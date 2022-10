VESTITI HALLOWEEN 2022 FAI DATE PER RAGAZZE: I MIGLIORI

Avete già stabilito cosa fare ad Halloween 2022 e state pensando a come vestirvi? La scelta non è certo banale: meglio un look sexy o uno spaventoso? Meglio optare per un travestimento soft o un costume costruito e ricercato?

Ovviamente dipende da quanto vi piace mascherarvi e anche dalla festa o evento a cui parteciperete. Se andate a una festa in maschera, certo, non potete rinunciare al costume! Informatevi anche se c’è un dress code o un tema specifico per la festa.

In ogni caso, invece di spendere soldi, potete anche realizzare autonomamente il vostro costume: noi vi daremo delle idee per fare una bella, o sarebbe meglio dire una mostruosa, figura! Siete pronti?

VESTITI HALLOWEEN FAI DATE PER RAGAZZE: 5 IDEE

Se non amate tanto i travestimenti e non ve la sentite di osare, potrete sempre ripiegare su un evergreen, come un costume da strega o da diavoletta, facilmente realizzabili.

Oggi, però, vi vogliamo proporre cinque look per Halloween più ricercati e d’effetto se avete voglia di sperimentare e stupire tutti i vostri amici. Eccoli.

Sposa cadavere Un vestito di Halloween d’effetto e non difficile da preparare è la Sposa cadavere. Se siete fan di Tim Burton, dovete provarlo almeno una volta. Per realizzarlo, dovete raccogliere il seguente materiale: vestito lungo bianco o gonna lunga con corpetto, collant bianchi

veli e garze

bouquet di fiori finti o secchi

vernice spray nera e argentata

trucco: cerone bianco, matita nera, rossetto blu o rosa, ombretti scuri

parrucca blu (opzionale)

scarpe bianche Per prima cosa, prendete l’abito bianco (o gonna e corpetto o t-shirt bianca) e con dei veli e garze realizzate dei veli da sposa sia da mettere in testa che da attaccare all’abito affinché l’abito risulti consunto o logoro. Sfilacciate anche gli orli del vestito, aiutandovi con le forbici. Poi, con una vernice nera e argentata potete colorare alcune parti del vestito sempre per conferire l’idea di vecchio e trasandato. Sotto la gonna indossate i collant bianchi, magari con dei buchi o sfilacciate. Fissate il velo da sposa a un cerchietto con dei fiori (potete acquistarlo o crearlo con uso di ago, filo e colla). Trucco. Il trucco è fondamentale per la riuscita del costume. Usate il cerone bianco (o anche azzurrognolo) per coprire volto e anche parti del corpo scoperte, come le braccia. Importante il trucco occhi: grazie all’utilizzo di ombretti violacei, blu e nero create un trucco effetto cadavere. Utilizzate poi una matita nera per allargare le linee degli occhi e delle labbra fin sotto gli zigomi a riprodurre una cicatrice. Sulle labbra potete optare per un rossetto rosso o per un rossetto blu scuro se preferite creare un effetto cianotico. Prima di partire di casa, ricordatevi di prendere anche un bouquet di fiori secchi o appassiti: il vostro look da sposa cadavere è pronto! Donna senza testa Se volete veramente stupire e impressionare tutti, puntate sul costume da donna senza testa: sarete voi, ma con la vostra testa in mano invece che al suo posto! Per realizzare questo abito avete bisogno di un amico che vi aiuti e poi del seguente materiale: abito lungo (nero o bianco) con bottoni

abiti neri o bianche

stivali neri

zaino da campeggio

imbottitura per cuscini

guanti

inchiostro rosso

colla a caldo Vestitevi o tutte di nero o di bianco (come preferite). Mettetevi lo zaino da campeggio che servirà da sagoma delle vostre grandi spalle. A questo punto, indossate l’abito lungo e apritevi un buco (se ci sono i bottoni apriteli altrimenti tagliate un buco) in concomitanza del vostro viso.

