Sebbene esista una varietà infinita di costumi per Halloween super creativi tra i quali scegliere, ci sarà pur un motivo per il quale il trucco da strega sia il favorito di sempre. Probabilmente è per la semplicità che richiede il realizzarlo. Si tratta di un travestimento economico che, spesso e volentieri, si può realizzare con pochi capi essenziali già nell’armadio e uno o due accessori acquistati in negozio. E, a completarlo, un bel trucco semplice da strega per il quale basta guardare nel proprio beautycase.

Trucco da strega semplice per Halloween

Non bisogna essere una esperta di make up per fare un trucco da strega d’effetto. Ci sono un sacco di idee a riguardo facili e veloci da realizzare perfette per soddisfare sia le principianti che le esperte. Variano anche nello stile, quindi puoi scegliere il look che meglio si adatta al tuo alter ego stregato. Potresti trasformarti in una strega buona, moderna e carina, o in una vecchia, di quelle che siamo abituati ad immaginare dai libri o le favole. La scelta è solo tua.

Trucco da strega step by step

Se ti travesti da strega per Halloween o per una festa in maschera, indossa un trucco specifico per il personaggio che stai interpretando. Sia che tu abbia scelto il personaggio popolare di un libro o film o che tu voglia creare un look spettrale originale. Di seguito ti spieghiamo come ricreare il più classico dei trucchi da strega.

Cosa ti serve

Trucco crema nero

Trucco crema bianco

Cipria

Ombretto nero

Ombretto verde scuro

Eyeliner liquido nero

Mascara nero

Adesivo per ciglia

Ciglia finte

Rossetto rosso

Matita labbra rossa

Piccoli ragni di plastica

Pennelli trucco e spugne di varie dimensioni

Come fare un make up da strega per Halloween

Applica uno strato di crema bianca su tutto il viso e il collo. Fissala con la polvere.

Usa il trucco crema nero per creare sopracciglia arcuate. Ombreggia le palpebre e accentua le sopracciglia con un ombretto nero.

Applica l’eyeliner nero sulla palpebra superiore e sulla rima inferiore. Applica mascara nero e ciglia finte.

Con un pennello grande, applica l’ombretto verde sulle cavità delle guance, sul mento, sul naso e sulle tempie per il contouring.

Traccia l’esterno delle tue labbra con la matita rossa. Colora con la matita anche le labbra, quindi applica il rossetto rosso sopra.

Applica dei puntini di colla su fronte, zigomi e mascelle e appiccica sopra i ragni.

