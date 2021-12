Netflix, film di Natale da vedere: tutte le info

Siamo ormai entrati nell’atmosfera natalizia, mancano pochi giorni al Natale, vogliamo scoprire insieme a voi quali sono i film da vedere assolutamente in questo periodo magico. Guardare un buon film a casa sul proprio divano è uno dei nostri passatempi preferiti. Anche il vostro? Non potremmo essere più d’accordo ed è per questo che a breve vedremo insieme le nuove uscite, i titoli e i trailer dei film da vedere nel mese di dicembre. In tal modo potrete farvi un’idea di cosa vale la pena vedere.

Netflix, film di Natale da vedere: i 10 film

Siete pronti a scoprire quali film vi terranno compagnia durante il mese di dicembre? Si tratta di film davvero pazzeschi, non vi anticipiamo nulla, ma ci sono un paio di titoli che vi lasceranno davvero senza parole. Iniziamo?

Qualcuno salvi il Natale: un fratello e una sorella aiutano Babbo Natale a salvare la sua festa dopo avergli rotto la slitta per sbaglio;

una giovane aspirante giornalista viene mandata all'estero a fare un servizio su un affascinante principe che sta per diventare re;

due sconosciuti, stanchi di essere single, decidono di diventare "compagni di vita" durante tutto l'anno. Alla fine finiscono per innamorarsi;

Nikolas, un bambino, aiutato dagli elfi, cerca di ritrovare il padre per portare il dono della speranza a casa;

una famosa scrittrice si innamora di un castello e si scontra con il duca che lo possiede;

un ragazzino che alla vigilia di Natale ritrova lo spirito natalizio grazie a un viaggio in treno al Polo Nord;

a Natale un uomo d'affari e sua moglie invitano tutta la famiglia in montagna, dove verranno messe a dura prova le relazioni di tutti;

Buddy, un elfo, va alla ricerca del suo vero padre e porta lo spirito natalizio in città ,

un postino stringe amicizia con un giocattolo solitario, riportando la gioia in una città fredda e cupa

un postino stringe amicizia con un giocattolo solitario, riportando la gioia in una città fredda e cupa Il Grinch: il Grinch decide che la città di Whoville non si merita il Natale e glielo ruba, ma la bontà della piccola Cindy Lou e della sua famiglia potrebbero farlo intenerire.

Netflix, film di Natale da vedere: i trailer

Per finire, vogliamo parlarvi dei trailer che accompagnano sempre un film. Sono composti da poche scene, ma intense, devono riuscire a trasmettere un messaggio, quello che si vuole mandare con il film. Alcuni trailer sono fatti così bene che riescono ad attrarre una grossa fetta di pubblico. Se uno di questi film ha attirato la vostra attenzione, vi consigliamo di cercare il trailer on line, guardarlo e valutare se vale la pena andare o meno a vederlo.

