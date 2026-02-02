Grammy 2026, tutti i vincitori

Il 2 febbraio 2026 la Crypto.com Arena di Los Angeles ha ospitato la 68ª edizione dei Grammy Awards, confermandosi vetrina del panorama musicale globale. La serata ha registrato performance curatissime e ritorni attesi, evidenziando il peso crescente del rap e della musica latina nel mainstream internazionale. L’evento ha riflesso non solo le trasformazioni dei gusti del pubblico, ma anche quelle della società contemporanea.

Il dominio di Kendrick Lamar e il peso dell’hip hop

Kendrick Lamar si è confermato il grande protagonista della serata con cinque premi conquistati, tra cui due delle categorie più prestigiose: Record of the Year per “Luther”, brano realizzato insieme a SZA, e Miglior album rap per “GNX”. Questi riconoscimenti rafforzano ulteriormente il suo ruolo centrale nell’hip hop contemporaneo e testimoniano la capacità dell’artista californiano di unire qualità artistica e rilevanza culturale.

Il suo trionfo ai Grammy 2026 conferma come il rap continui a essere un genere dominante nel panorama musicale globale.

La storica affermazione di Bad Bunny e il messaggio sociale

Bad Bunny ha segnato uno spartiacque nella storia dei Grammy conquistando l’Album of the Year con “Debí Tirar Más Fotos”, il primo disco interamente in lingua spagnola a ottenere il riconoscimento più ambito. Il trentunenne portoricano è il primo artista sudamericano a raggiungere questo traguardo, portando il reggaeton e la trap latina ai vertici del pop mondiale.

Ritirando il premio dalle mani di Harry Styles, Bad Bunny ha pronunciato parole cariche di significato: “Porto Rico è molto più grande di 100 per 35”, dedicando la vittoria “a tutte le persone che hanno dovuto lasciare la loro terra natale, il loro paese, per seguire i propri sogni”.

La serata ha visto il cantante trionfare anche come Miglior album di musica urban e Miglior performance di musica globale. Sul palco ha lanciato un appello contro l’odio: “Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo stranieri. Siamo esseri umani e siamo americani”, spronando a rispondere con l’amore, tema centrale emerso durante i Grammy 2026.

Le altre sorprese e conferme della serata

Lady Gaga si è aggiudicata il premio per il singolo dance “Abracadabra” dall’album “Mayhem“, mentre Billie Eilish ha trionfato nella categoria Song of the Year grazie a “Wildflower“. Un riconoscimento che conferma la sua capacità di mantenere alto il livello artistico senza rinunciare al successo di pubblico.

Tra le sorprese più gradite, Olivia Dean con “Man I Need” è stata incoronata Best New Artist, incarnando perfettamente una nuova generazione di talenti destinati a lasciare il segno.

L’elenco completo dei vincitori

La serata ha visto assegnati premi in oltre cinquanta categorie, spaziando dalle principali riconoscimenti mainstream fino ai generi più specialistici. Di seguito tutti i vincitori della 68ª edizione dei Grammy Awards: