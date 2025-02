Black Mirror 7 in streaming: dove vedere la serie tv

Black Mirror 7 in streaming: dove vederlo

La settima stagione di Black Mirror è stata ufficializzata, ma ancora non è chiaro quando arriverà in streaming. Presumibilmente i sei nuovi episodi saranno pubblicati su Netflix nel 2025, tra la primavera e l’estate. Vedere tutte le stagioni di Black Mirror è semplice: basta avere un account a pagamento sulla famosa piattaforma di streaming. Per questo servizio non è disponibile una prova gratuita, ma è possibile disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Trama e cast

Cristin Milioti, reduce dal successo di “The Penguin”, riprenderà il suo ruolo nella prima puntata della settima stagione. La trama anticipa che “Robert Daly è morto, ma per l’equipaggio della USS Callister i problemi sono appena iniziati“. Awkwafina (Jackpot), Milanka Brooks (Mum and I Don’t Talk Anymore), Peter Capaldi (Criminal Record), Emma Corrin (Deadpool & Wolverine), Patsy Ferran (Firebrand), Paul Giamatti (The Holdovers), Lewis Gribben (Blade Runner 2099), Osy Ikhile (Citadel), Rashida Jones (Sunny), Siena Kelly (Domino Day), Billy Magnussen (Road House), Rosy McEwen (Blue Jean), Cristin Milioti (The Penguin), Chris O’Dowd (Bridesmaids), Issa Rae (Barbie), Paul G. Raymond (Horrible Histories), Tracee Ellis Ross (Black-ish), Jimmi Simpson (Westworld) e Harriet Walter (Succession) sono gli attori confermati nel cast della settima stagione, come confermato qualche giorno fa.

Come finisce la sesta stagione?

Ambientato nel Regno Unito del 1979, questo episodio segue Nida, una commessa di origine indiana che lavora in un negozio di scarpe. A causa di una collega infastidita dall’odore del suo cibo, Nida è costretta a consumarlo in cantina. Qui trova un talismano che, macchiato accidentalmente con il suo sangue, libera il demone Gaap. Quest’ultimo le rivela che per evitare l’apocalisse nucleare, dovrà uccidere tre persone entro tre giorni. Terrorizzata, prima fugge, poi viene convinta dal demone a diventare una assassina. La sua prima vittima è un passante che, secondo Gaap, abusa della figlia. Il giorno dopo, il demone la spinge a uccidere Keith, un uomo sospettato di uxoricidio. Dopo averlo attirato in casa con la scusa di un incontro amoroso, Nida lo uccide, così come il fratello di Keith. Quest’ultimo però non è un bersaglio valido, perciò il demone la spinge verso l’uccisione di Michael Smart, un politico di estrema destra che, a suo dire, in futuro causerà la morte di molti immigrati. Mentre Nida sta per uccidere Smart, viene bloccata dalla polizia, ma nel frattempo suona l’allarme per l’imminente apocalisse nucleare. Gaap convince Nida a seguirlo in un oblio eterno. Ricordiamo che scenari e personaggi sono diversi in ogni episodio che quindi è autoconclusivo.