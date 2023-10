Cosa fare ad Halloween 2023 in coppia

Cosa fare ad Halloween in coppia? La notte delle streghe 2023 non è poi così lontana. Hai già deciso come passarla con il fidanzato o la fidanzata? Anche se amate Halloween, magari siete stufi all’idea di partecipare all’ennesimo party horror o di fare uno dei soliti giochi spaventosi.

Dunque, se agli amici, in questa occasione, preferisci il tuo partener, potresti trascorrerlo sia in giro che in casa. Sei a corto di idee? Ne esistono tante e fantastiche su come divertirsi ad Halloween che non ti faranno rimpiangere di non esservi travestiti, fidati.

Leggi: Le origini della zucca di Halloween

Halloween 2023: come festeggiarlo in coppia

Halloween arriverà il 31 ottobre, ma già qualcuno di voi sta iniziando con i preparativi. Questa festività è tanto amata dai bambini, ma anche i ragazzi e gli adulti in genere ormai la aspettano con ansia grazie ai tantissimi eventi organizzati in giro o nei locali. Se siete in coppia, la notte delle streghe potrebbe essere ancora più intrigante sia se trascorsa a casa che ad un evento. Ecco qualche idea per trascorrere con il vostro partner un Halloween indimenticabile!

Halloween in coppia: film horror al cinema o a casa

La serata di Halloween è perfetta per vedere insieme un film horror. Potete organizzarvi per andare al cinema e godervi la pellicola nel buio della sala, o rimanere comodamente a casa e vedere un horror sul divano. L’atmosfera potrà sembrarvi poco romantica, ma le scene più inquietanti potrebbero essere la scusa perfetta per rimanere attanagliati al vostro partner.

Visita ad un parco divertimenti

Alcuni parchi divertimento, in vista della festa, propongono diverse attività a tema per Halloween. Ma in ogni caso, restano uno dei luoghi più divertenti da visitare insieme alla propria metà. Tra un giro sulle montagne russe, i labirinti impossibili e le case stregate non vi annoierete.

Visita ad un cimitero

Il cimitero è inquietante in qualsiasi periodo dell’anno, ma ottobre è perfetto se state davvero cercando di spaventarvi. Le coppie che amano il brivido adoreranno questa idea. Ma se siete più tranquilli, potrete apprezzare il lato artistico dell’esperienza puntando su un cimitero monumentale, di giorno.

Halloween con fidanzato/a: cena romantica a casa

La notte delle streghe può trasformarsi nell’occasione ideale per organizzare una cena romantica a casa. Creare l’atmosfera giusta sarà un gioco da ragazzi: basterà abbassare le luci, riempire la stanza di candele e far partire una colonna sonora adatta. In questo modo il vostro Halloween acquisterà quel tocco sensuale che non dispiacerà di sicuro al vostro compagno!

Idee costumi Halloween in coppia

Come ogni anno, in occasione di Halloween i locali di ogni città si sbizzarriscono in party e feste in maschera di ogni genere. Se si è in coppia si potrà optare per un travestimento abbinato, magari mascherandosi entrambi da vampiri o da Cat Woman e Batman. La notte del 30 ottobre, in questo modo, si trasformerà in un momento di divertimento e goliardia da condividere non solo con il partner, ma anche con gli amici.

Weekend di Halloween: luoghi magici in coppia

In Italia e in Europa esistono tantissimi posti inquietanti che, nella notte di Halloween, si tingono di sfumature ancora più losche. Con il partner è possibile organizzare un weekend fuori porta per visitare un borgo disabitato o un castello abbandonato, come quello del Conte Dracula in Transilvania!

Leggi anche: