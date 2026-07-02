Maturità 2026, dal 1° luglio le segreterie comunicano gli esiti: la guida completa

Il 1° luglio prende avvio la terza fase degli adempimenti per l’esame di maturità 2026, come illustrato nella nota ministeriale 57478 del 29 maggio 2026. A partire da questa data, le segreterie scolastiche hanno il compito di comunicare ufficialmente gli esiti degli esami attraverso il sistema SIDI.
Le operazioni da completare variano in base agli strumenti utilizzati dalla commissione durante l’esame. Dopo aver verificato o inserito i dati relativi ai risultati di tutti i candidati, le segreterie devono concludere formalmente la trasmissione degli esiti utilizzando la funzione “Chiusura attività” presente nell’apposita area del portale SIDI.
Questo passaggio sancisce la conclusione della comunicazione ufficiale dei risultati e consente di avviare le successive fasi amministrative previste dalla procedura.
La gestione dei dati su SIDI e Commissione Web
Le segreterie scolastiche operano seguendo tre modalità differenti per garantire la corretta trasmissione degli esiti sul Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI).
Nel caso in cui la commissione abbia utilizzato Commissione Web, il sistema importa automaticamente i dati nel momento in cui viene dichiarata la chiusura dell’attività: le segreterie devono soltanto verificare che l’importazione sia andata a buon fine. Eventuali correzioni agli esiti rimangono di competenza esclusiva della commissione, che deve rientrare nell’applicativo per apportare le modifiche necessarie.
Quando la commissione ha invece adoperato un applicativo diverso, le segreterie provvedono all’invio del flusso dati verso il SIDI e ne controllano l’importazione. Anche in questo caso, modifiche successive richiedono l’intervento della commissione sull’applicativo originario, con conseguente nuovo invio del flusso aggiornato.
La terza casistica prevede l’assenza di applicativi: le segreterie inseriscono direttamente gli esiti finali di tutti i candidati nell’area dedicata “Esiti Esami di maturità” del SIDI, garantendo comunque la completezza delle informazioni pubblicate.
Il consolidamento del Curriculum e l’accesso in E-Portfolio
Al termine dell’esame di maturità, quando ogni diploma riceve il proprio numero identificativo, prende avvio la quarta e ultima fase amministrativa. In questa fase le segreterie scolastiche devono consolidare sul portale SIDI il Curriculum della studentessa e dello studente, che a questo punto viene integrato in via definitiva con gli esiti conseguiti all’esame.
Solo dopo aver completato il consolidamento post-esame, il documento assume la sua forma finale e viene reso disponibile agli studenti diplomati attraverso il servizio digitale E-Portfolio della Piattaforma Unica. Il Curriculum definitivo include la Parte IV dedicata alle “Prove nazionali”, offrendo così un quadro completo del percorso scolastico e delle competenze acquisite.
La studentessa e lo studente diplomati possono scegliere liberamente come utilizzare il documento: hanno la possibilità di acquisire il Curriculum nella sua versione integrale oppure di scaricare separatamente la Parte IV, che riporta la descrizione dettagliata dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale.
Questa flessibilità permette a ciascun diplomato di presentare le proprie competenze secondo le necessità specifiche.
Il Supplemento Europass al certificato su Unica
Le scuole rilasciano il Supplemento Europass al certificato, documento collegato in maniera univoca al diploma attraverso il numero identificativo di quest’ultimo. I Supplementi vengono resi disponibili nell’area SIDI “Gestione alunni – Esiti Esami di maturità – Adempimenti finali”, dove ciascun certificato risulta precompilato automaticamente con i dati dell’istituzione scolastica, del diplomato e il riferimento al numero di diploma.
Il Supplemento Europass, come il Curriculum della studentessa e dello studente, viene reso direttamente disponibile ai diplomati all’interno della piattaforma Unica, garantendo un accesso immediato e centralizzato alla documentazione ufficiale post-esame.