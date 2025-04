Eurovision Song Contest 2025: scaletta e ordine di uscita delle due semifinali

Con la diffusione da parte di Ebu e SRG SSR dell’ordine di esibizione, il “running order”, per le due semifinali di Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, la competizione entra ufficialmente nel vivo. Gli artisti, nel frattempo, si preparano vocalmente partecipando ai pre-party organizzati in diverse città europee, tra cui Amsterdam, Londra, Copenaghen e Madrid. Proprio nella capitale spagnola, lo scorso 19 aprile, Lucio Corsi ha avuto la possibilità di esibirsi, assaporando così l’atmosfera che precede ESC.

A partire dallo scorso anno, i rappresentanti dei Big 5 (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito), insieme al Paese ospitante, quest’anno la Svizzera, hanno la possibilità di presentare le proprie performance dal vivo durante le semifinali, pur essendo già qualificati di diritto alla finalissima. Lucio Corsi rappresenterà l’Italia esibendosi nella prima semifinale del 13 maggio, dove presenterà la sua “Volevo essere un duro” a un vasto pubblico televisivo. Ad inaugurare la serata di martedì 13 maggio sarà l’Islanda, con l’energica “Róa” del duo VÆB. L’Estonia, con Tommy Cash, artista già noto al pubblico italiano, si esibirà in quarta posizione. L’esordio di Lucio Corsi alla St Jakobshalle è previsto tra le esibizioni del Belgio e dell’Azerbaigian, rappresentati rispettivamente da Mustii con “Before the Party’s Over” e FAHREE featuring İlkin Dövlətov con “Özünlə apar”. Gabry Ponte, in gara per San Marino, si esibirà in undicesima posizione con “Tutta l’Italia”. A chiudere la sfilata dei brani della prima semifinale sarà Cipro, con Silia Kapsis e la sua “Liar”. Ecco la scaletta completa con l’ordine di uscita esatto:

1. Islanda

2. Polonia

3. Slovenia

4. Estonia

Spagna *

5. Ucraina

6. Svezia

7. Portogallo

8. Norvegia

9. Belgio

Italia *

10. Azerbaigian

11. San Marino

12. Albania

13. Paesi Bassi

14. Croazia

Svizzera *

15. Cipro

Eurovision Song Contest 2025: scaletta e ordine di uscita della seconda semifinale

La seconda semifinale, in programma per giovedì 15 maggio, vedrà l’Australia dare il via alle esibizioni, mentre la Finlandia, rappresentata dalla singolare Erika Vikman, chiuderà la serata. Ecco la scaletta completa con l’ordine di uscita esatto:

1. Australia

2. Montenegro

3. Irlanda

4. Lettonia

5. Armenia

6. Austria

Regno Unito *

7. Grecia

8. Lituania

9. Malta

10. Georgia

Francia *

11. Danimarca

12. Cechia

13. Lussemburgo

14. Israele

Germania *

15. Serbia

16. Finlandia

L’ordine di esibizione per la finale sarà ufficiale nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio. Al momento, solo la Svizzera, in quanto paese ospitante, ha già estratto la propria posizione per la serata conclusiva, esibendosi al diciannovesimo posto. Le due semifinali saranno trasmesse in diretta in prima serata su Rai 2 e Rai Play rispettivamente martedì 13 e giovedì 15 maggio, e saranno inoltre disponibili in simulcast su Rai Radio 2 e sul canale 202 del Digitale terrestre. La finale, invece, andrà in onda sabato 17 maggio in prima serata su Rai 1, per il decimo anno consecutivo, oltre che su Rai Play e Rai Radio 2. La conduzione televisiva sarà affidata all’inedita coppia formata dalla poliedrica artista BigMama, al suo debutto in questo ruolo, e dal veterano Gabriele Corsi, arrivato alla sua quinta partecipazione. Il commento in simulcast per Rai Radio 2 sarà a cura di Diletta Parlangeli e Matteo Osso.