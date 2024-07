Grande successo per il Bonus Sport della Regione Sicilia: più di 14.000 richieste accolte

Per incentivare lo sport tra i più giovani, la Sicilia eroga un voucher di 50 € al mese che aiuta le famiglie a sostenere le spese per le attività sportive dei figli.

Per il secondo anno consecutivo, la Regione Siciliana ha reso disponibili i voucher per lo sport destinati ai minori tra i 6 e i 16 anni. Questi contributi mirano a contrastare l’abbandono dell’attività fisica tra i giovani delle famiglie meno abbienti e, allo stesso tempo, sostengono le organizzazioni sportive impegnate sul territorio; il bonus può essere utilizzato per partecipare alle attività organizzate da oltre mille associazioni e società sportive dilettantistiche siciliane affiliate al Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o al Cip (Comitato Italiano Paralimpico). La partecipazione all’iniziativa è stata davvero ampia: quest’anno hanno aderito 664 nuove associazioni che si uniscono a quelle già presenti nel 2023, per un totale di 1129 realtà ammesse. Il valore del voucher è di 50 € mensili, da utilizzare per un massimo di sette mesi nel corso del 2024, ad esclusione del mese di agosto, ed è riservato ai minori appartenenti a famiglie con un Isee 2022 non superiore a 12.000 €.

Un’iniziativa di successo

L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dai cittadini, come dimostrato dalle adesioni dall’aumento dei fondi stanziati dalla regione per il 2024. Nel 2023, alla prima edizione del programma, oltre seimila giovani hanno beneficiato dei voucher; quest’anno la Regione ha stanziato un budget di 3 milioni di €, ripartiti a livello provinciale in base ai dati Istat sulla popolazione giovanile. Le richieste per i voucher potevano essere presentate direttamente alle associazioni e società sportive dalla fine di aprile.

Grazie a questo sostegno, ben 14.247 giovani siciliani potranno praticare sport fino a novembre 2024. La ripartizione dei voucher per provincia è la seguente: 1.649 ad Agrigento, 684 a Caltanissetta, 3.112 a Catania, 587 a Enna, 1.674 a Messina, 3.960 a Palermo, 917 a Ragusa, 663 a Siracusa e 1.001 a Trapani.

Le dichiarazioni delle autorità

Il presidente della Regione Siciliana ha sottolineato l’importanza di questa misura, affermando: «Proprio il riscontro estremamente positivo al primo avviso ci aveva motivato ad aumentare in modo consistente i fondi stanziati nel bilancio, portandoli a 3 milioni di euro. E i numeri di quest’anno confermano ampiamente il gradimento e l’efficacia di questo provvedimento. Lo sport, oltre che favorire il benessere fisico dei nostri ragazzi, è un insostituibile veicolo di crescita sociale e morale, oltre che di sana aggregazione».

L’assessore regionale allo Sport, Elvira Amata, ha aggiunto: «La consistente risposta dei giovani siciliani è la più convincente conferma che il provvedimento soddisfa un bisogno diffuso e centra l’obiettivo. Una misura di equità sociale che aiuta i ragazzi appartenenti a famiglie con minori possibilità economiche a praticare un’attività sportiva».

Un progetto per favorire il benessere e ridurre le disuguaglianze

Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti per favorire la pratica di un’attività sportiva tra i giovani siciliani, spesso costretti a rinunciare a causa delle difficoltà economiche della famiglia. È infatti risaputo che lo sport contribuisce anche alla crescita sociale e morale dei ragazzi, favorendo un ambiente di sana aggregazione e sviluppo personale. Con questo programma, inoltre, la Regione Siciliana, aiuta le società sportive dilettantistiche che spesso non hanno a disposizione abbastanza soldi per proseguire le loro attività.