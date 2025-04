Messy di Lola Young: testo, traduzione e significato

“Messy” è una canzone di Lola Young pubblicata il 30 maggio 2024 come sesto singolo estratto dal suo secondo album in studio “This Wasn’t Meant for You Anyway”. Il brano ha conquistato una straordinaria popolarità nei mesi successivi, diventando virale su TikTok e segnando un importante traguardo nella carriera dell’artista: è infatti la sua prima canzone ad entrare in classifica. In Italia, a fine dicembre, ha raggiunto il primo posto tra i pezzi più virali, conquistando un pubblico sempre più vasto.

L’artista stessa ha condiviso il significato profondo della canzone: “Messy è un inno all’ADHD, il disturbo da deficit di attenzione/iperattività, e mostra davvero tutto ciò che ho provato durante la mia ultima relazione, ma è anche più profondo di così, poiché parla di come mi sento riguardo a me stessa in generale: essere troppo disordinata un giorno e troppo pulita un altro, lottare per trovare quell’equilibrio in me stessa”.

Il brano esplora con sincerità disarmante i conflitti interiori e le tensioni che possono emergere all’interno di una relazione, attraverso un monologo a tratti arrabbiato ma sempre autentico. La protagonista si sente costantemente giudicata e non accettata per quella che è, come se dovesse continuamente adeguarsi a standard impossibili e contraddittori imposti dal partner, in una frustrante ricerca di approvazione che sembra destinata a fallire.

Messy di Lola Young: il testo completo

Ecco il testo della canzone Messy di Lola Young:

You know I’m impatient

So why would you leave me waiting outside the station?

When it was like minus four degrees, and I

I get what you’re saying

I just really don’t want to hear it right now

Can you shut up for like once in your life?

Listen to me

I took your nice words of advice about

How you think I’m gonna die

Lucky if I turn thirty-three

Okay, so yeah, I smoke like a chimney

I’m not skinny and I pull a Britney

Every other week

But cut me some slack

Who do you want me to be?

‘Cause I’m too messy

And then I’m too fucking clean

You told me, “Get a job”

Then you ask where the hell I’ve been

And I’m too perfect

‘Til I open my big mouth

I want to be me

Is that not allowed?

And I’m too clever

And then I’m too fucking dumb

You hate it when I cry

Unless it’s that time of the month

And I’m too perfect

‘Til I show you that I’m not

A thousand people I could be for you

And you hate the fucking lot

You hate the fucking lot

You hate the fucking lot

Hey, hey

It’s taking you ages

You still don’t get the hint

I’m not asking for pages

But one text or two would be nice

And please, don’t pull those faces

When I’ve been out working my arse off all day

It’s just one bottle of wine or two

But hey, you can’t even talk

You smoke weed just to help you sleep

Then why you out getting stoned at four o’clock

And then you come home to me

And don’t say hello

‘Cause I got high again

And forgot to fold my clothes

‘Cause I’m too messy

And then I’m too fucking clean

You told me, “Get a job”

Then you ask where the hell I’ve been

And I’m too perfect

‘Til I open my big mouth

I want to be me

Is that not allowed?

And I’m too clever

And then I’m too fucking dumb

You hate it when I cry

Unless it’s that time of the month

And I’m too perfect

‘Til I show you that I’m not

A thousand people I could be for you

And you hate the fucking lot

You hate the fucking lot

You hate the fucking lot

And I’m too messy

And then I’m too fucking clean

You told me, “Get a job”

Then you ask where the hell I’ve been

And I’m too perfect

‘Til I open my big mouth

I want to be me

Is that not allowed?

And I’m too clever

And then I’m too fucking dumb

You hate it when I cry

Unless it’s that time of the month

And I’m too perfect

‘Til I show you that I’m not

A thousand people I could be for you

And you hate the fucking lot

You hate the fucking lot

You hate the fucking lot

You hate the fucking lot

You hate the fucking lot

Messy di Lola Young: traduzione in italiano

Ed ecco la traduzione di Messy di Lola Young:

Tu sai che sono impaziente

Allora perché mi hai lasciato ad aspettare fuori dalla stazione?

