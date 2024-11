Esame terza media 2025: la guida completa

L’esame di terza media segna la fine del percorso di studi delle scuole medie, il traguardo che, se superato, ti consentirà di accedere al primo anno delle superiori. È composto da tre prove scritte (italiano, matematica e lingue) più un colloquio orale. Ma come funziona? Cosa dovranno affrontare gli studenti? In questa guida troverai tutto ciò che c’è da sapere per prepararti al meglio all’esame di terza media 2025!

Sommario:

Quando si svolge l’esame di terza media 2025?

A differenza della maturità, le date dell’esame di terza media non vengono decise dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) a livello nazionale, ma sono stabilite in autonomia da ciascuna scuola. Gli istituti possono fissare le prove in qualsiasi giorno tra l’ultimo giorno dell’anno scolastico e il 30 giugno, dando quindi un certo margine di flessibilità per la programmazione.

Requisiti di ammissione all’esame di terza media 2025

Per poter accedere all’esame di terza media, devi rispettare alcuni requisiti:

devi aver frequentato almeno i tre quarti del totale delle ore previste per l’anno scolastico;

non devi aver ricevuto sanzioni disciplinari importanti, come quelle indicate nell’articolo 4 del DPR n. 249/1998;

devi aver partecipato alle prove Invalsi 2025 (anche se sono obbligatorie, queste prove non influenzano il voto finale dell’esame).

Il voto di ammissione all’esame di terza media è espresso in decimi e viene stabilito dai tuoi professori, che considerano tutto il tuo percorso scolastico.

Prima prova esame terza media 2025: italiano

La prima prova dell’esame di terza media è quella di Italiano. Potrai scegliere tra diversi tipi di tracce preparate dai tuoi insegnanti:

testo narrativo (Tipologia A)

testo argomentativo (Tipologia B)

prova di comprensione del testo (Tipologia C).

La commissione potrebbe anche decidere di combinare le varie tipologie, dandoti una scelta ancora più ampia. Ogni tipologia ha le sue caratteristiche specifiche: la narrativa (Tipologia A) ti permette di essere più creativo, la prova argomentativa (Tipologia B) richiede capacità di ragionamento, mentre nella comprensione del testo (Tipologia C) dovrai mostrare una buona capacità di analisi e comprensione del brano.

Durante l’esame, potrai farti aiutare solo da un dizionario e, per completare la prova, avrai a disposizione un massimo di 4 ore: il tempo esatto viene stabilito da ciascuna commissione.

Seconda prova esame terza media 2025: matematica

La prova di matematica è il secondo scritto che affronterai all’esame di terza media. Di solito, gli insegnanti concedono dalle 3 alle 4 ore di tempo per completarla e potrebbero darti la possibilità di utilizzare una calcolatrice. Durante questa prova, verranno proposti problemi e domande inerenti agli argomenti trattati durante l’anno scolastico.

Le tracce comprendono vari tipi di problemi, con una o più richieste, incluse alcune domande a risposta aperta. Per fare qualche esempio, potresti trovare argomenti come:

– geometria solida (cono, cilindro e così via);

– probabilità e statistica (media, frequenze, rappresentazione di dati nei grafici);

– equazioni di primo grado;

– scienze (come domande di genetica).

Le tipologie delle tracce potrebbero variare ma, in generale, ogni traccia include problemi suddivisi in tre categorie:

Problemi matematici con una o più richieste da risolvere. Quesiti a risposta multipla, dove dovrai spiegare il procedimento che hai seguito e la soluzione finale. Domande a risposta aperta.

Prova a esercitarti con qualche simulazione della prova di matematica dell’esame di terza media!

Terza prova esame terza media 2025: lingue straniere

La terza e ultima prova scritta dell’esame di terza media è dedicata alle lingue straniere. Gli studenti affronteranno un esame di inglese e della seconda lingua comunitaria che hanno studiato durante l’anno.

Per quanto riguarda l’inglese, il livello richiesto è A2, mentre per la seconda lingua è A1. La prova potrebbe consistere in diverse tipologie di esercizi, come questionari di comprensione, attività di completamento o riscrittura di testi, creazione di dialoghi e anche la scrittura di lettere o email personali. Infine, ci sarà anche la sintesi di un testo. Avrai a disposizione un massimo di 4 ore per completare questa prova.

Puoi approfondire qui: Esame Terza Media inglese – Comprensione del testo: come svolgerlo

Colloquio orale esame terza media 2025

L’ultimo e più temuto step è il colloquio orale dell’esame di terza media. Questa prova valuterà non solo ciò che hai imparato durante l’anno scolastico, ma anche la tua capacità di argomentare, risolvere problemi e pensare in modo critico, unendo in modo logico le varie materie studiate. Durante il colloquio, potrebbe esserci spazio anche per domande di Educazione Civica.

In alcuni casi, se richiesto dagli insegnanti, potresti dover preparare una tesina multidisciplinare e presentarla alla commissione. Il colloquio orale, di solito, dura circa 30 minuti per ciascun candidato.

Tesina per l’esame di terza media 2025

La tesina multidisciplinare è un progetto opzionale che può essere richiesto o meno dai docenti. È un lavoro che parte da un tema a tua scelta per poi andare a toccare quante più materie possibili: il tema che sceglierai, quindi, sarà il filo conduttore che legherà tra loro le varie discipline permettendoti di mettere insieme più argomenti trattati durante l’anno.

Se richiesta, la tesina è una fantastica opportunità per mostrare le tue capacità, dalla creatività nel collegare idee diverse alla capacità di argomentare e esplorare varie tematiche. La tesina, solitamente, rende il colloquio più interessante e personale e lascia poco tempo per altre eventuali domande da parte della commissione.

Qui i nostri suggerimenti su come fare una bella tesina di terza media.

Voto esame di terza media 2025: ecco come funziona

Il voto finale dell’esame di terza media si calcola facendo la media tra il voto di ammissione e le valutazioni delle prove scritte e orali. Il punteggio è espresso in decimi e, se il risultato finale è pari o superiore a 0,5, viene arrotondato per eccesso.

Per superare l’esame, dovrai ottenere almeno un 6/10; gli studenti che raggiungono il punteggio massimo di 10 su 10 possono ricevere la lode, che riconosce il loro impegno durante il percorso svolto nei tre anni di scuola media.

Consigli per affrontare l’esame di terza media 2025

L’esame di terza media può far paura, d’altronde è il primo vero esame che ti troverai ad affrontare. Qualsiasi sfida, però, si può superare senza problemi con una preparazione adeguata.

Studia con costanza durante l’intero anno scolastico così per l’esame dovrai solo rivedere gli appunti e ripassare quello che non ricordi molto bene.

Fai pratica con le prove degli anni precedenti in modo da avere già un’idea delle tracce che potrebbero preparare gli insegnanti.

Non sottovalutare le prove Invalsi : anche se il loro voto non influisce sul punteggio finale dell’esame, possono essere utili per valutare il tuo livello di preparazione e identificare eventuali aree su cui lavorare di più.

Impara a gestire bene il tempo : durante le prove scritte, non puoi perdere troppo tempo su una sola domanda.

Per il colloquio orale esercitati nell’esposizione , con gli amici, i genitori o anche davanti a uno specchio!

La nostra guida termina qui: non ci resta che fornirvi tutte le risorse sull’esame di Terza Media, e augurarvi in bocca al lupo!