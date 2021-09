Roberto Benigni ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera. L’ambito riconoscimento gli è stato conferito durante la cerimonia inaugurale della 78a Mostra del Cinema di Venezia. L’attore e regista italiano l’ha ricevuto dalle mani della regista Jane Campion, che ha commentato: “Lui crede nei miracoli, come quello di innamorarsi tutti i giorni” e “In questo difficile momento per i registi e per le persone in tutto il mondo, Roberto Benigni è necessario”.

Alla notizia del premio, annunciato all’inizio di quest’anno, il premio Oscar aveva dichiarato: “Il mio cuore è pieno di gioia e gratitudine. È un immenso onore ricevere un riconoscimento così importante per il mio lavoro dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia”.

Leggi: Festival del Cinema di Venezia 2021: date, madrina e come arrivare

Leone d’Oro a Roberto Benigni

“Il Leone è di mia moglie”. Non posso dedicare il Leone alla carriera a Nicoletta: è suo. Io mi prendo la coda, le ali sono le tue, talento, mistero, fascino e femminilità. Emani luce, amore a prima vista, anzi eterna vista”.

Ha dichiarato Benigni, il quale ha anche aggiunto di meritarsi tutt’al più “un micino”. Grande l’emozione seguita, con tanto di standing ovation.

Il regista de “La vita è bella”, ricordiamolo, ha ricevuto nel 1998 il Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes e, nel 1999, sette nomination all’Oscar delle quali ha vinto l’Oscar per Miglior Film Straniero e Miglior Attore (nonché Miglior Musica, assegnato a Nicola Piovani).

Il messaggio a Mattarella

Benigni ha anche dedicato i suoi saluti alle istituzioni e un ringraziamento speciale al presidente Mattarella, che ha pregato di rimanere in carica “qualche anno in più”.

“Saluto naturalmente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è che qui con noi, grazie presidente di dimostrare il suo amore per l’arte in special modo per l’arte cinematografica. Lei sa l’amore che provo nei suoi confronti, la vorrei baciare e abbracciare. Non potete sapere la soddisfazione di essere suo contemporaneo, un presidente meraviglioso, quando mi hanno detto che c’era ho avuto la stessa reazione che ha avuto lei quando era Wembley e ha segnato Bonucci. Sergio Mattarella rimanga con noi ancora un po’, almeno per la prossima Mostra. Rimanga con noi per i mondiali in Qatar, porta fortuna, porta bene quindi deve rimanere.

Photo Credit | Facebook