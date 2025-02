Il Gattopardo in streaming: dove vedere la serie tv

Il Gattopardo in streaming: dove vederlo

A partire dal prossimo 5 marzo, Netflix renderà disponibile Il Gattopardo, una serie televisiva italo-inglese che porta sul piccolo schermo il celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Con la regia di Tom Shankland, affiancato da Laura Luchetti e Giuseppe Capotondi, questa serie vuole essere un nuovo adattamento dopo il film di Luchino Visconti del 1963. Vedere gli episodi è facile: basta avere un account a pagamento sulla piattaforma di streaming. Per questo servizio non è disponibile una prova gratuita, ma è possibile disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Trama e cast

Nel cast della serie Il Gattopardo troviamo Kim Rossi Stuart nei panni di Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, Benedetta Porcaroli che interpreta Concetta, Deva Cassel nel ruolo di Angelica Sedara, Saul Nanni che dà vita a Tancredi Falconeri, Paolo Calabresi che interpreta padre Pirrone, Francesco Colella nelle vesti di Don Calogero Sedara, Astrid Meloni che è Maria Stella e Greta Esposito che interpreta Chiara.

I sei episodi, scritti da Richard Warlow e Benji Walters, sono diretti da Tom Shankland, Giuseppe Capotondi (episodio 4) e Laura Luchetti (episodio 5). La miniserie riporta in vita la storia del Principe di Salina, interpretato e delle sue riflessioni sul mutamento sociale e politico che segna il tramonto della nobiltà siciliana all’alba dell’Unità d’Italia.

Il Gattopardo: il romanzo

Nella trama ufficiale del romanzo originale il Principe Fabrizio di Salina, un aristocratico siciliano, osserva con malinconia il declino del suo ceto con l’arrivo di Garibaldi. Il nipote Tancredi, ambizioso, si unisce ai garibaldini per assicurarsi un futuro di potere, rassicurando lo zio che la loro classe sopravvivrà ai cambiamenti. Durante le vacanze a Donnafugata, il Principe incontra il nuovo sindaco, Don Calogero Sedàra, e sua figlia Angelica, che conquista il cuore di Tancredi. Nonostante le riserve iniziali, il Principe permette questo matrimonio, consapevole dell’importanza dell’alleanza con la nuova borghesia. Quando viene offerta al Principe la carica di senatore del Regno, questo rifiuta, sentendosi legato al vecchio regime. Passa i suoi ultimi anni in solitudine, morendo serenamente in un albergo a Palermo.

Il Gattopardo: il film

Il film “Il Gattopardo” di Luchino Visconti è stato un trionfo al botteghino italiano nel biennio 1962-1963, diventando il film più visto della stagione e piazzandosi al sedicesimo posto tra le pellicole italiane di maggior successo di sempre. Tuttavia, il fallimento Oltreoceano, a causa di un montaggio non autorizzato che ha tagliato quasi mezz’ora di pellicola, ha causato problemi finanziari per la Titanus. La critica americana ha stroncato il film, mentre Burt Lancaster ha cercato invano di salvare la versione americana. Visconti dato vita ad una versione alternativa per la critica di sinistra, includendo scene di conflitti di classe, ma questo non ha evitato le critiche di anti-storicismo da parte di alcuni intellettuali di sinistra.