Piano estate 2026, scuole aperte con 300 milioni: contributi fino a 80mila euro, domande entro il 4 giugno

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha messo a disposizione 300 milioni di euro complessivi per il Piano estate 2026, destinati a sostenere l’apertura delle scuole durante il periodo estivo. Le risorse finanzieranno attività didattiche e ricreative che si svolgeranno a cavallo tra la conclusione dell’anno scolastico in corso e l’avvio del successivo.

Ciascuna istituzione scolastica può presentare richiesta per ottenere un contributo economico che raggiunge un tetto massimo di 80mila euro. L’importo massimo ammissibile per singola scuola è specificato nella nota ministeriale che accompagna l’avviso pubblico, permettendo agli istituti di programmare interventi calibrati sulle proprie esigenze e sulla dimensione della popolazione studentesca.

La dotazione complessiva consentirà a migliaia di scuole italiane di organizzare iniziative estive, garantendo uno spazio educativo continuativo anche durante le vacanze.

Le attività previste tra studio e svago

Il Piano estate 2026 propone alle scuole un’offerta articolata che combina dimensione formativa e tempo libero. Tra le iniziative ammissibili figurano corsi di lingue straniere, attività sportive e laboratori teatrali, pensati per mantenere vivo il legame degli studenti con la scuola anche fuori dal calendario ordinario delle lezioni.

L’obiettivo è trasformare gli istituti in spazi aperti dove consolidare le competenze acquisite durante l’anno e recuperare occasioni di socialità.

Le attività si sviluppano lungo un arco temporale che abbraccia la fine dell’anno scolastico in corso e l’avvio del successivo, permettendo agli studenti di vivere la scuola in una modalità diversa, meno formale ma altrettanto strutturata. La varietà delle proposte consente di rispondere a interessi diversi: dalle lingue per chi vuole rafforzare competenze comunicative, allo sport per favorire aggregazione e benessere fisico, fino al teatro come strumento espressivo e relazionale.

In questo modo le scuole possono proporsi come presidi educativi permanenti, capaci di accompagnare ragazzi e famiglie oltre i confini del calendario tradizionale.

Le scadenze e come presentare domanda

Le istituzioni scolastiche interessate devono presentare domanda entro il 4 giugno, secondo quanto stabilito dall’avviso pubblico emanato dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Il termine fissato richiede alle scuole una rapida programmazione delle attività estive, considerando che le iniziative devono svolgersi a cavallo tra la fine dell’anno scolastico in corso e l’inizio del successivo.

Ogni candidatura può richiedere un contributo fino a 80mila euro, importo massimo previsto per singolo istituto. L’avviso pubblico costituisce il canale ufficiale attraverso cui accedere ai 300 milioni complessivamente stanziati. La finestra temporale ristretta impone agli istituti di organizzare rapidamente le proposte progettuali, individuando le attività didattiche e ricreative da realizzare durante il periodo estivo per garantire l’apertura degli spazi scolastici.

La genesi del piano e la continuità politica

Il Piano estate 2026 rappresenta la sesta edizione di un’iniziativa che ha ormai assunto carattere strutturale nelle politiche scolastiche nazionali. La misura ha preso avvio nell’anno scolastico 2020/21, quando l’allora ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi la introdusse con l’obiettivo specifico di recuperare socialità e apprendimenti gravemente compromessi dai lunghi mesi di pandemia e didattica a distanza.

L’iniziativa rispondeva all’urgenza di riaprire gli spazi educativi e riattivare relazioni tra studenti e docenti.

A distanza di sei anni dall’esordio, il Piano estate ha trovato conferma anche sotto la guida del ministro Giuseppe Valditara, che ha stanziato 300 milioni di euro per la nuova edizione annunciata il 16 maggio 2026. Questa continuità testimonia come la misura sia diventata uno strumento consolidato di politica educativa, superando le contingenze emergenziali per assumere valenza permanente nel calendario scolastico italiano.