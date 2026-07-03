Maturità 2026, le mete dopo l'esame: Trainline rivela il boom di prenotazioni verso Bari, Lecce e Rimini

Trainline, piattaforma leader in Europa per la prenotazione di viaggi in treno e autobus, ha condotto un’analisi mirata sui flussi ferroviari dei primi due fine settimana successivi alla conclusione degli esami di Maturità. L’obiettivo è stato mappare le scelte di viaggio dei neomaturati, un pubblico che da anni trasforma la fine del ciclo scolastico in un rito di passaggio viaggiando verso nuove destinazioni.

La ricerca ha messo in luce un tratto distintivo delle abitudini della Generazione Z: quasi due terzi dei giovani viaggiatori scelgono di spostarsi in compagnia di amici, confermando che la condivisione dell’esperienza rappresenta oggi un elemento centrale delle vacanze post-esame. Questo comportamento riflette un cambiamento culturale rispetto alle generazioni precedenti, per cui l’estate dopo la Maturità è diventata sinonimo di indipendenza, scoperta e avventura collettiva prima dell’ingresso all’università o nel mondo del lavoro.

Le destinazioni con i maggiori incrementi di passeggeri

L’analisi dei flussi ferroviari nel periodo immediatamente successivo alla Maturità evidenzia una marcata preferenza per le località di mare. Bari si posiziona in testa con un incremento del 94% nel numero di passeggeri, seguita da Lecce con il 69% e Lamezia Terme con il 55%. Anche Rimini registra una crescita del 39%, mentre La Spezia chiude la classifica delle cinque mete principali con il 32%.

Questi dati rivelano come l’arrivo dell’estate orienti in modo netto le scelte di viaggio dei giovani verso destinazioni costiere. Le località balneari risultano nettamente prevalenti rispetto ai soggiorni nelle grandi città, confermando che la conclusione degli esami coincide con la ricerca di relax e avventure estive lungo le coste italiane.

La concentrazione dei flussi verso Puglia, Calabria, Liguria e Riviera romagnola testimonia l’attrattiva delle spiagge nel periodo post-esame, quando migliaia di studenti scelgono il mare come meta privilegiata per celebrare la fine del percorso scolastico.

Le grandi città: crescita settimanale a Roma e mensile a Milano

Accanto alla forte domanda verso le località balneari, l’analisi Trainline ha evidenziato dinamiche di crescita significative anche per le principali città italiane. Roma ha registrato l’incremento più marcato su base settimanale tra le mete urbane analizzate, mentre Milano ha fatto segnare la crescita più elevata nel confronto mensile.

Questi dati, pur confermando l’attrattività delle grandi metropoli nel periodo successivo agli esami di Maturità, non modificano il quadro complessivo: la preferenza generale dei giovani viaggiatori resta orientata verso le destinazioni di mare, con le città che rappresentano una quota minoritaria rispetto ai flussi verso le coste.

Le tratte più scelte: Puglia, Calabria, Liguria e costa adriatica

L’analisi di Trainline ha identificato precise direttrici ferroviarie che hanno concentrato i flussi post-maturità. Le tratte in partenza dalle principali città italiane hanno mostrato una forte affluenza verso le regioni costiere del Sud e del Centro-Nord: Puglia e Calabria hanno attirato i viaggiatori diretti al mare Adriatico meridionale e Ionico, mentre Liguria e costa adriatica settentrionale hanno rappresentato le mete privilegiate per chi cercava spiagge più vicine.

Queste direttrici confermano la centralità delle località balneari nelle scelte di viaggio degli studenti immediatamente dopo gli esami.