Maturità 2026, la mappa degli strafalcioni: da Mattia Pascal a Pedro Pascal, gli errori che rivelano il caos dello studio

L’Osservatorio Skuola.net ha documentato gli strafalcioni emersi durante gli esami di Stato 2026, confermando un fenomeno ricorrente che ogni anno caratterizza la maturità italiana. La rilevazione, condotta nei primi giorni di luglio 2026, ha raccolto testimonianze relative sia alle prove scritte sia ai colloqui orali, mappando errori e confusioni che offrono uno spaccato significativo sulle dinamiche di studio e memoria degli studenti sotto pressione d’esame.

La letteratura: i nomi e le opere tra confusioni e attribuzioni errate

Il panorama degli errori letterari alla maturità 2026 si articola su tre fronti: personaggi, opere e biografie d’autore. Mattia Pascal, protagonista pirandelliano, viene sistematicamente storpiato: emerge «Mattia Pasquale», si trasforma in «Mattia Bazar» e perfino in «Pedro Pascal», cortocircuito tra letteratura italiana e cinema contemporaneo. Vitangelo Moscarda subisce una mutazione culinaria diventando «Vitangelo Mostarda», mentre il celebre «Fanciullino» pascoliano si dissolve in una generica e impropria «fanciullaggine».

La poesia X Agosto genera un equivoco singolare: alcuni candidati la leggono come «Ics Agosto», scambiando la cifra romana per un’incognita algebrica. Gli scambi di paternità letteraria completano il quadro: La coscienza di Zeno viene attribuita a Giovanni Verga, mentre a Italo Svevo finiscono assegnate opere di Giacomo Leopardi e Ugo Foscolo. Giuseppe Ungaretti cambia addirittura patria, con candidati che lo dichiarano nato a Bologna o Recanati invece che ad Alessandria d’Egitto.

Questi errori nascono da assonanze fonetiche e sovrapposizioni mnemoniche: nomi simili si confondono sotto pressione, opere e autori si mescolano quando lo studio rimane superficiale o concentrato negli ultimi giorni prima dell’esame.

La storia e l’educazione civica: le trasformazioni improbabili di eventi e istituzioni

Sul fronte storico e istituzionale, gli equivoci rilevati dall’Osservatorio Skuola.net mostrano come piccoli slittamenti linguistici possano alterare profondamente il significato dei riferimenti.

Le Leggi Siccardi, importante riforma ottocentesca che abolì privilegi ecclesiastici nel Regno di Sardegna, sono state trasformate in «Leggi Siffredi», mentre la Guerra dei Sette Anni si è mutata in una fantasiosa «Guerra dei Sette Nani», con evidente richiamo alla fiaba di Biancaneve. Il generale Pietro Badoglio, figura centrale della storia militare italiana del Novecento, è stato sostituito da un improbabile «generale Campidoglio».

Gli errori più significativi riguardano però l’assetto istituzionale. Alcuni studenti hanno definito l’Italia una monarchia, attribuendo a Sergio Mattarella il titolo di re anziché quello di Presidente della Repubblica. Altri hanno dichiarato la Repubblica «fondata sulla Costituzione» invece che sul lavoro, sovvertendo il principio cardine dell’articolo 1.

Spicca inoltre la convinzione che i Dieci Comandamenti facciano parte della Carta costituzionale, confondendo fonti religiose e norme giuridiche. Infine, la Camera dei Deputati è stata ribattezzata «Camera dei Detenuti», mentre la sigla PD è stata interpretata come «Partito Destro», invertendo completamente l’orientamento politico.

Le cause: ansia, assonanze e memoria a breve termine

Gli strafalcioni non rappresentano soltanto motivo di curiosità sui social. Dietro ogni confusione si nasconde spesso l’ansia da prestazione tipica del colloquio orale, quando la memoria tradisce anche chi ha studiato con impegno. Le assonanze fonetiche giocano un ruolo decisivo: nomi simili e concetti sovrapposti nella mente generano equivoci che l’emotività amplifica.

Lo studio mnemonico concentrato nell’ultimo periodo lascia tracce fragili, mentre una preparazione distribuita nel tempo consente di fissare meglio date, nomi e concetti chiave, riducendo significativamente il rischio di lapsus durante l’esame.