Quando c’erano tipo meno quattro gradi, e io

Capisco quello che stai dicendo

Solo che non voglio proprio sentirlo adesso

Puoi stare zitto almeno una volta nella tua vita?

Ascoltami

Ho preso le tue gentili parole di consiglio su

Come pensi che io morirò

Sarò fortunata se arriverò a trentatré anni

Ok, quindi sì, fumo come una ciminiera

Non sono magra e faccio come Britney

Ogni altra settimana

Ma dammi un po’ di tregua

Chi vuoi che io sia?

Perché sono troppo disordinata

E poi sono troppo maledettamente pulita

Mi hai detto: “Trovati un lavoro”

Poi mi chiedi dove diavolo sono stata

E sono troppo perfetta

Finché non apro la mia grande bocca

Voglio essere me stessa

Questo non è permesso?

E sono troppo intelligente

E poi sono troppo maledettamente stupida

Odi quando piango

A meno che non sia quel periodo del mese

E sono troppo perfetta

Finché non ti mostro che non lo sono

Mille persone potrei essere per te

E odi tutto il maledetto gruppo

Odi tutto il maledetto gruppo

Odi tutto il maledetto gruppo

Hey, hey

Ci stai mettendo un’eternità

Ancora non capisci l’allusione

Non sto chiedendo pagine intere

Ma un messaggio o due sarebbe carino

E per favore, non fare quelle facce

Quando sono stata fuori a lavorare tutto il giorno

È solo una bottiglia di vino o due

Ma ehi, non puoi nemmeno parlare

Fumi erba solo per aiutarti a dormire

Allora perché esci per farti le canne alle quattro in punto

E poi torni a casa da me

E non dici ciao

Perché mi sono fatta di nuovo

E ho dimenticato di piegare i miei vestiti

Perché sono troppo disordinata

E poi sono troppo maledettamente pulita

Mi hai detto: “Trovati un lavoro”

Poi mi chiedi dove diavolo sono stata

E sono troppo perfetta

Finché non apro la mia grande bocca

Voglio essere me stessa

Questo non è permesso?

E sono troppo intelligente

E poi sono troppo maledettamente stupida

Odi quando piango

A meno che non sia quel periodo del mese

E sono troppo perfetta

Finché non ti mostro che non lo sono

Mille persone potrei essere per te

E odi tutto il maledetto gruppo

Odi tutto il maledetto gruppo

Odi tutto il maledetto gruppo

Odi tutto il maledetto gruppo

Odi tutto il maledettissimo gruppo

Il significato della canzone Messy di Lola Young

“Messy” di Lola Young rappresenta un potente manifesto sulla lotta per l’autenticità personale in una relazione soffocante. Il brano affronta il tema dell’identità attraverso il racconto di una protagonista costantemente criticata e giudicata per ogni suo comportamento.

L’artista descrive una condizione emotiva fatta di contraddizioni: “I’m too messy, and then I’m too fucking clean”. Questa ambivalenza evidenzia l’impossibilità di soddisfare aspettative mutevoli e contraddittorie, dove qualsiasi versione di sé diventa bersaglio di critiche.

La canzone inizia con un episodio significativo – l’essere lasciata ad aspettare al freddo – che simboleggia un più ampio schema di mancanza di rispetto e considerazione. La narratrice ammette le proprie imperfezioni, come il fumare troppo, ma sottolinea l’ipocrisia del partner che mostra comportamenti altrettanto discutibili.

Il tema centrale emerge con chiarezza nella domanda “I want to be me, is that not allowed?”, che esprime tutta la frustrazione di chi si sente negata nella propria essenza. Il messaggio culmina nella potente affermazione “A thousand people I could be for you, and you hate the fucking lot”, rivendicando il diritto fondamentale di essere autenticamente imperfetti, senza dover cambiare per compiacere gli altri.

Foto copertina LauraMayM via Wikimedia Commons