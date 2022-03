Se desideri conseguire una laurea online in Giurisprudenza o in Scienze Giuridiche hai a disposizione numerosi corsi erogati dalle Università Telematiche italiane: devi però tenere ben presente che i due titoli di studio non rappresentano lo stesso percorso accademico.

Giurisprudenza online è una laurea a ciclo unico (non divisa quindi in triennale e magistrale) della durata di 5 anni mentre Scienze Giuridiche online è un percorso di studi triennale al termine del quale si consegue una laurea di primo livello.

In entrambi i casi potrai comunque iscriverti presso una delle Università Online Riconosciute dal Miur senza sostenere esami d’ingresso, potrai godere dei benefici dello studio a distanza, preparare gli esami seguendo le lezioni a casa tua e gestire il tempo in base alle tue necessità, grazie anche all’aiuto di tutor specializzati in grado di accompagnarti nel tuo percorso.

Anche gli sbocchi professionali offerti dai due cicli di studio sono differenti: Scienze Giuridiche a distanza offre infatti una formazione di base del Diritto e degli aspetti giuridici e politici mentre Giurisprudenza online approfondisce tutti gli aspetti legati alla procedura giuridica e prepara all’esercizio della professione di avvocato. Naturalmente dopo la laurea triennale in Scienze Giuridiche, attraverso il riconoscimento dei Crediti Formativi, potresti proseguire i tuoi studi e conseguire la laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Se pensi che Giurisprudenza online, o Scienze Giuridiche, possa essere il corso di studi giusto per investire sul tuo futuro o per migliorare la tua posizione professionale leggi con attenzione questa guida e seleziona il corso più adatto alle tue esigenze e alle tue caratteristiche.

Corso di laurea in Giurisprudenza online: le opzioni disponibili

Chi sta pensando di iscriversi a un corso di laurea telematica in Giurisprudenza online ha attualmente a disposizione le seguenti opzioni:

Laurea Triennale in Scienze Giuridiche (L-14)

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01)

Entrambi i cicli di studio erogati dalle 11 Università telematiche italiane sono legalmente riconosciuti dal MIUR: i titoli conseguiti hanno dunque valore legale.

Il corso di Laurea online in Scienze Giuridiche (L-14) si prefigge l’obiettivo di dotare il laureato, attraverso una formazione interdisciplinare, di una specifica preparazione giuridica unita a conoscenze nei settori economico, sociologico ed organizzativo-gestionale e permette la formazione di figure professionali capaci di operare in ambito giuridico-amministrativo pubblico e privato, nelle amministrazioni, nelle imprese, nel terzo settore e nelle organizzazioni internazionali. Il corso fornisce anche le basi per proseguire gli studi e accedere (mediante riconoscimento dei CFU) al corso di laurea magistrale in giurisprudenza.

Le indicazioni date dal MIUR dicono che i laureati nel corso di laurea della classe L-14 devono:

possedere il sicuro dominio dei principali saperi afferenti all’area giuridica e la capacità di applicare la normativa ad essi pertinenti, in particolare negli ambiti storico-filosofico, privatistico, pubblicistico, processualistico, penalistico e internazionalistico, nonché in ambito istituzionale, economico, comparatistico e comunitario;

e la capacità di applicare la normativa ad essi pertinenti, in particolare negli ambiti storico-filosofico, privatistico, pubblicistico, processualistico, penalistico e internazionalistico, nonché in ambito istituzionale, economico, comparatistico e comunitario; saper utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali, nonché possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell’informazione anche con strumenti e metodi informatici e telematici.

I laureati della classe svolgeranno attività professionali in ambito giuridico-amministrativo pubblico e privato, nelle amministrazioni, nelle imprese, nel terzo settore e nelle organizzazioni internazionali, per le quali sia necessario una specifica preparazione giuridica, con profili di operatore giudiziario, operatore giuridico d’impresa, operatore giuridico-informatico, nonché di consulenza del lavoro.

Il corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) intende far acquisire allo studente la piena padronanza e capacità di analisi e di combinazione delle norme giuridiche, nonché la capacità di impostare in forma scritta e orale le linee di ragionamento e di argomentazione adeguate per una corretta impostazione di questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie.

