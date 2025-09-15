Valditara fa il punto sul divieto dello smartphone e il rinnovo contrattuale

Il ministro Giuseppe Valditara ha ribadito la posizione del governo sul divieto di utilizzo degli smartphone durante le lezioni, basandosi su evidenze scientifiche concrete. Gli studi dell’OCSE e dell’Istituto superiore di Sanità dimostrano che gli apprendimenti attraverso smartphone risultano inferiori rispetto a quelli tradizionali.

Secondo il ministro, la dipendenza da cellulare rappresenta una nuova forma di dipendenza che si aggiunge a quelle già note. Il divieto mantiene tuttavia alcune eccezioni per bisogni speciali e situazioni di disabilità, garantendo l’inclusività. L’opinione pubblica ha accolto favorevolmente la misura con un gradimento che sfiora l’80%, mentre tra i giovani il consenso raggiunge quasi il 60%.

Le novità della maturità e criteri di ammissione

La riforma dell’esame di Maturità introduce importanti modifiche ai criteri di ammissione, con particolare attenzione al meccanismo delle insufficienze. Secondo le dichiarazioni del Ministro Valditara, due insufficienze determinano automaticamente la non ammissione all’esame, senza possibilità che il Consiglio di classe decida altrimenti, mentre con una sola insufficienza il Consiglio mantiene il potere decisionale.

Il dato più significativo riguarda il confronto tra scrutinio di ammissione ed esame finale: lo scrutinio boccia dodici volte di più dell’esame di Maturità stesso. Questa statistica evidenzia come la vera selezione avvenga durante l’anno scolastico piuttosto che nella prova conclusiva, sottolineando l’importanza del percorso formativo completo e non solo della preparazione sulle materie d’esame.

Gli aggiornamenti contrattuali e investimenti economici

Il problema degli stipendi degli insegnanti italiani affonda le radici nel blocco contrattuale del decennio passato, quando altri Paesi rinnovavano regolarmente i contratti mentre in Italia il potere d’acquisto diminuiva. L’ultimo contratto era stato firmato nel 2007/2009, creando un divario significativo con gli standard europei.

Il governo ha risposto con un primo accordo economico nel 2022, rappresentando il primo intervento significativo nella storia della scuola italiana. Per la prima volta sono state previste in anticipo le risorse per tutti i contratti fino al 2028-2030, garantendo maggiore stabilità al settore.

Per il contratto 2025-2027 attualmente in fase di rinnovo, il Ministero ha stanziato ulteriori 240 milioni di euro come una tantum, dimostrando l’impegno concreto per incrementare le risorse destinate al personale scolastico e ridurre il gap salariale con altri Paesi europei.

Le innovazioni tecnologiche in didattica

Il ministro Valditara ha sottolineato come il divieto degli smartphone non significhi un rifiuto della tecnologia, ma piuttosto un approccio equilibrato all’innovazione didattica. Nelle linee guida sull’Educazione civica di settembre 2024 sono stati inseriti l’uso corretto delle nuove tecnologie come obiettivi formativi specifici, includendo sia l’utilizzo responsabile degli smartphone che dell’intelligenza artificiale.

L’Italia si posiziona tra i primi paesi a sperimentare l’IA a supporto dei docenti per personalizzare i percorsi didattici, permettendo un approccio più mirato alle esigenze individuali degli studenti. Questa innovazione rappresenta un cambio di paradigma nell’insegnamento, dove la tecnologia diventa strumento di potenziamento piuttosto che distrazione.

L’obiettivo dichiarato è sostenere l’innovazione didattica mantenendo alta la guardia su tutto ciò che può danneggiare gli studenti, creando un ambiente educativo che sfrutti i benefici della tecnologia minimizzandone i rischi.