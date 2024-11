Giornata Mondiale della Filosofia: quando e perché si celebra

Giornata Mondiale della Filosofia: quando e perché è stata istituita

La Giornata Mondiale della Filosofia è stata istituita dall’UNESCO nel 2002 con l’obiettivo di celebrare l’importanza del pensiero critico, riflessivo e libero per affrontare le sfide globali. Si tiene ogni anno il terzo giovedì di novembre, un momento simbolico per riflettere sul ruolo fondamentale che la filosofia gioca nella costruzione di società più consapevoli e inclusive.

L’UNESCO ha scelto di dedicare una giornata alla filosofia per sottolinearne il valore come disciplina che incoraggia il dialogo interculturale, la comprensione reciproca e l’elaborazione di soluzioni innovative ai problemi contemporanei. La filosofia, infatti, non è solo una disciplina accademica, ma una pratica che invita a esaminare la realtà, le relazioni umane e i valori fondamentali che guidano la nostra esistenza. In Italia, con il patrocinio ufficiale dell’UNESCO, viene celebrata ogni anno a Savona in Liguria dal Polo di filosofia della Regione Liguria.

Perché Studiare Filosofia

Studiare filosofia offre numerosi benefici, sia a livello personale che sociale. Questa disciplina non si limita a fornire conoscenze teoriche, ma sviluppa competenze fondamentali per la vita e il lavoro, come quelle che troviamo qui sotto.

Pensiero Critico

La filosofia insegna a mettere in discussione le convinzioni consolidate e a esaminare ogni problema da diverse prospettive. Questa abilità è cruciale in un mondo complesso come il nostro, dove le informazioni sono molteplici e spesso contraddittorie. Etica e Valori

Approfondire gli interrogativi etici aiuta a orientarsi in un contesto globale caratterizzato da disuguaglianze sociali, conflitti e crisi ambientali. Filosofi come Aristotele, Kant e Hannah Arendt ci offrono strumenti per comprendere e affrontare le questioni morali del nostro tempo. Dialogo e Tolleranza

La filosofia promuove il dialogo e l’apertura mentale, fondamentali per vivere in una società multiculturale. Studiare pensatori provenienti da diverse tradizioni culturali, come Confucio o Avicenna, arricchisce la nostra comprensione del mondo. Applicazioni Pratiche

Sebbene spesso sia percepita come una disciplina teorica, la filosofia ha applicazioni concrete. Le aziende, ad esempio, cercano sempre più professionisti in grado di affrontare problemi complessi e prendere decisioni etiche.

Dove studiare Filosofia

In Italia, la filosofia ha una lunga e ricca tradizione, grazie a pensatori come San Tommaso d’Aquino, Giordano Bruno e Benedetto Croce. Oggi, chi desidera approfondire questa disciplina può scegliere tra numerose università rinomate per le loro facoltà di filosofia, tra cui:

Anche nel campo delle università telematiche è possibile trovare dei corsi di laurea online in Filosofia: ad esempio, l’Università Telematica Unipegaso offre un corso di laurea triennale in Filosofia con ben 3 indirizzi diversi. Insomma, chi aspira a studiare questa disciplina ha davvero l’imbarazzo della scelta di fronte a sé!