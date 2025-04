ARF! Festival 2025: Roma torna capitale del fumetto dal 23 al 25 maggio

Anche quest’anno torna ARF!, il festival che trasforma Roma nella capitale del fumetto italiano. Dal 23 al 25 maggio 2025, l’undicesima edizione dell’evento animerà gli spazi del Mattatoio a Testaccio con un ricco programma di attività culturali e creative. Nato nel 2015, ARF! si è affermato come punto di riferimento imprescindibile per studenti e giovani professionisti appassionati dell’arte del fumetto.

La manifestazione offrirà tre giorni intensi di mostre, incontri con autori internazionali e laboratori dedicati alla creazione di fumetti. Particolarmente interessante per i giovani aspiranti fumettisti sarà l’area Self ARF!, uno spazio ad accesso gratuito pensato per chi desidera muovere i primi passi nel settore o presentare le proprie creazioni originali.

L’undicesima edizione di ARF! prevede un ricco programma di mostre tematiche, incontri ravvicinati con autori di calibro internazionale e laboratori creativi pensati per stimolare la vena artistica dei partecipanti. Gli organizzatori hanno confermato che il 70% degli spazi sarà dedicato alla graphic novel, testimoniando l’importanza che questo formato ha assunto nel panorama fumettistico contemporaneo.

Per gli studenti appassionati di illustrazione e narrazione grafica, le lectio magistralis tenute da maestri del fumetto rappresenteranno un’imperdibile occasione formativa. L’area indipendente ospiterà ben 50 editori, creando un ponte diretto tra aspiranti professionisti e realtà editoriali consolidate.

Tra gli eventi musicali spicca il concerto gratuito del Piotta, previsto per venerdì 23 maggio alle 19:00 alla Città dell’Altra Economia. Il rapper romano porterà sul palco i suoi successi, seguito da un dj set hip-hop che continuerà la festa.

Lo spazio dedicato agli aspiranti fumettisti

Grazie a JOB ARF! sarà possibile incontrare editor e responsabili delle più importanti case editrici e agenzie italiane, pronti a scoprire nuove promesse del fumetto italiano, dalle autoproduzioni alle fanzine fino ai micro editori underground. Una preziosa occasione per entrare nel mondo del fumetto in modo professionale, valorizzando il proprio talento in settori come disegno, sceneggiatura, colorazione, grafica, editing, lettering e traduzione!