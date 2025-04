'Littlefunkyintro' di Neffa: testo e significato

Neffa torna a sorpresa sulla scena musicale italiana con “Littlefunkyintro”, un brano che segna il suo ritorno alle radici hip hop dopo anni di sperimentazioni tra generi diversi. A trent’anni dal suo debutto con i Sangue Misto, l’artista si riafferma come pilastro della musica italiana, mescolando sapientemente elementi funk all’hip hop in un sound che continua ad influenzare le nuove generazioni.

Il singolo rappresenta un ponte tra passato e futuro, celebrando la sua storia musicale mentre anticipa una nuova fase creativa. Con un mix di autoconsapevolezza e ironia, Neffa rivendica il suo ruolo di pioniere in un panorama musicale in continua evoluzione, dimostrando che la sua voce e il suo stile rimangono inconfondibili e attuali.

Il testo di “Littlefunkyintro”

Ecco tutto il testo del nuovo singolo di Neffa:

Just like you did before

That’s a little funky intro, just like you did before

That’s a little funky intro, just like you did before

That’s a little funky intro, just like you did before

That’s a little funky intro, just like you did before

That’s a little funky intro, just like you did before

That’s a little funky intro, just like you did before

Vieni a sentire che ho da dire con ‘ste rime

Con ‘sto marchio registrato già da mo

Just like you did before

Sono passati trent’anni e passa

Ancora in massa puoi sentire che mi copiano

Just like you did before

Lo sai, ci sono fantasmi che tendono a sparire

Gli altri invece che ritornano

Just like you did before

Sono senile ma se serve stile ancora te ne caccio

Some funky introduction

C’ho ancora dieci sacchi in tasca e mo c’è l’euro

La fila di invidiosi è lunga e pronta per la neuro

Ancora sento in giro questi stolti, draculi

Ciucciano, ma sto troppo in alto sopra i trampoli

Non mi faccio coca ne paste

Ancora qui che fumo, c’ho TH nelle lastre

E mi fa ridere che dicono che quando rappo

Sembra di stare nei Novanta, guardo il mondo, è vecchio

Buio pesto

Dimmi se mi sbaglio, stai onesto

So come va il mondo, ma non esco

Fatti sto messaggio-manifesto

Mi sa che qui mi toccherà morire per sentire un po’ di fresco

Non so che dire ma mi chiamano maestro

Un po’ per dire che mi sono fatto vecchio

E non mi dire che è tutto finto

Finisce che nemmeno io lo so quanto ho perso e quanto ho vinto

Just like you did before

That’s a little funky intro, just like you did before

That’s a little funky intro, just like you did before

That’s a little funky intro, just like you did before

That’s a little funky intro, just like you did before

That’s a little funky intro, just like you did before

That’s a little funky intro, just like you did before

Il significato di “Littlefunkyintro”

“Littlefunkyintro” rappresenta un ritorno alle radici dell’hip hop italiano, con un evidente richiamo alla scena degli anni ’90. Nel testo, Neffa riflette sull’evoluzione della musica e sul proprio ruolo di pioniere con un approccio ironico e consapevole. La frase ripetuta “Just like you did before, that’s a little funky intro” funge da dichiarazione d’intenti: nonostante siano “passati trent’anni e passa”, l’artista mantiene intatta la sua identità stilistica.

Il titolo stesso celebra la fusione tra elementi funk e hip hop che ha sempre contraddistinto il suo sound, creando un ponte tra passato e presente. Quando afferma “mi chiamano maestro, un po’ per dire che mi sono fatto vecchio”, Neffa critica implicitamente l’attuale panorama musicale, dominato da tendenze che sembrano aver perso autenticità. Il brano diventa così un manifesto generazionale che rivendica con orgoglio le proprie radici senza rinunciare all’evoluzione, confermando la capacità dell’artista di rimanere rilevante pur mantenendosi fedele al proprio stile originario.

Il nuovo album: “Canerandagio Parte 1”

Oltre al nuovo singolo che segna il suo ritorno sulla scena musicale, Neffa ha annunciato l’uscita del suo nuovo progetto discografico intitolato “Canerandagio Parte 1”. L’album sarà disponibile dal 18 aprile 2025 per l’etichetta Numero Uno, sotto Sony Music, rappresentando un’importante tappa nel percorso artistico del cantautore.

Il titolo enigmatico dell’album suggerisce un racconto articolato e profondo, mentre la specificazione “Parte 1” lascia intendere che si tratti del primo capitolo di una narrazione musicale più ampia. Questo approccio narrativo potrebbe rivelare un percorso introspettivo o un ritorno alle radici per l’artista.

“Canerandagio” si inserisce perfettamente nella versatile carriera di un musicista che ha saputo reinventarsi costantemente, esplorando territori che spaziano dal rap al pop, dal soul alla canzone d’autore italiana, sempre mantenendo una propria identità riconoscibile. Il nuovo lavoro si preannuncia come un’ulteriore evoluzione del suo universo sonoro, in bilico tra sperimentazione e fedeltà alle proprie origini.

Neffa, figura storica della musica italiana

Giovanni Pellino, in arte Neffa, ha segnato indelebilmente la storia musicale italiana fin dal suo debutto con i leggendari Sangue Misto nei primi anni ’90. Da pioniere dell’hip hop italiano, ha compiuto un’evoluzione artistica straordinaria trasformandosi in un raffinato cantautore capace di fondere soul, funk e pop senza mai perdere la sua identità distintiva.

La sua versatilità gli ha permesso di attraversare tre decenni rimanendo sempre rilevante, influenzando profondamente artisti di generazioni successive che ancora oggi citano il suo lavoro come fonte d’ispirazione. Ciò che distingue Neffa nel panorama musicale è proprio questa capacità di reinventarsi continuamente pur mantenendo quella firma sonora inconfondibile che lo ha reso un autentico punto di riferimento.

Foto copertina via Wikimedia Commons