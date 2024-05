Grey’s Anatomy in streaming: dove vederlo

Grey’s Anatomy è il medical drama più famoso e longevo della tv: abbiamo iniziato a conoscere Meredith Grey, gli altri specializzandi e i dottori del Seattle Grace ormai nel lontano 2005, e la serie tv di Shonda Rhimes è tornato per la ventesima stagione: non vedete l’ora, dite la verità! Siete ancora innamorati di Grey’s Anatomy e fremete dalla curiosità di capire cosa succederà ai nostri beniamini nell’ospedale più amato e “sfigato” della storia? Negli Stati Uniti lo show va in onda sul canale televisivo ABC, mentre in Italia è trasmesso su Disney+ in abbonamento mensile.

La ventesima stagione di “Grey’s Anatomy” riprende dopo gli eventi drammatici del finale della diciannovesima stagione, con il personale medico che si confronta con le conseguenze delle loro decisioni. Nuove dinamiche si sviluppano mentre i veterani del Grey Sloan accolgono un gruppo di giovani specializzandi, portando con sé nuovi approcci e energie fresche, ma anche inevitabili tensioni.

Mentre la serie continua a toccare temi attuali come l’equità nella sanità, il burnout dei medici e le implicazioni etiche della medicina moderna, la ventesima stagione promette anche di approfondire le relazioni personali e le storie d’amore che hanno catturato il cuore dei fan per anni.

Sul fronte della sceneggiatura, Meg Marinis ha annunciato un ritorno alle origini. Attualmente, l’unica certezza è che sono stati prodotti solo 10 episodi, rendendo questa stagione la seconda più breve della serie (la prima stagione ne contava 9). Questo è una conseguenza diretta dello sciopero che ha recentemente coinvolto l’intero settore. Tale situazione ha imposto una narrazione più concisa e un ritmo più serrato degli eventi, eliminando le lunghe pause che in passato hanno suscitato critiche tra il pubblico.

Grey’s Anatomy: i migliori servizi di streaming

Ecco altre soluzioni legali che fanno al caso vostro per vedere o rivedere le puntate di Grey’s Anatomy:

LA7. Sul sito di La7 c’è un’intera sezione dedicata al medical drama, con approfondimenti, curiosità, anticipazioni e clip tratte da tutti gli episodi. Tuttavia, non è possibile vedere in streaming le puntate integrali.

Sul sito di La7 c’è un’intera sezione dedicata al medical drama, con approfondimenti, curiosità, anticipazioni e clip tratte da tutti gli episodi. Tuttavia, non è possibile vedere in streaming le puntate integrali. ABC con VPN. Un altro modo legale per vedere Grey’s Anatomy è utilizzando un VPN per accedere ai contenuti streaming sul sito ufficiale di ABC, il network americano su cui lo show viene trasmesso. Le puntate sono disponibili on demand sul sito, ma i contenuti non sono visibili in Italia, a causa di una restrizione di tipo geografico. I VPN (ce ne sono di gratuiti e a pagamento), oscurano l’indirizzo IP e quindi la provenienza geografica, permettendo di visualizzare tutti i contenuti.

Potrebbe interessarti:

Se vuoi trovare una serie TV da vedere leggi qui: Come trovare una bella serie TV