La casa di Davide in streaming: dove vedere la serie tv sulla storia biblica di Davide e Golia

La casa di Davide in streaming: dove vederlo

La casa di Davide (House of David) è la nuova serie epico-religiosa di Prime Video, ossia una rivisitazione potente e realistica della celebre storia di Davide e Golia. Con questa serie tv il pubblico può riscoprire il suo amore per i temi biblici, in un prodotto che bilancia alla perfezione azione epica e momenti di riflessione. Ricordiamo che Amazon Prime offre ai suoi clienti la possibilità di abbonarsi mensilmente a 4,99 euro, oppure annualmente a 49,90 euro. Gli studenti possono accedere a tariffe agevolate tramite Prime Student, con un costo di 2,49 euro al mese o 24,95 euro all’anno.

La trama ufficiale

La prima stagione della serie tv La Casa di Davide si immerge nell’ascesa epica di Davide, figura biblica di spicco, destinato a divenire il re più amato e venerato d’Israele. La storia è ambientata in una epoca di profonde trasformazioni, in cui la politica e la spiritualità si mischiano, plasmando il destino di una nazione e dei suoi leader. Il cuore della sinossi è segnato dalla tragica parabola di Re Saul, un tempo sovrano potente e rispettato, ma ora consumato dalla superbia e dalle insicurezze. Il suo declino, tanto politico quanto personale e spirituale, è un susseguirsi di decisioni che lo allontanano dalla volontà divina, portandolo sull’orlo della pazzia. Mentre Saul precipita nel caos, il profeta Samuele, per volere divino, deve trovare e consacrare il futuro re, un giovane pastore di nome Davide. Quest’ultimo, un ragazzo umile, viene scelto per un destino straordinario. La sua consacrazione segna l’inizio di una delle storie più avvincenti e drammatiche della tradizione biblica, un racconto di fede, coraggio e conflitti, che vedrà un giovane pastore trasformarsi in un re leggendario.

Il cast: chi sono gli attori

La Casa di Davide ha un cast stellare, che riunisce attori di grande talento come Michael Iskander che ricopre il ruolo del protagonista Davide. Ha dichiarato:

Essere un giovane pastore trasformato in guerriero e re non è solo una questione di forza fisica, ma anche di evoluzione interiore. Il formato seriale ci consente di mostrare non solo la battaglia, ma il percorso che porta Davide a diventare l’eroe che tutti conosciamo.

Ali Suliman invece offre una performance intensa nei panni di Re Saul, un sovrano tormentato. Ayelet Zurer interpreta la regina Ahinoam, moglie di Saul, una figura complessa e sfaccettata, mentre Alexander Uloom dà vita al re filisteo Achish, un leader astuto e potente. Stephen Lang incarna il profeta Samuele, una figura di grande autorità spirituale, infine Martyn Ford presta la sua presenza scenica al ruolo di Golia, il guerriero filisteo per antonomasia.