I laureati del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dovranno conseguire livelli di conoscenza adeguati ad una formazione giuridica superiore, alla base dei quali vi è la conoscenza approfondita del Diritto (Privato, Civile, Penale, del Lavoro etc), indispensabile per l’avvio alle professioni legali e alla magistratura (procuratori legali ed avvocati, notai, magistrati).

I laureati della classe LMG-01 potranno trovare impiego anche nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell’informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazione internazionali.

Se pensi che Giurisprudenza a distanza possa essere il corso di studi giusto per investire sul tuo futuro leggi con attenzione questa guida e seleziona il corso più adatto alle tue esigenze e alle tue caratteristiche o contatta i nostri esperti compilando il form che trovi a fine pagina.

Laurea Triennale in Scienze Giuridiche online: i corsi disponibili

Chi sta pensando di iscriversi a un corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche online ha attualmente a disposizione le seguenti opzioni:

eCampus: Servizi Giuridici per l’Impresa (L-14)

eCampus: Servizi Giuridici (Criminologia) (L-14)

eCampus: Servizi Giuridici (Scienze Penitenziarie) (L-14)

eCampus: Servizi Giuridici (Consulenti del Lavoro) (L-14)

Unimarconi: Esperto Giuridico Immobiliare (L-14)

Unimarconi: Scienze delle Investigazioni Private e Pubbliche (L-14)

Unimarconi: Scienze dei Servizi Giuridici (L-14)

Unifortunato: Diritto ed Economia delle Imprese (L-14)

Uninettuno: Diritto dell’Impresa, del Lavoro e delle Nuove Tecnologie (L-14)

Mercatorum: Scienze Giuridiche (L-14)

L’Università Telematica eCampus eroga il corso di laurea triennale in Servizi giuridici (L-14) con quattro differenti indirizzi:

Servizi Giuridici per l’Impresa

Criminologia

Scienze Penitenziarie

Consulente del Lavoro e Giurista d’Impresa

L’indirizzo in Criminologia è rivolto a chi intende operare nell’ambito di criminologia, criminalistica e nella sicurezza. La formazione, pur prevedendo una solida conoscenza delle nozioni tipiche di un corso di laurea triennale in materia giuridiche, approfondisce tematiche specifiche di natura psicologica, sociologica e scientifica utili a indagare il fenomeno criminologico.

Scienze Penitenziarie erogato da eCampus è destinato alla formazione dell’operatore penitenziario o di chi intende lavorare nell’ambito dell’esecuzione della pena, del recupero sociale e della rieducazione. Oltre a fornire una solida preparazione di base nel campo delle materie giuridiche, il corso di laurea mira a fornire allo studente una padronanza degli aspetti tipici e delle dinamiche normative applicabili al contesto carcerario.

Il percorso di studi in Servizi Giuridici per l’Impresa (L-14) vuole formare un profilo professionale in linea con le dinamiche economiche attuali e che conosca le esigenze produttive ed economiche governate dalle normative. Questo corso vuole rispondere alla grande domanda di servizi giuridici proveniente dalle imprese, determinata dalla complessità della legislazione che le riguarda.

L’indirizzo in Consulente del Lavoro e Giurista d’Impresa, infine, fornisce una solida preparazione nel campo delle materie giuridiche, coniugando la formazione giuridica con le competenze economiche ed aziendalistiche necessarie ad operare in un contesto d’impresa. L’obiettivo è quello di formare figure professionali in grado di svolgere efficacemente attività di consulenza in ambito giuslavorativo.

L’Università Telematica Guglielmo Marconi eroga per la classe di laurea triennale online in Scienze Giuridiche (L-14) ben tre corsi:

Esperto Giuridico Immobiliare

Scienze delle Investigazioni Private e Pubbliche

Scienze dei Servizi Giuridici

L’indirizzo in Esperto Giuridico Immobiliare è orientato a fornire allo studente competenze immediatamente professionalizzanti nel settore immobiliare: rappresenta una risposta precisa ai fabbisogni di formazione e di professionalità espressi dal settore immobiliare italiano con competenze giuridiche e del Diritto. Il settore immobiliare ha infatti conosciuto negli ultimi anni una profonda trasformazione anche in termini di complessità operativa. Il conseguimento di una laurea di primo livello in Scienze dei Servizi Giuridici consente inoltre di proseguire gli studi.

