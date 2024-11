Cobra Kai: dove vedere in streaming lo spin off di Karate Kid

Cobra Kai in streaming: dove vederlo

Cobra Kai è una serie televisiva americana ideata da Hayden Schlossberg e Jon Hurwitz: si tratta del sequel e allo stesso tempo di uno spin off dei film The Karate Kid. Inizialmente andata in onda su YouTube Premium, nel 2020 la piattaforma Netflix ha acquisito i diritti della serie. Attualmente quindi è possibile trovare sulla famosa piattaforma di streaming tutte le stagioni. Le prime cinque stagioni hanno 10 puntate ciascuna, mentre la sesta 15 che sono stati divisi in tre parti: gli episodi della seconda parte sono usciti proprio venerdì 15 novembre, mentre quelli conclusivi della terza parte saranno disponibili nel 2025 e sembra giovedì 13 febbraio.

Prima stagione

Sono passati 34 anni dalla storia di Karate Kid: l’ex rivale storico di Daniel LaRusso, Johnny Lawrence è un fallito, mentre Daniel è un facoltoso imprenditore di saloni automobilistici. Una sera Johnny salva Miguel Diaz da dei bulli e, su insistenza del ragazzo, decide di insegnargli il karate, riaprendo il dojo Cobra Kai. Intanto Daniel comincia ad insegnare il karate a un suo giovane dipendente di nome Robby Keene (che non sa di essere è il figlio illeggittimo di Johnny Lawrence). Durante il torneo di All-Valley Miguel arriva in finale, mentre nell’incontro tra Falco e Robby quest’ultimo viene ferito alla spalla da Falco, che viene squalificato. Robby si scontra con Miguel, ma perde dato che quest’ultimo lo colpisce alla spalla ferita.

Seconda stagione

Johnny accoglie Kreese come secondo sensei al Cobra Kai. Daniel riapre il Miyagi-Do, ammettendo Robby e Sam, ex di Miguel, ed altri che hanno lasciato il Cobra Kai a causa dei metodi violenti. Intanto, Miguel si fidanza con Tory, e anche Robby e Sam cominciano una storia. Johnny capisce che Kreese non è cambiato e lo allontana. Le tensioni tra i due dojo sfociano in una lite che portano Miguel a finire in coma. Per questo motivo Daniel chiude il suo dojo, mentre Kreese caccia Johnny.

Terza stagione

Proseguono le tensioni e così Daniel incontra il suo vecchio avversario Chozen che gli insegna una tecnica del Miyagi-Do tesa a paralizzare gli arti dell’avversario, trasmettendogli un’importante lezione di vita. Miguel si risveglia dal coma, mentre Robby si unisce al Cobra Kai dopo il riformatorio. Nel frattempo Johnny fonda il dojo Eagle Fang con Miguel e gli studenti cacciati da Johnny. Continuano le risse, allora Johnny e Daniel – ora uniti – affrontano Kreese: chi perde il torneo All-Valley deve chiudere il suo dojo.

Quarta stagione

Per sconfiggere Johnny e Daniel, Kreese contatta il suo vecchio amico Terry Silver che lo aiuta. Nel frattempo Johnny e Daniel decidono di proseguire per strade separate. Al torneo si sfidano le categorie maschi e femmine: nella prima sezione arrivano in finale Robby ed Eli/Falco con la vittoria di Eli, mentre nella seconda sezione arrivano Tory e Sam. A trionfare è Tory, ma poi si scopre che Silver ha corrotto l’arbitro. Silver fa arrestare Kreese e diventa il nuovo leader del Cobra Kai, mentre Daniel chiama Chozen per aiutarlo con il dojo.

Quinta stagione

Silver espande la disciplina del Cobra Kai in tutta la valle, mentre Daniel e Chozen elaborano un piano per contrastarlo. I dojo Miyagi-Do ed Eagle Fang tornano a collaborare e, grazie anche a delle informazioni ricevute da Kreese, scoprono che Silver ha intenzione di portare il Cobra Kai a vincere il torneo Seikai Taikai (il più importante al mondo) e, per farlo, ha già chiamato in aiuto dall’estero altri sensei. Silver sconfigge Chozen dopo una lunga lotta, mentre Johnny e Mike mettono fuori gioco gli altri sensei. Tutte le malefatte di Silver però vengono a galla e così il dojo Cobra Kai viene chiuso e Silver arrestato, mentre Kreese scappa dal carcere.

Sesta stagione

Il Miyagi-Do e l’Eagle Fang, ora riuniti in unico dojo, si allenano per il Seikai Taikai, sotto la guida di Johnny, Daniel e Chozen. Intanto Kreese scappa in Corea del Sud e si ricongiunge con Kim Da-Eun, dove, dopo aver superato una prova nella giungla, rifonda il Cobra Kai con gli studenti di Kim. Per il Seikai Taikai i dojo possono portare un massimo di sei partecipanti: sono pronti a partire Miguel, Sam, Robby, Tory, Devon e Demetri, il quale litiga con Falco dopo aver scoperto della sua mancata iscrizione al college MIT. Cosa succederà negli ultimi cinque episodi?