Google 2025 in Italia: guerra, Sanremo e ricette tradizionali tra le ricerche più cliccate

L’analisi annuale delle query digitate dagli italiani nel 2025 restituisce una fotografia nitida delle priorità nazionali, oscillando tra l’urgenza di comprendere scenari geopolitici complessi e il desiderio di approfondire produzioni culturali e ricette della tradizione.

I dati rilasciati mostrano un pubblico capace di alternare l’attenzione verso conflitti internazionali e azioni diplomatiche a quella per serie televisive, film e tutorial gastronomici legati alle festività. Questo bilanciamento riflette interessi reali e diversificati: da un lato la necessità di orientarsi in un contesto globale instabile, dall’altro il bisogno di svago e di mantenere vivo il legame con le radici culinarie del Paese.

Le tendenze digitali confermano il ruolo centrale della rete come strumento di informazione e intrattenimento, offrendo uno specchio fedele di una società che cerca risposte immediate su questioni di attualità senza rinunciare alla dimensione culturale e pratica del quotidiano.

Gli interrogativi geopolitici e i protagonisti dell’anno

Le query dominate dall’avverbio “Perché” rivelano un bisogno concreto di comprendere le dinamiche internazionali. Al primo posto figura “Perché Israele ha attaccato l’Iran?”, segnale di una preoccupazione diffusa per gli scenari bellici in corso.

Gli utenti hanno cercato risposte anche sulle scelte politiche statunitensi, interrogandosi sulle motivazioni dietro le azioni di Trump, e hanno seguito con attenzione vicende di cronaca come quella che ha coinvolto la giornalista Cecilia Sala.

Parallelamente, l’interesse si è rivolto ai protagonisti dello spettacolo e della cultura pop nazionale. Figure come Lucio Corsi e Olly hanno scalato le classifiche dei personaggi più cliccati, confermando il peso mediatico del Festival di Sanremo nella costruzione dell’immaginario collettivo.

Le ricerche hanno riguardato anche figure storiche e religiose: Papa Francesco e Pippo Baudo sono stati cercati in relazione a notizie biografiche o curiosità specifiche, dimostrando come cronaca e cultura si intreccino nelle priorità degli italiani.

L’intrattenimento tra serie e cinema

Il settore audiovisivo si conferma protagonista delle ricerche online degli italiani, con una marcata preferenza per produzioni che mescolano crime e contenuti storici. I dati ufficiali, diffusi il 3 dicembre, rivelano un pubblico attento sia ai fenomeni globali sia alle narrazioni nazionali.

Tra le serie TV più ricercate, “Monster: La storia di Ed Gein” conquista la vetta grazie al suo approccio true crime, che continua ad attrarre chi cerca storie reali e oscure. “Squid Game” mantiene salda la sua presa sul pubblico italiano, confermandosi un fenomeno culturale trasversale.

“M Il figlio del secolo”, produzione italiana, ha invece stimolato dibattiti storici e riflessioni sul Novecento, dimostrando l’interesse verso narrazioni che intrecciano passato e presente.

Anche il cinema registra un’intensa attività di ricerca. Titoli come “Conclave”, “Nosferatu” e “Anora” figurano tra i più digitati, spaziando dal thriller al dramma storico e rivelando un gusto eclettico. Questa varietà conferma come l’intrattenimento visivo rappresenti una componente essenziale della dieta mediatica nazionale, capace di rispondere a curiosità diverse e di accompagnare il pubblico attraverso generi e linguaggi differenti.

Le ricerche pratiche: cucina, tecnologia e benessere

La categoria “Come si fa?” conferma il desiderio degli italiani di acquisire competenze concrete e risolvere problemi quotidiani attraverso il web. In cima alle query culinarie figurano il casatiello napoletano e la colomba pasquale, ricette che incarnano il legame con le festività e la volontà di replicare i sapori della tradizione domestica.

Accanto alla gastronomia, emergono necessità tecnologiche immediate: molti utenti hanno digitato “come fare lo screen sul pc”, riflettendo bisogni pratici legati allo studio e al lavoro quotidiano. L’attenzione si estende anche al benessere personale, con ricerche sul dry brushing, tecnica di cura del corpo sempre più diffusa.

Infine, la curiosità linguistica si traduce in richieste di definizioni complesse: termini come “parafilia” e “separazione delle carriere” dimostrano l’interesse verso contenuti che richiedono approfondimento culturale e giuridico, segno di un pubblico attento alla comprensione di tematiche specialistiche.