Il corso erogato da Unimarconi in Scienze delle Investigazioni Private e Pubbliche è rivolto ai professionisti che vogliono operare nel settore delle investigazioni ed intende formare una figura professionale in grado di coniugare preliminari ed insostituibili conoscenze di base relative ai diversi settori delle scienze giuridiche con la preparazione tecnico-investigativa richiesta dalla professione (criminologia, tecniche di analisi investigativa, psicologia forense, medicina legale e criminalità informatica).

Il percorso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici online di Unimarconi si inserisce pienamente nell’ambito degli obiettivi formativi qualificanti la classe come definiti dal testo ministeriale, e permette mediante l’indicazione di piani di studio opportunamente personalizzati, la formazione di figure professionali capaci di operare in ambito giuridico-amministrativo pubblico e privato, nelle amministrazioni, nelle imprese, nel terzo settore e nelle organizzazioni internazionali.

L’Università Telematica Giustino Fortunato eroga il corso di laurea triennale in Diritto ed Economia delle Imprese, un percorso che unisce aree disciplinari comuni a Scienze dei servizi giuridici (L-14) e Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18). I laureati del corso possono svolgere la propria carriera come dipendente dell’impresa, oppure come consulente esterno autonomo, in area legale.

L’Università Telematica Uninettuno organizza il corso di laurea triennale in Diritto dell’Impresa, del Lavoro e delle Nuove Tecnologie online, afferente alla classe di corso in Scienze Giuridiche (L-14). Il corso risponde all’esigenza di formare figure professionali con competenze giuridiche capaci di rispondere in maniera efficace ed efficiente alle richieste provenienti dal mondo del lavoro.

Il corso forma profili professionali differenziati che siano tuttavia tarati sulle esigenze tanto delle imprese private quanto del settore pubblico. Vengono dunque valorizzati da un lato i saperi legati ai molteplici cambiamenti introdotti dalla rivoluzione digitale ed alle problematiche legate all’innovazione, dall’altro le conoscenze relative a particolari settori di intervento, quali ad esempio la sicurezza sul lavoro.

Mercatorum eroga la laurea triennale in Scienze Giuridiche on line (L-14) con l’obiettivo di formare una figura professionale specificatamente orientata alla gestione e risoluzione, con approccio interdisciplinare, dei problemi tecnico-giuridici connessi alla direzione ed alla gestione dell’impresa.

Lo scopo del corso di studio è quello di formare persone professionalmente adatte alla complessità degli ambienti organizzativi di piccole e medie dimensioni, in grado di comprendere e gestire adeguatamente le problematiche giuridiche connesse alla direzione e gestione dell’impresa. Sbocchi professionali sono nella Direzione e amministrazione d’impresa, nella Gestione strategica e sviluppo dell’impresa, nella Gestione commerciale e finanziaria.

Laurea Magistrale in Giurisprudenza online: i corsi disponibili

Il corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza online (LMG-01) si caratterizza per essere un corso a ciclo unico (non diviso quindi in triennale e biennale) della durata complessiva di 5 anni e 300 crediti formativi. Gli studenti possono quindi accedere al corso online iscrivendosi dopo il diploma oppure possono provare ad accedere a Giurisprudenza a distanza dopo la laurea triennale in Scienze Giuridiche: in questo secondo caso occorrerà sottoporre alla Commissione Didattica della facoltà presso la quale si intende accedere l’approvazione dei Crediti Formativi Universitari.

