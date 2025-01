Fat Juicy & Wet, di Bruno Mars e Sexyy Red: testo e significato della canzone

Fat Juicy & Wet, il nuovo singolo di Bruno Mars e Sexyy Red

Sexyy Red e Bruno Mars hanno rilasciato una nuova canzone intitolata “Fat Juicy & Wet“, la loro prima collaborazione. Nel videoclip del singolo, diretto dallo stesso Mars e Daniel Ramos, appaiono a sorpresa due artiste che hanno recentemente collaborato con il primo: Lady Gaga, con la quale ha cantato “Die With a Smile” e Rosé delle Blackpink (APT.). Prima di lasciarvi al testo, alla traduzione e al significato della canzone, vi anticipiamo solo che Mars ha definito il singolo con Sexyy Red un “inno da strip club”. Se siete curiosi di capire a cosa si riferisce, continuate a leggere…

Il testo di Fat Juicy & Wet di Bruno Mars e Sexyy Red

Quello che segue è il testo di Fat Juicy & Wet, il singolo in collaborazione con Sexyy Red e Bruno Mars.

Ooh (Alright)

Yeah

Yeah, it’s Sexyy (Alright)

Hey, Bruno, ooh

Fat, juicy, and wet (Ah-ah)

I don’t even gangbang, pussy so good

Make me throw up a set (Ah-ah), uh

That good kitty-kitty, good kitty-kitty

Make it my pet (Ah-ah, ah-ah)

Pretty pussy type of pussy

You ain’t ever gon’ forget (Ah-ah)

Fat, juicy, and wet (Wet), wet (Wet), wet (Wet), wet (Wet)

Pussy like weed, pussy like dope

Pussy like cocaine, put it up your nose

Ayy, slob on my clit, suck on my toes

Twenty-four karat, pussy drip like gold (Ooh)

Throw my legs back, eat my booty from the front (Mm)

Milk mustache on your face when I cum (Yeah)

Hit it from the bottom, hit it from the top (Yeah)

Pop go the pussy ‘cause the pussy say, “Pop”

(Alright) Ooh, ooh, slide in it now, slide in it now, slide

(Alright) I’ma throw it back, let me give you that, that

Fat, juicy, and wet (Fat, juicy, and wet)

I don’t even gang bang, pussy so good

Make me throw up a set (Throw it up, throw it up), uh

That good kitty-kitty, good kitty-kitty

Make it my pet (Uh, uh-huh, Sexyy)

Pretty pussy, type of pussy

You ain’t ever gon’ forget (You ain’t ever gon’ forget)

Fat, juicy, and wet (Wet), wet (Wet), wet (Wet), wet (Wet)

Bust down, middle part, badass bitch

You ain’t never had punani like this

Titties on your forehead, titties on your chin

Titties on titties with my big-titty friends

(Do it, Sexyy, do it, Sexyy, do it)

Arch your back, put your ass into it (Baow)

Squirt in your mouth, squirt on your bed

Coochie water autograph, signed “Sexyy Red” (Yeah)

(Alright) Ooh, ooh, slide in it now, slide in it now, slide

(Alright) I’ma throw it back, let me give you that, that

Fat, juicy, and wet (Fat, juicy, and wet)

I don’t even gang bang, pussy so good

Make me throw up a set (Throw it up, throw it up), yee

That good kitty-kitty, good kitty-kitty

Make it my pet (Uh, uh-huh, Sexyy)

Pretty pussy, type of pussy

You ain’t ever gon’ forget (You ain’t ever gon’ forget)

Fat, juicy, and wet (Wet), wet (Wet), wet (Wet), wet (Wet)

Do it, Sexyy, do it, Sexyy, do it

(Do it, Sexyy, do it, Sexyy, do it)

You better arch your back, put your ass into it

(Do it, Sexyy, do it, Sexyy, do it)

Do it, Sexyy, do it, Sexyy, do it

(Do it, Sexyy, do it, Sexyy, do it)

You better arch your back, put your ass into it

(Do it, Sexyy, do it, Sexyy, do it) Fat, juicy, and wet

La traduzione in italiano di Fat Juicy & Wet

Questa, invece, la traduzione in italiano del brano.

