Dexter in streaming in italiano: dove vederlo

Dexter in streaming in italiano: dove

Tanta attesa per Dexter: Original Sin, prequel della famosa serie tv con protagonista il serial killer. I dieci episodi saranno disponibili a partire dal prossimo venerdì 13 dicembre su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q). Sempre sulla stessa piattaforma è possibile trovare le otto stagioni della serie tv originale, ma non solo: le puntate sono disponibili anche su Amazon Prime Video, seppure con un abbonamento aggiuntivo proprio a Paramount+, inoltre anche su Netflix. Ricordiamo che in Italia la serie ha esordito in prima visione l’11 ottobre 2007 ed è andata in onda sul satellite da Fox Crime e FX, e in chiaro da Italia 1, Cielo e Rai 4.

La trama

La storia di Dexter ruota attorno al personaggio di Dexter Morgan, apparentemente un tranquillo e metodico tecnico della polizia scientifica di Miami, che in realtà è uno spietato serial killer, che compie i propri omicidi seguendo un proprio rigoroso codice: uccidere solo criminali che sono sfuggiti alla giustizia. Per la prima stagione, la serie è basata sul romanzo La mano sinistra di Dio di Jeff Lindsay.

Rimasto orfano a soli tre anni, Dexter viene adottato da Harry Morgan, sergente della polizia di Miami. Dopo aver visto Dexter uccidere degli animali, l’uomo capisce che il figlio è un sociopatico e un potenziale serial killer, per questo motivo gli insegna a incanalare i suoi impulsi violenti nei confronti di chi “se lo merita”, ossia tutte quelle persone che in un modo o nell’altro sono riuscite a sfuggire alla giustizia. Non solo. L’uomo gli insegna a fingere di essere normale e docile per riuscire a sfuggire alle indagini della polizia ed evitare di andare in carcere oppure rischiare la pena di morte. Dexter segue il codice di Harry alla lettera e così le sue vittime sono solo pedofili, stupratori, assassini e individui pericolosi per la società. Da grande Dexter diventa un tecnico forense nell’analisi delle tracce ematiche lavorando insieme alla sorellastra Debra, diventata agente di polizia come suo papà, presso la polizia di Miami. Inoltre Dexter frequenta Rita, una donna separata con due figli piccoli, Astor e Cody, ma solo per apparire una persona normale e non priva di sentimenti.

Il cast

Ecco il cast ufficiale della serie originale: