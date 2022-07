Ultimo al Circo Massimo: ultime news

Attese ben 70mila persone al concerto di Ultimo al Circo Massimo. Finalmente dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, potrà andare in scena il tanto atteso concerto del cantautore romano nella splendida location della sua città Natale. I biglietti sono introvabili, visto che il live è sold out da tempo. Ricordiamo che l’artista devolverà così parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti ai progetti UNICEF in Mali di lotta contro la malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.

Ultimo al Circo Massimo: la scaletta

Ecco la possibile scaletta del concerto di Ultimo al Circo Massimo:

Buongiorno vita

Dove il mare finisce

Quei ragazzi

Cascare nei tuoi occhi

Il ballo delle incertezze

Poesia senza veli

Vieni nel mio cuore

Niente

Piccola stella

Ipocondria

Sul finale

MEDLEY Non sapere mai dove si va / Supereroi / Il bambino che contava le stelle / Quella casa che avevamo in mente / L’unica forza che ho / Stasera / Peter Pan

Colpa delle favole

Rondini al guinzaglio

Fateme cantà

I tuoi particolari

Pianeti

Ti dedico il silenzio

La stella più fragile dell’Universo

Giusy

Farfalla bianca

Quel filo che ci unisce / Tutto questo sei tu

22 settembre

Sogni appesi

Ultimo al Circo Massimo: come cambia la viabilità a Roma

Per quanto riguarda il traffico sono già chiuse al traffico dalle 7 della mattina di giovedì 7 luglio (e fino a domenica 10) su via dei Cerchi; poi, dalle 20 di venerdì 8 luglio e fino a cessate necessità di domenica 10, è scattato lo stop alla circolazione su via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole. Inoltre dalle 15 di sabato 9 luglio ci sarà la chiusura al traffico di via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità e via Petroselli, via del Teatro Marcello. Per quanto riguarda i mezzi pubblici saranno deviate 22 linee di bus: 3Nav, 8 bus, 30, 44, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, L07, L70, n716, nMC e nME. Chiusa anche la metro Circo Massimo sabato 9 dalle ore 21:00. Ecco i dettagli dei bus:

La 628 deviata già da venerdì mattina, per la chiusura di via dei Cerchi.

deviata già da venerdì mattina, per la chiusura di via dei Cerchi. Le linee 81, 118, 160 e 715 cambiano itinerario a partire dalle 20 di sabato

cambiano itinerario a partire dalle 20 di sabato La C3 sarà deviata tutto il giorno sia sabato che domenica

sarà deviata tutto il giorno sia sabato che domenica I collegamenti 30, 44, 51, 75, 83 e 85, 87, 170, 716, 781 saranno deviate per tutta la giornata di domenica

saranno deviate per tutta la giornata di domenica La 3Nav sarà deviata dalle 16 di domenica

sarà deviata dalle 16 di domenica La n716 e la nME si sposteranno domenica notte

si sposteranno domenica notte La nMC cambierà percorso sia nella notte di sabato che in quella di domenica

