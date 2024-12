Cosa vedere su Disney+ a Natale: serie tv e film consigliati

Disney+: le novità di dicembre

Dite la verità: per molti di voi Natale equivale a divano, plaid e cartoni animati Disney! Le vacanze natalizie sono, effettivamente, l’occasione giusta per stare a casa, al calduccio, e immergersi totalmente in un mondo fiabesco dove sappiamo bene che, alla fine, tutto si risolverà per il meglio. Non solo. Tante anche le serie tv ed i film dedicati al Natale: vediamo insieme i titoli a disposizione su Disney+!

Film da vedere a Natale: la top 5 di Disney+

Mamma ho perso l’aereo : un grande classico dagli anni Novanta con protagonista un ragazzino di 8 anni di nome Kevin McCallister che viene per sbaglio dimenticato a casa dai genitori e dai parenti nella fretta di prendere l’aereo per Parigi durante le feste di Natale

The Nightmare before Christmas : il film d'animazione del 1993 diretto da Henry Selick, ideato e co-prodotto da Tim Burton. Protagonista Jack Skeletron, re delle zucche della Città di Halloween, che decide di dare una svolta alla sua vita per capire cos'è il Natale.

Miracolo nella 34esima strada : Tony, il Babbo Natale dei grandi magazzini Cole, dovrebbe chiudere sulla slitta la grande sfilata per le strade di New York, ma viene sorpreso ubriaco durante lo svolgimento del suo lavoro dal signor Kris Kringle. Dato il suo aspetto molto somigliante a Babbo Natale, quest'ultimo viene assunto al posto di Tony dalla signora Dorey Walker

A Christmas Carol : è un film d'animazione del 2009 scritto e diretto da Robert Zemeckis, adattamento cinematografico del racconto Canto di Natale di Charles Dickens

: è un film d’animazione del 2009 scritto e diretto da Robert Zemeckis, adattamento cinematografico del racconto Canto di Natale di Charles Dickens Lo schiaccianoci e i quattro regni: si tratta di un libero adattamento cinematografico del racconto Schiaccianoci e il re dei topi di E. T. A. Hoffmann e del balletto Lo schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Serie tv da vedere a Natale: la top 5 di Disney+