Chi intende conseguire una laurea magistrale in Giurisprudenza online (LMG-01) ha dunque a disposizione i seguenti corsi:

eCampus: Giurisprudenza (LMG-01)

Unimarconi: Giurisprudenza (LMG-01)

Unitelma: Giurisprudenza – Diritto della società dell’informazione (LMG-01)

Unitelma: Giurisprudenza – Diritto, mercati, impresa (LMG-01)

Unitelma: Giurisprudenza – Diritto, Territori, Comunità e Welfare (LMG-01)

Unitelma: Giurisprudenza – Diritto, organizzazione e relazioni internazionali (LMG-01)

Unitelma: Giurisprudenza – Diritto e Istituzioni (LMG-01)

Unitelma: Giurisprudenza – Diritto e Security (LMG-01)

IUL: Giurisprudenza (LMG-01)

Unifortunato: Giurisprudenza (LMG-01)

UniDav: Giurisprudenza (LMG-01)

Unicusano: Giurisprudenza (LMG-01)

Unipegaso: Giurisprudenza (LMG-01)

L’Università Telematica eCampus eroga il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza online (LMG-01). Il corso è strutturato in modo da offrire agli aspiranti giuristi una cultura tematica di base, sia in campo nazionale sia in quello europeo. È parte degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea anche l’acquisizione delle capacità necessarie alla produzione di testi giuridici (normativi, negoziali e processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego.

Il corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza online erogato dall’Università Telematica Guglielmo Marconi consente allo studente di acquisire la piena padronanza e capacità di analisi e di combinazione delle norme giuridiche, nonché la capacità di impostare in forma scritta e orale le linee di ragionamento e di argomentazione adeguate per una corretta impostazione di questioni giuridiche generali e speciali.

Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza online pensato dall’Università Telematica Niccolò Cusano consente di acquisire capacità di progettazione e stesura di atti giuridici (negoziali, processuali, normativi) adeguatamente argomentati, prodotti anche con l’uso di strumenti informatici. Forma altresì gli studenti alla capacità critica e all’autonomia di giudizio, di analisi casistica, di qualificazione giuridica, di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi e applicativi del diritto positivo, anche in ambito economico.

L’Università Telematica Unitelma Sapienza, l’ateneo online dell’Università la Sapienza, ha attualmente attivi ben 6 indirizzi legati alla laurea magistrale in Giurisprudenza on line. Comuni a tutti i corsi è la formazione giuridica di alto livello, una solida preparazione legata al Diritto e la padronanza degli strumenti culturali e metodologici tale da permettere un approccio giuridico, teorico e pratico, in linea con le esigenze della clientela sia pubblica che privata.

Il corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università Telematica IUL fornisce insegnamenti volti ad assicurare, per ciascuna area di riferimento, il possesso di una sicura capacità di ragionamento, di analisi e di collegamento tra le varie fonti del diritto, di capacità di comprensione dei problemi, di qualificazione giuridica, al fine di affrontare con competenza le questioni interpretative e applicative del diritto. Il corso, inoltre, assicura gli strumenti di base per l’acquisizione di una metodologia di studio, di interpretazione e di ricerca, applicabile in relazione agli sbocchi previsti.

Il corso di Giurisprudenza dell’Università Telematica Giustino Fortunato mira a favorire l’acquisizione del lessico giuridico. La didattica, oltre all’utilizzo delle videolezioni, viene articolata in attività collaterali nella piattaforma online con lo studio di casi pratici e sentenze. L’attitudine ad argomentare questi casi migliora anche grazie alla redazione di elaborati scritti, nonché ad attività di gruppo con processi simulati.

Giurisprudenza a distanza rappresenta per UniDav uno dei tre corsi di laurea attualmente attivi. Il corso di studi mira a preparare laureati da avviare alle professioni legali e alla magistratura, nonché in grado di svolgere attività professionali in diversi ambiti: direzioni d’impresa sia pubblica che privata, operanti sia in forma subordinata che come professionisti autonomi, alti funzionari di istituzioni pubbliche e di organismi anche internazionali. Le competenze linguistiche ed informatiche acquisite consentono, inoltre, l’inserimento in quei settori delle aziende e delle amministrazioni pubbliche ad elevato sviluppo telematico.

