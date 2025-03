Daredevil Rinascita in streaming: dove vedere la nuova serie Marvel

Daredevil Rinascita in streaming: dove vederlo

Dopo anni di attesa, i fan della Marvel sono sicuramente felici di avere a disposizione la serie tv “Daredevil: Rinascita” che riporta in scena il vigilante cieco più amato di Hell’s Kitchen. La serie, che ha esordito con i primi episodi su Disney+ lo scorso 5 marzo, segna il ritorno di Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock/Daredevil e di Vincent D’Onofrio in quello del temibile Wilson Fisk/Kingpin. Ricordiamo che la piattaforma di streaming ha rinnovato i suoi piani di abbonamento, offrendo diverse opzioni. Il piano base “Standard con Pubblicità” costa 5,99 euro al mese, con interruzioni pubblicitarie e qualità Full HD. Il piano “Standard” senza pubblicità costa 9,99 euro mensili o 99,90 euro annui, con download su 10 dispositivi. Per l’alta qualità, il piano “Premium” offre 4K UHD, HDR e Dolby Atmos a 13,99 euro al mese o 139,90 euro l’anno, con visione su quattro dispositivi. Infine, è disponibile “Utente Extra” per la condivisione dell’abbonamento fuori dal nucleo domestico.

Daredevil Rinascita: trama e personaggi

Daredevil: Rinascita ricomincia dalla storia lasciata in sospeso dalle precedenti stagioni, ma con una nuova veste e un tono più maturo. La serie esplora le differenti sfaccettature di Matt Murdock, avvocato di giorno e vigilante di notte, diviso tra il desiderio di giustizia e i dilemmi morali che lo affliggono. Il ritorno di Wilson Fisk/Kingpin, uno dei villain più famosi dell’universo Marvel, non migliora la situazione. La sua presenza minacciosa incombe su Hell’s Kitchen, mettendo a dura prova la determinazione di Daredevil. Ecco la sinossi ufficiale:

In Daredevil: Rinascita, Murdock, un avvocato non vedente con abilità potenziate, combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, i due uomini si trovano in un’inevitabile rotta di collisione.

Oltre ai protagonisti Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, la serie vanta un cast d’eccezione che include Elden Henson nel ruolo di Foggy Nelson e Deborah Ann Woll in quello di Karen Page. Alla regia troviamo Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd.

Chi è Daredevil: tutto sul personaggio Marvel

Daredevil, al secolo Matt Murdock, è un personaggio complesso dell’universo Marvel. Avvocato di giorno, vigilante di notte, Matt ha perso la vista da bambino in un incidente, ma ha acquisito sensi straordinariamente acuti. Operativo nel quartiere di Hell’s Kitchen a New York, combatte il crimine sia nelle aule di tribunale che per le strade, mosso da un forte senso di giustizia. Daredevil è un maestro di arti marziali e usa i suoi sensi potenziati, incluso un “senso radar”, per percepire l’ambiente circostante.