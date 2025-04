Star Wars Day 2025: tutti gli eventi

Lo Star Wars Day si tiene ogni anno il 4 maggio. Questa data è stata scelta per via del gioco di parole in inglese tra “May the Fourth” e la celebre frase della saga “May the Force be with you” (“Che la Forza sia con te”), trasformata dai fan in “May the Fourth be with you” (“Che il 4 maggio sia con te”) come omaggio alla serie.

La giornata è diventata una ricorrenza internazionale in cui i fan di tutto il mondo celebrano la cultura, i film e l’universo di Star Wars con eventi, maratone, cosplay e attività a tema. Anche se non è stata creata da George Lucas, la ricorrenza è stata successivamente riconosciuta e promossa da Lucasfilm e Disney. Andiamo a vedere tutti gli eventi per lo Star Wars Day 2025 in Italia!

Milano – WOW Spazio Fumetto

Il 4 maggio 2025, presso WOW Spazio Fumetto di Milano, si terrà una giornata dedicata a Star Wars dalle 10:00 alle 19:00. Il programma prevede:

Apertura con discorso inaugurale alle 10:00

Panel alle 11:00 sulla fine dell’Alta Repubblica, approfondendo questa fase della saga

Panel alle 14:30 dedicato al disegno di Star Wars, con focus su arte e fumetti

Chiusura con un’asta alle 16:00, probabilmente di memorabilia e oggetti da collezione legati a Star Wars.

Pisa – Star Event 2025

Il weekend del 3 e 4 maggio 2025 Pisa si trasformerà in una vera e propria Galassia Lontana Lontana con lo Star Event 2025, organizzato da EmPisa Fan Club Star Wars, che celebra anche il decimo anniversario del gruppo. Le Logge di Banchi e Piazza XX Settembre saranno allestite a tema con:

Esibizioni dal vivo e combattimenti coreografici con spade laser

Contest cosplay gratuito, aperto a singoli e gruppi, con iscrizioni in loco

Scuola Padawan per bambini dai 5 ai 12 anni, con lezioni sull’uso della Forza e combattimento

Laboratori creativi per realizzare maschere e spade laser

Flash mob con spade laser il 3 maggio alle 21:30 sul Ponte di Mezzo, con videoclip ufficiale

Parate per le vie del centro con personaggi in costume, da Piazza Vittorio Emanuele II a Borgo Largo

Esposizioni di oggetti rari e collezionismo, inclusi set LEGO a tema Star Wars

Bar Imperiale con cocktail ispirati alla saga per rilassarsi immersi nell’atmosfera

Torino – Mufant

Domenica 4 maggio 2025 il Museo del Fantastico e della Fantascienza (Mufant) di Torino dedicherà un pomeriggio allo Star Wars Day con:

Conferenza sulle spade laser condotta da Paolo Negri, esperto del settore

Esibizione di scherma coreografica a tema Star Wars da parte della Phoenix Saber ASD

Sfilata cosplay con premiazione del miglior costume, per celebrare la creatività dei fan.

Altri eventi e iniziative

In diverse città italiane si terranno Planetary Qualifier per il gioco di carte collezionabili Star Wars™: Unlimited, con eventi tra maggio e giugno e premi esclusivi per i partecipanti. Disney Store anticipa invece lo Star Wars Day con sconti fino al 20% su set LEGO® Star Wars, offrendo un’occasione per i collezionisti e appassionati di acquistare a prezzi vantaggiosi.

Fonte immagine: Freepik