Cent'anni di solitudine in streaming: dove vedere la serie tv

Cent’anni di solitudine in streaming: dove vederlo

Cent’anni di solitudine è una serie tv colombiana prodotta e distribuita da Dynamo e Netflix del 2024. La serie, composta da due parti, è tratta dall’omonimo romanzo di Gabriel García Márquez, ed è già disponibile interamente sulla piattaforma di streaming Netflix. La serie ha fatto il suo esordio on demand lo scorso 11 dicembre e sta rapidamente scalando le classifiche di gradimento. Non a caso ha ottenuto una pprovazione quasi unanime, con una valutazione di freschezza del 94 per cento da parte dei critici e dell’89 per cento da parte del pubblico sul sito Rotten Tomatoes. Vedere gli episodi è semplice: basta avere un account a pagamento su Netflix. Per questa piattaforma non è disponibile una prova gratuita, ma è possibile disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Trama e cast

Gli ottimi risultati testimoniano l’impatto duraturo dell’opera di García Márquez e l’efficacia della sua trasposizione sul piccolo schermo. Ovviamente la serie ripercorre la saga della famiglia Buendía attraverso sette generazioni ed è stata realizzata con il supporto della famiglia dello scrittore e girata in Colombia, posto di ambientazione del romanzo. Gli spettatori vengono trasportati nel mondo magico e complesso di Macondo. Ecco il cast completo:

Diego Vásquez: José Arcadio Buendía

Marco Antonio González Ospina: José Arcadio Buendía giovane

Marleyda Soto: Úrsula Iguarán

Susana Morales Cañas: Úrsula Iguarán giovane

Claudio Cataño: Aureliano Buendía

Jerónimo Echeverría Monsalve e Jerónimo Barón Lyentsova: Aureliano bambino

Santi Vásquez: Aureliano ragazzo

Thiago Padilla: José Arcadio bambino

Andrius Leonardo Soto: José Arcadio piccolo

Édgar Vittorino: José Arcadio ragazzo

Come finisce la prima stagione?

Aureliano, nuovamente protagonista di presagi, annuncia alla madre l’imminente morte del padre. José Arcadio padre viene quindi liberato dall’albero a cui era legato e riportato in casa. In punto di morte intravede il futuro della famiglia Buendía. Anni dopo la morte del padre, Aureliano si prepara a tornare a Macondo con i suoi uomini. José Raquel, avendo paura di un attacco, ordina agli abitanti di chiudersi in casa e schiera l’esercito in difesa della città. Durante la notte, Aureliano sogna la madre che lo supplica di evitare di attaccare Macondo, evitando così una nuova guerra dopo anni di pace. Aureliano non vuole sentire ragioni e Úrsula pensa di aver cresciuto un figlio che si è trasformato in un mostro. Questo passaggio evidenzia la ciclicità della violenza e della distruzione che caratterizza la storia della famiglia Buendía e di Macondo. La morte di José Arcadio padre segna la fine di un’era, ma le azioni di Aureliano possono portare ad un nuovo caos.