Chiudiamo questo lungo elenco di corsi con la laurea magistrale in Giurisprudenza online dell’Università Telematica Pegaso. Il corso si propone di formare gli studenti al dominio dei principali saperi dell’area giuridica, con un equilibrato rapporto tra la formazione culturale di base, la formazione sui fondamenti e sugli aspetti sistematicamente più rilevanti delle principali discipline di diritto positivo e la formazione in discipline affini o integrative rilevanti per la comprensione della dinamica del diritto.

Il corso inoltre approfondisce le materie civilistiche, comparatistiche, penalistiche e processualistiche con l’obiettivo di dare agli studenti la piena capacità di analisi e di combinazione delle norme giuridiche.

Concludiamo sottolineando come la laurea Magistrale in Giurisprudenza online consente l’accesso ai concorsi pubblici per magistrato e notaio, nonché all’esame di Stato per avvocato, secondo le procedure dettate dalla normativa vigente.

Università telematiche con Giurisprudenza e Scienze Giuridiche: le facoltà online

Nell’anno accademico in corso sono ben 10 su 11 le Università Telematiche Riconosciute dal Miur che erogano corsi di Laurea in Giurisprudenza online:

eCampus

Unimarconi

Unitelma

IUL

Unifortunato

Uninettuno

UniDav

Unicusano

Mercatorum

Unipegaso

Gli Atenei online citati rilasciano titoli accademici legalmente riconosciuti ed equivalenti a quelli delle università tradizionali. Tutti seguono il modello della didattica a distanza, con videolezioni da integrare con dispense e materiale di studio (fornito dalle facoltà) ed esercitazioni fruibili in qualunque momento dal web.

Benché molti credano il contrario, anche le prove d’esame presso gli Atenei Telematici si svolgono in presenza, presso le sedi abilitate nel territorio: questo aspetto però è attualmente soggetto a variazioni e a regolamentazioni determinate dai DPCM in materia di Covid-19. In questo momento pertanto potrebbero esserci sessioni d’esame a distanza.

L’Università Telematica eCampus è oggi tra le più grandi realtà del panorama nazionale e dispone di 5 facoltà e 60 corsi di laurea che servono oltre 50.000 iscritti e di una rete di sedi d’esame ampiamente diffusa in tutto il territorio. La metodologia di studio a distanza può essere alternata (se possibile in base alle norme anti-covid) alla frequenza presso i campus dell’ateneo. La facoltà di Giurisprudenza a distanza propone sia corsi di laurea triennale (L-14) che corsi di laurea Magistrale (LMG-01). Gli studenti in possesso di laurea Triennale possono pertanto decidere di proseguire gli studi in Giurisprudenza presso lo stesso ateneo.

Chi vuole studiare Giurisprudenza presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi ha a disposizione entrambe le classi di corso (triennale e magistrale a ciclo unico). L’Ateneo unisce metodologie di formazione on line con attività di formazione in presenza (come già detto in apertura di capitolo attualmente limitata come da DPCM relativi all’Emergenza Sanitaria) attraverso lezioni, seminari, laboratori, sessioni tematiche di approfondimento al fine di raggiungere i migliori risultati di apprendimento e di formazione umana e culturale per lo studente. Unimarconi è sottoposto ai controlli da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario). La facoltà di Giurisprudenza online eroga attualmente sia il corso di Laurea Triennale (L-14) che il corso di laurea magistrale (LMG-01).

L’Università Telematica Niccolò Cusano eroga la laurea triennale in Scienze Giuridiche. Si tratta di un ateneo non statale con sede a Roma, legalmente riconosciuto dal MIUR. Il modello didattico si caratterizza per una gestione della formazione blended (o mista) e quindi sia in presenza che on line. Gli studenti e le studentesse possono frequentare l’ateneo Unicusano come farebbero se fossero iscritti in un’Università tradizionale, ma possono anche decidere di seguire i corsi online o ancora di alternare la modalità di frequenza, tutto in assoluta libertà. Naturalmente in questo periodo occorre tenere ben presenti le restrizioni che potrebbero esserci in questo periodo di emergenza sanitaria.

