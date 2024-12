Netflix: le 5 serie tv da vedere a Natale

Sono tante le serie tv disponibili su tutte le piattaforme di streaming, e così anche su Netflix è possibile avere tante opzioni a disposizione in occasione delle festività di Natale. Abbiamo stilato per voi una classifica per consigliarvi le cinque serie tv da non perdere assolutamente durante il mese di dicembre e soprattutto nei giorni di festa. Pronti a scoprire cosa guardare con tutta la famiglia, semplicemente con la propria dolce metà o magari anche in solitudine?

Serie tv da vedere a Natale: la top 5 di Netflix

Qual è la top 5 delle serie tv di Natale?

Odio il Natale : una infermiera single (interpretata da Pilar Fogliati) mente alla famiglia sostenendo di avere un fidanzato e ora deve riuscire a trovare un partner prima di Natale, ossia entro 24 giorni

: una infermiera single (interpretata da Pilar Fogliati) mente alla famiglia sostenendo di avere un fidanzato e ora deve riuscire a trovare un partner prima di Natale, ossia entro 24 giorni Buon quel che vi pare : nella famiglia Quinn Emmy (Bridgit Mendler) la figlia minore di Don Quinn (Dennis Quaid) porta a casa il suo nuovo ragazzo, un musicista squattrinato di nome Matt (Brent Morin). Lui vorrebbe fare colpo sui genitori di lei, ma sembra davvero impossibile

: nella famiglia Quinn Emmy (Bridgit Mendler) la figlia minore di Don Quinn (Dennis Quaid) porta a casa il suo nuovo ragazzo, un musicista squattrinato di nome Matt (Brent Morin). Lui vorrebbe fare colpo sui genitori di lei, ma sembra davvero impossibile Dash & Lily : gli opposti si attraggono a Natale quando il cinico Dash e la solare Lily si scambiano messaggi e sfide in un diario rosso che si passano in giro per New York

: gli opposti si attraggono a Natale quando il cinico Dash e la solare Lily si scambiano messaggi e sfide in un diario rosso che si passano in giro per New York Torno per Natale : rientrato a casa per Natale, il musicista spiantato Bastian combatte la malinconia che l’assale e affronta una serie di brutte sorprese

: rientrato a casa per Natale, il musicista spiantato Bastian combatte la malinconia che l’assale e affronta una serie di brutte sorprese Tre giorni di Natale: quattro sorelle discutono di drammi e segreti di famiglia tutti avvenuti il giorno di Natale a distanza di anni

Netflix: le novità di dicembre

A dicembre sono tante le nuove uscite di serie tv su Netflix: basti pensare alla seconda attesissima stagione di Squid Game in arrivo il 26 dicembre, quindi appena passato il Natale. Si tratta della serie che ha avuto un successo da record sulla famosa piattaforma di streaming, rimanendo ancora oggi quella più famosa di Netflix dopo più di due anni dalla sua uscita. Tra i numeri da record impossibile non parlare di più di 1,65 miliardi di ore di visualizzazione da parte di più di 142 milioni di famiglie nel primo mese di uscita, per poi ottenere il primo posto nella Top 10 di 94 Paesi

Senza dimenticare la sesta stagione di Virgin River. Ricordiamo che il dramma romantico basato sui romanzi di Robyn Carr vede come protagonista Melinda Monroe, una infermiera specializzata che da Los Angeles va a vivere in una remota cittadina della California in cui conosce Jack Sheridan, l’affascinante proprietario del bar Jack’s Grill, un ex Marine dal passato complicato.