Educazione digitale nelle scuole, il piano triennale MIM-INDIRE su social, cyberbullismo e IA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con INDIRE, ha avviato un percorso triennale di educazione digitale rivolto al personale scolastico, con particolare attenzione alle scuole secondarie di secondo grado. Il programma coinvolge tutte le figure professionali dell’istituto e si concentra sull’uso consapevole dei social network, sulla prevenzione del cyberbullismo, sul benessere online e sullo sviluppo del pensiero critico.

L’iniziativa rientra nella più ampia formazione dedicata al rispetto e alla parità di genere, già abbracciata da oltre la metà degli istituti italiani. L’obiettivo principale è fornire ai docenti e agli operatori scolastici gli strumenti pratici necessari per affrontare le sfide educative poste dalla digitalizzazione, preparando la comunità scolastica a rispondere in modo efficace alle dinamiche del mondo online vissute quotidianamente dagli studenti.

La struttura didattica: fasi, durata e focus sulle secondarie

Il piano prevede una fase introduttiva comune a tutte le figure professionali della scuola, seguita da percorsi differenziati in base al profilo e all’esperienza di ciascun partecipante. Sono già partiti tre moduli formativi da 20 ore ciascuno, dedicati rispettivamente al benessere digitale nell’era dei social, alle connessioni consapevoli e alla cittadinanza digitale.

L’obiettivo dichiarato è fornire ai docenti strumenti pratici e immediatamente applicabili per leggere in modo critico il rapporto che gli studenti intrattengono con le tecnologie digitali. I contenuti non si limitano a nozioni teoriche, ma offrono metodologie concrete per riconoscere segnali di disagio, favorire un uso equilibrato degli strumenti digitali e promuovere il pensiero critico in classe.

La priorità resta rivolta alle secondarie di secondo grado, dove l’esposizione ai rischi digitali risulta più intensa, ma la formazione coinvolge l’intero corpo docente e tutte le figure educative presenti negli istituti.

La seconda fase: contrasto al cyberbullismo, uso dell’IA e sicurezza dei dati

A settembre prende il via la seconda fase del piano MIM-INDIRE, che affronta in modo diretto il cyberbullismo e i rischi più urgenti legati alla vita digitale degli studenti. Questa nuova sezione formativa entra nel merito di quattro aree critiche: la cybersecurity e la protezione dei dati personali, l’uso consapevole dell’intelligenza artificiale, la gestione dell’identità social e dell’isolamento, la dipendenza da cellulare e il carico cognitivo.

Le tematiche rispondono ai fenomeni più diffusi tra i giovani, dai comportamenti aggressivi in rete all’eccesso di connessione, fino all’impiego dell’IA senza filtri critici. Il ministro Giuseppe Valditara ha chiarito che l’obiettivo è costruire «contesti educativi basati sul rispetto» e prendersi carico «concretamente della salute e dello sviluppo equilibrato della personalità dei giovani».

La scuola, secondo questa prospettiva, deve accompagnare gli studenti nel mondo online, fornendo ai docenti le competenze necessarie per riconoscere e prevenire comportamenti a rischio e per sostenere un rapporto equilibrato con le tecnologie.

L’allineamento normativo: le indicazioni nazionali e l’educazione civica

Il percorso di educazione digitale si inserisce in modo organico nel quadro delle nuove indicazioni nazionali e degli orientamenti recentemente aggiornati sull’educazione civica. Non si tratta di un’iniziativa isolata, ma di un tassello che si integra con le riforme già avviate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Questa coerenza normativa garantisce continuità tra le linee guida ministeriali e le pratiche formative destinate al personale scolastico, rafforzando la legittimazione istituzionale del progetto e la sua applicabilità concreta nelle scuole italiane.

Le dichiarazioni istituzionali: le priorità indicate da Valditara e Marti

Il ministro Valditara ha ribadito che la scuola deve accompagnare gli studenti nel mondo online, costruendo ambienti educativi fondati sul rispetto. Il senatore Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Senato, ha definito l’iniziativa «un passo in avanti significativo» e «un progetto concreto», sottolineando la volontà di tutelare la crescita equilibrata dei ragazzi.

Entrambi i rappresentanti istituzionali indicano la formazione dei docenti come strumento prioritario per proteggere gli studenti dai rischi della rete e promuovere competenze digitali solide.