L’Università Telematica Uninettuno è un ateneo che fonda la sua attività attraverso i poli tecnologici distribuiti sul territorio nazionale ed internazionale, supportando le attività didattiche e di apprendimento per le singole facoltà e garantendo sempre uno standard formativo eccellente. Fondata il 15 aprile 2005 con decreto ministeriale vanta oggi più di 15.000 iscritti provenienti da oltre 160 Paesi e rilascia titoli riconosciuti in Italia, in Europa e in alcuni paesi dell’area Mediterranea. La Facoltà di Giurisprudenza eroga il solo corso di laurea in triennale in Diritto dell’Impresa, del Lavoro e delle Nuove Tecnologie (L-14).

La caratteristica principale dell’Università Telematica Unitelma Sapienza consiste nel fatto che si tratta dell’unico ateneo online che nasce da una università statale, la Sapienza di Roma, e per questo può contare su una solida tradizione e su un bacino di collaboratori ampio e di qualità. Unitelma è una delle 11 università online riconosciute dal MIUR e rilascia pertanto titoli avente valore legale. Eroga i suoi corsi in modalità telematica, grazie a una piattaforma web appositamente studiata per consentire agli studenti un accesso durante le 24 ore e 7 giorni su 7. Tra le caratteristiche principali dell’Ateneo vi è la costante ricerca per metodi di insegnamento innovativi e la valorizzazione delle specifiche inclinazioni di ogni singolo studente. Attualmente eroga il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza on line, della durata di 5 anni.

L’Università Telematica IUL nasce con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2005 e rilascia titoli di studio aventi valore legale. Si tratta di un’università telematica pubblica non statale sottoposta ad accreditamento e controllo da parte dell’ANVUR. L’offerta formativa di IUL risponde pertanto ad un preciso quadro normativo, a garanzia della qualità formativa in continuo accrescimento, costantemente monitorata attraverso valutazioni, autovalutazioni e audit. Iscrizioni aperte tutto l’anno e grande flessibilità nella costruzione del percorso di studio fanno di IUL una scelta perfetta per studenti e lavoratori che intendono conseguire una laurea Magistrale a distanza in Giurisprudenza.

L’Università Telematica Giustino Fortunato eroga corsi in modalità telematica e nel 2010 ha ottenuto la Certificazione UNI EN ISO per la progettazione e la distribuzione di tale servizio. Fin dall’inizio della sua storia l’ateneo ha puntato sulla valorizzazione delle persone, sulla libertà di pensiero e di ricerca, sulla responsabilità nelle relazioni sociali. L’Ateneo, nelle sue tre aree di azione (formazione, ricerca e terza missione), è costantemente orientata alla qualità e al miglioramento continuo. Eroga attualmente sia il corso di laurea triennale che il corso magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, consentendo pertanto ai suoi studenti di completare la formazione.

Unidav è una piccola università telematica non statale che propone il corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza. Sorta per volontà dell’Università Gabriele d’Annunzio (all’interno del quale basa la propria attività), eroga i suoi servizi esclusivamente online. Legalmente riconosciuta, eroga i titoli acquisiti aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle università tradizionali.

L’Università Mercatorum online, o Unimercatorum, è l’università telematica istituita dalle Camere di Commercio Italiane e per questo basa la formazione sulla ricerca costante dell’innovazione e sulla preparazione dei suoi studenti per il mercato dell’impresa e del lavoro. L’università privata Mercatorum offre infatti percorsi misti di studio online e di applicazione pratica attraverso stage e altre forme di formazione attiva. Eroga solamente il corso compatibile con la laurea triennale in Scienze Giuridiche riferibile alla classe di studio (L-14).

L’Università Telematica Pegaso è un ateneo online tra i più grandi presenti in Italia. Utilizza una metodologia didattica improntata sulla flessibilità che consente a tutti di trovare l’organizzazione di studio adatta alle proprie esigenze, dai giovani diplomati ai lavoratori, ai diversamente abili. Dispone di numerose sedi su tutto il territorio, che agevolano le sessioni d’esame in presenza e il contatto con gli studenti. Oggi come già più volte ribadito, questo aspetto formativo è soggetto a restrizioni dovute all’emergenza Covid. La facoltà di Giurisprudenza eroga la Laurea magistrale (LMG-01)

Laurea online in Giurisprudenza e Scienze Giuridiche: quanto costa?

