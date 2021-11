Vicè di Manuela Ciunna feat. Fabrizio Bosso: uscita

Da venerdì 5 novembre 2021 è online il videoclip ufficiale di Vicè, il nuovo singolo di Manuela Ciunna (Maqueta Records) feat. Fabrizio Bosso, già uscito qualche giorno fa in radio e in digitale. Vicè è l’unica canzone inedita del disco ‘Nzuccarata, che è un omaggio alla Sicilia, terra di origine della musicista augustana. Si tratta di una ballad composta quasi di getto qualche anno fa e dedicata ad una persona molto importante per lei. È il brano da cui è nata l’idea di fare un album tutto in siciliano.

Vicè di Manuela Ciunna feat. Fabrizio Bosso: significato

“Vicè è dedicata a mio zio Vincenzo Il titolo del brano infatti è l’abbreviazione del suo nome e come usavano chiamarlo in famiglia e i cari amici. Lui mi ha insegnato l’importanza della famiglia, l’amore per la propria terra, l’importanza delle proprie origini, l’amor proprio quindi, il dover fare sempre del proprio meglio e non soltanto per sé stessi, ma soprattutto per gli altri a cui si vuol bene. Mi ha insegnato l’importanza della parola e dell’amore che è più bello se dimostrato, se viene cantato, gridato! Anche se poi sapeva dimostrarlo con un semplice sguardo”, racconta la stessa artista.

Vicè di Manuela Ciunna feat. Fabrizio Bosso: testo

Ecco il testo ufficiale del brano:

Lu suli ‘intra lu mari era lu beni to

Un cantu appassiunatu lu svago disiato

Giustizia ni lu munnu c’arrobba li cori

L’amuri ca nun passa

Dimmilla na parola ca queta stu focu

Amuri arrubbatu, persi tutti li paroli

Lu sai tu

Lu beni ca ti vosi

Nun bastanu sti rosi

Lu sai tu

Lu sai tu

Lu beni ca ti vosi

Nun passanu sti rosi

Lu sai tu

E nuddu chiu

Lu sai tu

Lu beni ca ti vosi

Nun bastanu sti rosi

Lu sai tu

E nuddu chiu

Lu beni ca ti vosi

Nun passanu sti rosi

Lu sai tu

E nuddu chiu

E nuddu chiu

PH. Luca Distefano