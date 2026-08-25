Sardegna, crisi nella scuola: 5.600 banchi vuoti e un insegnante su quattro precario

A poche settimane dall’inizio delle lezioni, la Sardegna si presenta con un quadro scolastico segnato da numeri significativi. Secondo i dati riportati da La Nuova Sardegna e riproposti da Tecnica della Scuola, saranno 5.600 i banchi vuoti in più rispetto all’anno precedente, mentre la rete territoriale registra nove autonomie scolastiche in meno.

I dirigenti scolastici si trovano così a dover gestire istituti distribuiti su più comuni, affrontando complessità organizzative amplificate dalla geografia frammentata dell’isola. L’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico rende ancora più evidente il contrasto tra l’urgenza operativa e l’ampiezza delle criticità strutturali da affrontare nell’organizzazione quotidiana delle attività didattiche e amministrative.

Le dinamiche demografiche: 35mila studenti in meno in otto anni

La denatalità rappresenta un fenomeno strutturale che ha segnato profondamente il sistema scolastico sardo. Negli ultimi otto anni la popolazione studentesca ha perso 35.000 unità, con una media di circa 6.000 studenti in meno ogni anno.

Un calo progressivo e costante che ridisegna il perimetro della scuola regionale.

Nonostante questa contrazione demografica, l’organico docente è rimasto invariato per quest’anno scolastico. La mancata revisione degli organici lascia alle singole istituzioni il compito di gestire internamente la riduzione delle classi, redistribuendo le risorse disponibili tra plessi e indirizzi.

Il trend pluriennale ha contribuito anche alla riduzione delle autonomie scolastiche, passando da 270 a 232 in tre anni, con nove istituzioni in meno solo per l’avvio imminente.

Il nodo del personale docente: precarietà e sostegno sotto pressione

La stabilizzazione del corpo insegnante resta una questione irrisolta: un docente su quattro è precario, quota che sul sostegno sale a uno su due. Le nomine presentano tempistiche incerte, con assegnazioni al 30 giugno o al 31 agosto che risultano numericamente limitate e lasciano molti posti scoperti fino all’ultimo momento.

L’attrattività del Nord Italia complica ulteriormente il quadro: numerosi docenti optano per trasferimenti verso regioni settentrionali, dove le opportunità di stabilizzazione e le condizioni contrattuali appaiono più favorevoli. Questo flusso in uscita sottrae risorse a un sistema già sotto pressione.

L’inclusione scolastica registra uno squilibrio critico. Gli oltre 9.000 studenti certificati che necessitano di accompagnamento possono contare su un numero insufficiente di docenti di sostegno specializzati.

La sproporzione tra domanda e personale qualificato disponibile genera situazioni di difficoltà per alunni, famiglie e istituti, che devono comunque garantire i percorsi educativi individualizzati richiesti dalla normativa vigente.

Le criticità nel personale ata e nella rete scolastica

L’emergenza non riguarda solo il corpo docente. Secondo i dati forniti dai sindacati, il personale ATA presenta 1.178 posti vacanti, a fronte di un contingente autorizzato di appena 419 unità. La sproporzione evidenzia la difficoltà di garantire i servizi amministrativi, tecnici e ausiliari necessari al funzionamento quotidiano degli istituti.

Parallelamente, la rete scolastica ha subito una contrazione significativa. Nell’ultimo triennio sono state tagliate 38 autonomie, passando da 270 a 232 istituzioni. Questa riduzione, che si aggiunge alla denatalità, costringe i dirigenti a gestire strutture distribuite su più comuni, rendendo più complessa l’organizzazione e la supervisione delle attività scolastiche in un territorio già caratterizzato da dispersione geografica.