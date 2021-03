Grammy Awards 2021: ecco i vincitori

Nonostante la pandemia che ha ormai colpito tutto il mondo da oltre un anno, la “music’s biggest night”, quella dei Grammy Awards 2021, la serata che tutti aspettano, è andata in scena dal Los Angeles Convention Center senza pubblico ma con le esibizioni degli artisti. Scopriamo insieme chi si è aggiudicato più Oscar della musica e ha portato a casa più statuette!

Vincitori Grammy Awards 2021: elenco completo

Billie Eilish ha vinto il premio più importante dell’edizione di quest’anno , il RECORD OF THE YEAR per il brano “EVERYTHING I WANTED”. Non è l’unico premio che si è aggiudicata l’artista che festeggia insieme al fratello Finneas anche il Grammy per la Best Song Written For Visual Media per “No Time To Die”. Ecco la lista completa dei cantanti, gruppi, band e compositori premiati per categorie:

Record of the Year

Beyoncé, Black Parade

Black Pumas, Colors

DaBaby Featuring Roddy Ricch, Rockstar

Doja Cat, Say So

Billie Eilish, Everything I Wanted

Dua Lipa, Don’t Start Now

Post Malone, Circles

Megan Thee Stallion Feat. Beyoncé, Savage

Album of the Year

Jhené Aiko, Chilombo

Black Pumas, Black Pumas (Deluxe Edition)

Coldplay, Everyday Life

Jacob Collier, Djesse Vol.3

Haim, Women in Music Pt. III

Dua Lipa, Future Nostalgia

Post Malone, Hollywood’s Bleeding

Taylor Swift, Folklore

Song of the Year

Beyoncé, Black Parade

Roddy Ricch, The Box

Taylor Swift, Cardigan

Post Malone, Circles

Dua Lipa, Don’t Start Now

Billie Eilish, Everything I Wanted

H.E.R., I Can’t Breathe

JP Saxe feat. Julia Michaels, If the World Was Ending

Best New Artist

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Best Pop Solo Performance

Justin Bieber, Yummy

Doja Cat, Say So

Billie Eilish, Everything I Wanted

Dua Lipa, Don’t Start Now

Harry Styles, Watermelon Sugar

Taylor Swift, Cardigan

Best Pop Duo/Group Performance

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy, Un Dia (One Day)

Justin Bieber Featuring Quavo, Intentions

Bts, Dynamite

Lady Gaga con Ariana Grande, Rain on Me

Taylor Swift Featuring Bon Iver, Exile

Best Traditional Pop Vocal Album

Burt Bacharach & Daniel Tashian, Blue Umbrella

Harry Connick Jr, True Love: A Celebration of Cole Porter

James Taylor, American Standard

Rufus Wainwright, Unfollow the Rules

Renée Zellweger, Judy

Best Pop Vocal Album

Justin Bieber, Changes

Lady Gaga, Chromatica

Dua Lipa, Future Nostalgia

Harry Styles, Fine Line

Taylor Swift, Folklore

Best Dance Recording

Diplo & Sidepiece, On My Mind

Disclosure Featuring Aminé & Slowthai, My High

Flume Featuring Toro Y Moi, The Difference

Jayda G, Both of Us

Kaytranada Featuring Kali Uchis, 10%

Best Dance/Electronic Album

I Arca, Kick

Baauer, Planet’s Mad

Disclosure, Energy

Kaytranada, Bubba

Madeon, Good Faith

Best Rock Performance

Fiona Apple, Shameika

Big Thief, Not

Phoebe Bridgers, Kyoto

Haim, The Steps

Brittany Howard, Stay High

Grace Potter, Daylight

Best Rock Album

Fontaines D.C., A Hero’s Death

Michael Kiwanuka, Kiwanuka

Grace Potter, Daylight

Sturgill Simpson, Sound & Fury

The Strokes, The New Abnormal

Best Alternative Music Album

Fiona Apple, Fetch the Bolt Cutters

Beck, Hyperspace

Phoebe Bridgers, Punisher

Brittany Howard, Jamie

Tame Impala, The Slow Rush

Best R&B Performance

Jhené Aiko featuring John Legend, Lightning & Thunder

Beyoncé, Black Parade

Jacob Collier featuring Mahalia and Ty Dolla Sign, All I Need

Brittany Howard, Goat Head

Emily King, See Me

Best R&B Song

Robert Glasper feat. H.E.R. e Meshell Ndegeocello, Better Than I Imagine

Beyoncé, Black Parade

Tiana Major9 e Earthgang, Collide

Chloe X Halle, Do It

Skip Marley and H.E.R., Slow Down

Best Rap Song

Lil Baby, The Bigger Picture

Roddy Ricch, The Box

Drake feat. Lil Durk, Laugh Now, Cry Later

DaBaby fat. Roddy Ricch, Rockstar

Megan Thee Stallion feat. Beyoncé, Savage

Best Rap Album

D Smoke, Black Habits

Freddie Gibbs and the Alchemist, Alfredo

Jay Electronica, A Written Testimony

Nas, King’s Disease

Royce Da 5’9”, The Allegory

Best Latin Pop or Urban Album

Bad Bunny, YHLQMDLG

Camilo, Por Primera Vez

Kany García, Mesa Para Dos

Ricky Martin, Pausa

Debi Nov, 3:33

Best Music Film

Beastie Boys, Beastie Boys Story

Beyoncé, Black Is King

Freestyle Love Supreme, We Are Freestyle Love Supreme

Linda Ronstadt, Linda Ronstadt: The Sound of My Voice

ZZ Top, That Little Ol’ Band From Texas