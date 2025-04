Eurovision Song Contest 2025: dove acquistare i biglietti per la finale (e non solo)

La prima tranche di biglietti per assistere dal vivo ai tre eventi principali della 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest, previsti per martedì 13 (prima semifinale), giovedì 15 (seconda semifinale) e sabato 17 maggio (finalissima), ha riscosso un grande successo. L’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest prenderà il via il 13 maggio, vedendo 37 paesi contendersi l’ambito trofeo attraverso performance musicali, coreografie elaborate e scenografie spettacolari. L’arena St. Jakobshalle di Basilea farà da cornice alle serate condotte da Hazel Brugger e Sandra Studer, insieme a Michelle Hunziker per la gran finale. Ma come assistere alle serate?

Biglietti Eurovision Song Contest 2025: dove acquistarli

L’organizzazione ha messo in vendita i primi ticket lo scorso 29 gennaio, registrando un sold out clamoroso in soli 7 minuti. A fine marzo invece la seconda ondata di biglietti ha registrato il tutto esaurito in 22 minuti. Al momento, quindi, non ci sono disponibilità. In entrambi i casi l’acquisto era riservato esclusivamente a quelli che si erano precedentemente registrati sulla piattaforma ticketcorner.ch. Questa procedura ha permesso agli organizzatori di ottimizzare la gestione degli accessi al sito, assicurare una distribuzione più equa degli ingressi tra i veri appassionati e contrastare il fenomeno del secondary ticketing, attuando una verifica degli account per individuare ed eliminare quelli potenzialmente fake. Attualmente sul sito sono disponibili i biglietti dell’area hospitality a cui però si può accedere solo se si ha un biglietto classico.

Potrebbe interessarti anche: Eurovision Song Contest 2025: chi sono i favoriti secondo i bookmakers

Dove trovare i biglietti per ESC 2025: la possibilità su Fansale

L’unica possibilità per assistere all’evento sembra cercare un biglietto sulla piattaforma Fansale. Questa speciale piattaforma online si dedica alla compravendita ufficiale di biglietti per eventi, offrendo un’alternativa sicura e trasparente al mercato di bagarinaggio. La peculiarità di Fansale sta nel suo meccanismo di prezzo: i biglietti messi in vendita mantengono il loro costo originale, senza alcuna maggiorazione. Il funzionamento di Fansale è strutturato per garantire la massima sicurezza sia per il venditore che per l’acquirente. Il venditore che desidera dare via il proprio biglietto lo carica sulla piattaforma, indicando con precisione il prezzo di acquisto iniziale. Una volta che un acquirente è interessato, procede all’acquisto e riceve immediatamente i dettagli del biglietto. Questo passaggio permette all’acquirente di verificare che le informazioni corrispondano esattamente a quelle dell’offerta, per togliere ogni dubbio da eventuali truffe o discrepanze. Solo dopo la conferma dell’acquirente sull’accuratezza dei dati, il venditore riceve il pagamento. Al momento della rivendita, il sistema emette un titolo d’accesso completamente nuovo, intestato direttamente all’acquirente. Questo elimina la necessità di effettuare manualmente la procedura di cambio nominativo, che solitamente comporta un costo aggiuntivo di 3,50 euro.