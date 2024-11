Dune Prophecy: dove vedere in streaming la serie tv evento

Dune Prophecy in streaming: dove vederlo

Tanta attesa per la serie tv evento Dune Prophecy che arriva in Italia a partire da lunedì 18 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La nuova serie HBO Original e Sky Exclusive è il prequel di Dune, del 2021 diretto da Denis Villeneuve basato sull’omonimo romanzo di Frank Herbert.

La serie, tratta dal romanzo del 2012 Sisterhood of Dune di Brian Herbert e Kevin J. Anderson, ha fatto il suo esordio su HBO ieri, 17 novembre 2024. Per vederlo in Italia in streaming, perciò, bisogna essere abbonati a NOW, servizio di Sky, per l’appunto. Nel dettaglio basta abbonarsi al pacchetto Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese, che dà modo di accedere a tutti gli show e alla serie TV Sky Atlantic, come Il Trono di Spade, Halo, Westworld, The Last of Us, House of The Dragon, Progetto Lazarus, Helgoland 513 e tante altre ancora.

Trama e cast

Secondo quanto si legge nella trama ufficiale la storia è ambientata circa 10mila anni prima dei fatti che riguardano Paul Atreides, poco dopo il Jihad Butleriano, e parla dei primi anni della sorellanza Bene Gesserit attraverso la storia di Valya Harkonnen e sua sorella Tula.

Nel cast troviamo Emily Watson (nei panni di Valya Harkonnen, Madre superiora dell’ordine delle Bene Gesserit e direttrice della scuola madre su Wallach IX), Olivia Williams (nelle vesti di Tula Harkonnen, Reverenda madre e sorella di Valya), Travis Fimmel (Desmond Hart, soldato che cerca di ottenere la fiducia dell’imperatore a spese della sorellanza).

E ancora Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Camilla Beeput, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning e Yerin Ha.

Quanti sono gli episodi e quando escono?

Gli episodi di Dune Prophecy sono sei: il primo dal titolo “La mano nascosta” (titolo originale “The Hidden Hand”) esce alle 21:15 di lunedì 18 novembre su Sky Atlantic. La messa in onda delle altre puntate ha cadenza settimanale, sempre il lunedì sera, perciò le date da segnare sul calendario sono:

Prima puntata: 18 novembre

Seconda puntata: 25 novembre

Terza puntata: 2 dicembre

Quarta puntata: 9 novembre

Quinta puntata: 16 dicembre

Sesta puntata: 23 dicembre

Il finale di stagione sarà disponibile quindi lunedì 23 dicembre 2024. La produzione della serie era inizialmente prevista nel 2020, ma tra pandemia e successivi gli scioperi della WGA e del SAG i lavori si sono conclusi solo lo scorso anno.

