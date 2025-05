Calendario Anno Scolastico 2025/2026 Piemonte

La Regione Piemonte ha ufficializzato il calendario scolastico 2025/2026, offrendo a studenti e famiglie la possibilità di pianificare con largo anticipo impegni e momenti di pausa. Un documento fondamentale che scandisce i ritmi dell’anno educativo, tra giorni di lezione e periodi di vacanza, permettendo una programmazione efficace di viaggi e attività extrascolastiche.

Con date precise per l’inizio e la conclusione delle attività didattiche, festività nazionali e pause regionali, il calendario rappresenta uno strumento indispensabile per organizzare al meglio i prossimi mesi accademici e cogliere le opportunità di riposo.

Calendario Scolastico 2025/26 Piemonte: quando inizia e finisce la scuola?

La Regione Piemonte ha ufficializzato le date che scandiranno il ritmo dell’anno scolastico 2025/2026. Gli studenti delle scuole primarie e secondarie torneranno sui banchi mercoledì 10 settembre 2025, con le lezioni che proseguiranno fino al 10 giugno 2026. Per i più piccoli della scuola dell’infanzia è previsto un prolungamento delle attività didattiche fino a martedì 30 giugno 2026.

È importante sottolineare che le istituzioni scolastiche mantengono un margine di autonomia organizzativa. Ogni istituto può infatti modificare sia l’inizio che la conclusione dell’anno scolastico, introducendo variazioni in base a specifiche necessità didattiche o logistiche.

Prima di pianificare qualsiasi attività extrascolastica o viaggio, risulta quindi fondamentale verificare il calendario specifico pubblicato dalla propria scuola.

Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Piemonte: 10 settembre 2025

Ultimo giorno di scuola Piemonte: 10 giugno 2026

Ultimo giorno scuole dell’infanzia Piemonte: 30 giugno 2026

Calendario Scuola 2025/26 Piemonte: vacanze, ponti e festività

Il calendario scolastico piemontese offre diverse opportunità per pause e riposi durante l’anno. Le vacanze di Natale si estenderanno dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, garantendo agli studenti due settimane intere di pausa invernale. Per il Carnevale, le lezioni verranno sospese lunedì 16 e martedì 17 febbraio 2026, mentre per le vacanze pasquali gli istituti rimarranno chiusi dal 2 al 7 aprile 2026.

Non mancano le occasioni per organizzare weekend prolungati grazie ai ponti. L’8 dicembre 2025, festività dell’Immacolata, cadrà di lunedì creando naturalmente un fine settimana di tre giorni. Il 1° maggio 2026, Festa del Lavoro, si collocherà di venerdì permettendo una pausa di tre giorni consecutivi.

Anche il 2 giugno 2026, celebrazione della Repubblica, offrirà un’opportunità interessante cadendo di martedì, con la possibilità di prendere un giorno di permesso per creare un ponte di quattro giorni.

Meno fortunate le ricorrenze del 1° novembre e del 25 aprile che, cadendo di sabato, non consentiranno ponti aggiuntivi nel calendario scolastico 2025/2026.

Ricapitolando:

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026 (compresi)

Vacanze di Carnevale: lunedì 16 e martedì 17 febbraio

Vacanze di Pasqua: dal 2 aprile al 7 aprile 2026 (compresi)

Martedì 2 giugno 2026 (possibile ponte)

Lunedì 8 dicembre 2025 (fine settimana di tre giorni)

In conclusione bisogna ricordare anche la Festa del Santo Patrono che cambia in base al comune di appartenenza e potrebbe regalare un giorno in più a casa. Non è il caso, per esempio, della città di Torino in cui la festa cade il 24 giugno, quando le scuole sono ormai già chiuse.