Oh (Va bene)

Sì

Sì, è Sexyy (Va bene)

Ehi, Bruno, oh

Grossa, succosa e bagnata (Ah-ah)

Neanche faccio parte di gang, ma quella lì è così buona

Che mi fa alzare le mani come un segno di gang (Ah-ah), uh

Quella bella micetta-micetta, micetta-micetta buona

Falla diventare il mio animale domestico (Ah-ah, ah-ah)

Un bel tipo di “micetta”

Che non ti scorderai mai (Ah-ah)

Grossa, succosa e bagnata (Bagnata), bagnata (Bagnata), bagnata (Bagnata), bagnata (Bagnata)

Micetta come l’erba, micetta come la droga

Micetta come la cocaina, mettila su per il naso

Ehi, slinguazza sul mio clitoride, succhiami le dita

Venticinque carati, la micetta sgocciola come oro (Oh)

Porta indietro le mie gambe, mangia il mio lato B da davanti (Mm)

Baffi di latte sulla faccia quando vengo (Yeah)

Prendimi dal basso, prendimi dall’alto (Yeah)

Pop, la micetta fa “pop” quando parla

(Va bene) Oh, oh, entra ora, entra ora, scivola

(Va bene) Lo tirerò indietro, lascia che ti dia quello, quello

Grossa, succosa e bagnata (Grossa, succosa e bagnata)

Non faccio neanche parte di gang, ma quella lì è così buona

Che mi fa alzare le mani come un segno di gang (Alzale, alzale), uh

Quella bella micetta-micetta, micetta-micetta buona

Falla diventare il mio animale domestico (Uh, uh-huh, Sexyy)

Un bel tipo di micetta

Che non ti scorderai mai (Non ti scorderai mai)

Grossa, succosa e bagnata (Bagnata), bagnata (Bagnata), bagnata (Bagnata), bagnata (Bagnata)

Acconciatura con riga in mezzo, ragazza tosta

Non hai mai avuto una “punani” come questa

Tette sulla tua fronte, tette sul tuo mento

Tette su tette con le mie amiche con le tettone

(Fallo, Sexyy, fallo, Sexyy, fallo)

Inarca la schiena, metti il sedere in gioco (Baow)

Sgocciola in bocca, sgocciola sul letto

Autografo della micetta d’acqua, firmato “Sexyy Red” (Yeah)

(Va bene) Oh, oh, entra ora, entra ora, scivola

(Va bene) Lo tirerò indietro, lascia che ti dia quello, quello

Grossa, succosa e bagnata (Grossa, succosa e bagnata)

Non faccio neanche parte di gang, ma quella lì è così buona

Che mi fa alzare le mani come un segno di gang (Alzale, alzale), yee

Quella bella micetta-micetta, micetta-micetta buona

Falla diventare il mio animale domestico (Uh, uh-huh, Sexyy)

Un bel tipo di micetta

Che non ti scorderai mai (Non ti scorderai mai)

Grossa, succosa e bagnata (Bagnata), bagnata (Bagnata), bagnata (Bagnata), bagnata (Bagnata)

Fallo, Sexyy, fallo, Sexyy, fallo

(Fallo, Sexyy, fallo, Sexyy, fallo)

Meglio inarca la schiena, mettici il sedere dentro

(Fallo, Sexyy, fallo, Sexyy, fallo)

Fallo, Sexyy, fallo, Sexyy, fallo

(Fallo, Sexyy, fallo, Sexyy, fallo)

Meglio inarca la schiena, mettici il sedere dentro

(Fallo, Sexyy, fallo, Sexyy, fallo) Grossa, succosa e bagnata

Il significato di Fat Juicy & Wet

Senza girarci troppo intorno, questo brano è un inno all’autocelebrazione e alla sensualità senza filtri. L’artista usa un linguaggio esplicito e immagini molto dirette per descrivere la propria sicurezza, il proprio sex appeal e il potere che deriva dalla consapevolezza del proprio corpo.

Il tema principale ruota intorno alla “micetta” – un modo metaforico (e ovviamente molto esplicito) per parlare di sé in chiave sessuale. C’è tanto gioco, provocazione e un’energia sfacciata, con versi che mettono in evidenza il desiderio e il controllo sulla propria sessualità. Un mix di fiducia in sé e puro divertimento, con un pizzico di sfrontatezza volutamente esagerata per esprimere la libertà di essere chi si vuole, senza tabù.