Fate riempire da un amico la parte superiore allo zaino e le maniche con l’imbottitura per dare forma alle braccia. Con la colla a caldo, fate incollare anche i guanti alle maniche e queste ultime al vestito in modo che sembrano portare la testa. Tingete l’imbottitura che esce dal vestito (che dovrebbe sembrare il collo) con dell’inchiostro rosso. Truccatevi con trucco emaciato. Siete pronti per Halloween! Look da infermiera zombie Ovviamente non può mancare il look da zombie per Halloween! Potete realizzare un costume per un party a tema The Walking Dead, rendendo il vostro look più sexy scegliendo di vestire i panni di un’infermiera zombie. Realizzarlo è piuttosto semplice.

Ecco l’occorrente: vestito corto bianco

collant o parigine bianche

scarpe con un po’ di tacco

tinta rossa o sangue finto

fasce rosse con croce bianca da infermiera

cerone bianco, ombretti scuro e rossetto scuro Prendete un vestito bianco (o anche una gonna con maglia bianca) e con forbici e trincetti sfilacciate gli orli e rendetelo un po’ logoro. Realizzate anche delle fasce rosse (o acquistatele) da spillare intorno alle braccia e ritagliate dei cerchi di stoffa e carta con croce bianca e sfondo rosso e incollatele sulle fasce.

Usate del sangue finto o della tinta rossa per macchiare tutto l’abito e i collant prima di indossarle. A questo punto passate al trucco da zombie. Datevi del cerone bianco sul volto e usate ombretti neri o scuri intorno agli occhi in modo abbondante. Potete anche utilizzare lenti a contatto rosse per rendere più veritiero il look. A seconda della vostra bravura con il make-up, potete anche realizzare ferite o protesi: trovate anche molti tutorial su internet. Mercoledì Addams Un evergreen sempre stiloso e facile da realizzare è il look di Mercoledì Addams, perfetto a tutte le età. Per realizzare questo costume, vi servirà il seguente occorrente: vestito nero (o anche maglione/maglia nera a maniche lunghe con gonna in tinta)

scarpe nere basse

collo triangolare di colore bianco da sovrapporre al vestito

parrucca con due trecce laterali (a meno che tu non abbia già i capelli lunghi e neri)

cerone bianco (o cipria)

smalto rosso o nero Vi basterà indossare gli abiti, la parrucca, truccare il viso di bianco per conferire pallore e dipingervi le unghie di rosso o nero. Veloce e perfetto! Harley Quinn Se amate seguire gli ultimi trend, un costume da provare è quello di Harley Quinn, personaggio della saga di Batman portato sul grande schermo da Margot Robbie nel film Suicide Squad.

Per imitare la pazzoide cattiva, avrai bisogno del seguente occorrente: una maglia nera e una rossa a maniche lunghe

gonna in tulle o culotte nere o bicolore

calze nere a rete

anfibi

cerone bianco, ombretti scuri, rossetto rosso

spray per capelli

mazza da baseball (opzionale) Nei fumetti, Harley Quinn è vestita come un giullare bicolore, nero e rosso. Qua ci ispiriamo sia a lei sia a quello riproposto in Suicide Squad. Prendete due maglie, una rossa e una nera e con un righello disegnate una linea verticale su entrambe le maglie nel centro esatto.

Usando sempre il righello, disegnate un’altra linea distante 2,5 cm da quella mediana, posizionata sulla sinistra sulla maglietta nera e sulla destra su quella rossa. Tagliate entrambe le maglie seguendo le seconde linee disegnate e poi cucite la metà rossa a quella nera. Con il tessuto rimasto realizzate dei rombi, tagliateli e cuciteli sulle maniche (3 rombi rossi sulla parte nera e 3 rombi neri sulla parte rossa). Indossate poi la culotte e le calze a rete. Dipingetevi il volto di bianco con il cerone e poi applicate un trucco nero intorno agli occhi con ombretto, eyeliner e mascara. Usate anche un eyeliner in gel per sfumare il trucco e creare un effetto lacrime. Applicate il rossetto rosso sulle labbra. Per quanto riguarda i capelli, raccoglieteli in due code laterali e, se volete, tingete ogni coda con uno spray colorato per capelli (ovviamente di due colori diversi). Siete pronte!

COSTUMI DI HALLOWEEN: ALTRI SPUNTI FAI DA TE

Non hai ancora deciso da cosa vestirti ad Halloween? Ecco qualche altra idea:

HALLOWEEN 2022: COME FESTEGGIARLO

Volete altri suggerimenti per il vostro party di Halloween?

Leggete qui: