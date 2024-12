Cosa vedere su Prime Video a Natale: serie tv e film consigliati

Prime Video: le novità di dicembre

Sono tante i film e le serie tv disponibili su tutte le piattaforme di streaming per Natale e così anche Amazon Prime Video. Tanti i titoli nuovi da segnalare come per esempio la seconda stagione di The Bad Guy. Alcuni contenuti sono disponibili con la Infinity Selection, ma ricordiamo che i primi 30 giorni c’è la prova gratuita, perciò è possibile usufruirne e poi cancellare l’iscrizione al servizio in qualsiasi momento. Quali sono i film e le serie tv da non perdere assolutamente durante le festività natalizie?

Leggi anche:

Film da vedere a Natale: la top 5 di Amazon Prime Video

Cosa vedere per Natale 2024 su Amazon Prime Video? Ogni anno l’elenco dei film consigliati cambia in quanto spesso alcuni contenuti vengono tolti dal catalogo, come per esempio Natale in casa Cupiello che attualmente non è più visibile. Allora cosa vedere sulla famosa piattaforma di streaming?

Improvvisamente a Natale mi sposo : mancano pochi giorni a Natale e, come ogni anno, la famiglia di Lorenzo va nel suo albergo per le vacanze. Lorenzo li ha avvisati che non possono mancare per niente al mondo, visto che ha un annuncio importante da fare, ovvero che si sposerà. La notizia sconvolge tutti, soprattutto Alberta che non è pronta ad accettare la situazione.

: mancano pochi giorni a Natale e, come ogni anno, la famiglia di Lorenzo va nel suo albergo per le vacanze. Lorenzo li ha avvisati che non possono mancare per niente al mondo, visto che ha un annuncio importante da fare, ovvero che si sposerà. La notizia sconvolge tutti, soprattutto Alberta che non è pronta ad accettare la situazione. La cena di Natale : ci troviamo a Polignano a Mare, dove la famiglia Scagliusi sta per essere sconvolta proprio durante la vigilia di Natale. Chiara è all’ottavo mese di gravidanza e scopre il tradimento di Damiano. A questo punto don Mimì, il padre di Damiano, parla alla madre di Chiara, con la quale aveva avuto una relazione da ragazzo, proponendole un viaggio d’amore a Parigi

: ci troviamo a Polignano a Mare, dove la famiglia Scagliusi sta per essere sconvolta proprio durante la vigilia di Natale. Chiara è all’ottavo mese di gravidanza e scopre il tradimento di Damiano. A questo punto don Mimì, il padre di Damiano, parla alla madre di Chiara, con la quale aveva avuto una relazione da ragazzo, proponendole un viaggio d’amore a Parigi Chi ha incastrato Babbo Natale? : la Wonderfast è l’azienda di consegne online più forte del mondo, ma a Natale ci sono sempre problemi. Per questo motivo viene ingaggiato il truffatore Genny Catalano per far fallire Babbo Natale

: la Wonderfast è l’azienda di consegne online più forte del mondo, ma a Natale ci sono sempre problemi. Per questo motivo viene ingaggiato il truffatore Genny Catalano per far fallire Babbo Natale Indovina chi viene a Natale? : una coppia di imprenditori riunisce la famiglia allargata nel cottage innevato per le feste di Natale

: una coppia di imprenditori riunisce la famiglia allargata nel cottage innevato per le feste di Natale Il peggior Natale della mia vita: le disavventure di un maldestro genero (Fabio De Luigi) con i suoceri e la moglie incinta durante le feste di Natale.

Serie tv da vedere a Natale: la top 5 di Amazon Prime Video