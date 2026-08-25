Mim stanzia 114,4 milioni per l'edilizia scolastica: priorità al rischio sismico

Il 24 agosto 2026 il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un decreto che stanzia 114,4 milioni di euro destinati all’edilizia scolastica. Le risorse finanziano interventi urgenti e indifferibili rivolti a scuole colpite da eventi sismici, calamitosi o eccezionali, con l’obiettivo primario di garantire la messa in sicurezza degli edifici e la continuità del diritto allo studio.

Il provvedimento risponde a situazioni di emergenza che mettono a rischio l’incolumità di studenti e personale scolastico, intervenendo su criticità strutturali evidenziate da fenomeni calamitosi o da degrado accumulato nel tempo.

La finalità tecnica è duplice: ripristinare condizioni di agibilità dove compromesse e prevenire ulteriori cedimenti attraverso interventi mirati su componenti critici degli edifici.

Le tipologie di intervento finanziate

Il decreto stanzia risorse per sei linee di intervento prioritarie, tutte orientate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla tutela di chi li frequenta quotidianamente.

Il miglioramento e l’adeguamento sismico

Gli interventi antisismici rappresentano la prima voce di finanziamento: il miglioramento sismico consiste nel rafforzare la struttura esistente aumentandone la resistenza alle scosse, mentre l’adeguamento porta l’edificio a rispettare gli standard più rigorosi previsti dalla normativa.

Entrambi riducono concretamente il rischio in caso di terremoto, proteggendo studenti e personale durante le ore di lezione.

Gli interventi post-emergenza e sui solai

Il decreto copre anche lavori urgenti resi necessari da eventi calamitosi o eccezionali, come terremoti o fenomeni meteo estremi, che possono danneggiare le strutture scolastiche e interrompere le attività didattiche.

Particolare attenzione viene riservata ai solai e ai controsoffitti: il finanziamento prevede sia la manutenzione straordinaria sia la riparazione conseguente a crolli già verificatisi, criticità che mettono a rischio la sicurezza quotidiana in aula.

La bonifica dell’amianto e il diritto allo studio

Una quota delle risorse è destinata alla bonifica di elementi contenenti amianto, materiale ancora presente in molte scuole e pericoloso per la salute, con contestuale ripristino funzionale degli ambienti.

Infine, il decreto finanzia interventi specifici per garantire la continuità del diritto allo studio anche nelle situazioni di emergenza, assicurando che nessuno studente veda interrotto il proprio percorso formativo a causa dell’inagibilità temporanea delle aule.

La dichiarazione del ministro e il quadro delle risorse

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha sottolineato come i 114,4 milioni rappresentino un tassello di una strategia più ampia: “Queste risorse si aggiungono agli oltre 12 miliardi di euro, tra fondi PNRR e nazionali, che abbiamo già investito per l’edilizia scolastica e che costituiscono il più importante investimento mai fatto per le nostre scuole”.

Il decreto si inserisce quindi in un programma di lungo respiro che punta a rinnovare il patrimonio edilizio scolastico italiano, combinando interventi di emergenza con opere di riqualificazione strutturale.

Valditara ha ribadito che garantire sicurezza a chi studia e lavora nelle scuole costituisce una priorità strategica sulla quale il governo continuerà a investire, segnalando una linea di continuità nelle politiche per l’edilizia scolastica.

Le ricadute per la comunità scolastica

Gli interventi finanziati mirano a rafforzare la sicurezza quotidiana nelle aule e negli spazi comuni. La messa in sicurezza di solai e controsoffitti riduce il rischio di incidenti strutturali, mentre la bonifica dall’amianto elimina pericoli per la salute di studenti e personale.

In situazioni di emergenza post-sisma o calamità, i fondi garantiscono il ripristino rapido delle strutture, assicurando la continuità delle lezioni senza trasferimenti improvvisi o interruzioni prolungate.

La priorità resta tutelare chi vive la scuola ogni giorno.