La laurea online in Giurisprudenza ha costi che possono variare da ateneo ad ateneo. Se sei interessato a un corso telematico ma ti stai chiedendo quali sono i costi leggi con attenzione la tabella riportata qui sotto:

I costi per la laurea online in Giurisprudenza sono da intendersi per ogni annualità e possono essere generalmente corrisposti in un’unica soluzione o a rate. La forbice di costi interna ad uno stesso corso può riguardare o meno la possibilità di accedere a sconti e agevolazioni: ogni ateneo infatti ha la facoltà di stipulare delle convenzioni con enti e associazioni di categoria che possono abbassare in maniera significativa la retta annuale. Il corso può inoltre prevedere costi aggiuntivi per quanto riguarda le spese di segreteria, le tasse regionali e i bolli necessari per i certificati.

Qual è la migliore Università Telematica con Giurisprudenza o Scienze Giuridiche?

Non è facile dare una risposta univoca a questa domanda: la migliore Università telematica con Giurisprudenza (o Scienze Giuridiche) è in genere quella che maggiormente si confà alle tue esigenze.

Gli atenei telematici, grazie alla grande flessibilità del metodo didattico, sono in grado di adattarsi alle tue necessità e di rendere il corso di studi in linea con le tue esigenze e con i tuoi impegni. La presenza di docenti disponibili e tutor dedicati facilita la fase di orientamento e guida passo dopo passo il tuo percorso, evitando perdite di tempo o rallentamenti dovuti a questioni burocratiche.

Aspetti da tenere in considerazione per una valutazione complessiva sono l’offerta didattica, la possibilità di accedere a sedi dell’ateneo vicini a dove si vive, la qualità della piattaforma didattica di studio, la ricchezza di indirizzi e, perché no, il costo.

In generale tutti gli atenei telematici italiani di cui abbiamo parlato sono riconosciuti dal MIUR e valutati dall’ANVUR, a garanzia di un livello organizzativo e didattico di assoluto livello.

Tra gli atenei online più apprezzati che erogano Giurisprudenza vi sono l’Università Telematica eCampus e l’Università Telematica Pegaso: si tratta in entrambi i casi di due grandi realtà del panorama universitario a distanza. Ma il primo si fa apprezzare per il proprio Campus, mentre il secondo ha nella piattaforma di e-learning (e nell’app per smartphone), facile e intuitiva, un aspetto molto gradito.

L’Università Telematica Guglielmo Marconi e l’Università Telematica Niccolò Cusano, invece, spiccano per le valutazioni ricevute dall’ANVUR: Unimarconi in particolare ricalca maggiormente il modello delle università tradizionali mentre Unicusano (covid permettendo) sostiene un sistema di insegnamento misto che consente di seguire le lezioni a distanza o in presenza.

L’Università Telematica Unitelma Sapienza è invece ottima per la sua natura, poiché è un’università on line collegata a un ateneo statale, La Sapienza di Roma: il know-how di quest’ultima fornisce una base di notevole spessore a supporto delle attività e della qualità didattica della prima.

Mercatorum risulta la migliore università telematica con Giurisprudenza se sei alla ricerca di un ateneo che sappia valorizzare in ogni aspetto il rapporto tra studio e impresa.

Giurisprudenza online nelle principali città italiane

Le Università telematiche godono in generale di una diffusa rete di sedi dislocate nelle principali città italiane e spesso anche nei capoluoghi di provincia: avere a disposizione una sede del proprio ateneo vicino a casa agevola una serie di comunicazioni e semplifica l’accesso ai servizi, ai contatti con la segreteria didattica e, quando possibile, alle sessioni d’esame.

Giurisprudenza (o Scienze Giuridiche) online è un corso che trova ampia diffusione: non è quindi affatto difficile riuscire a trovare il corso adatto alle proprie esigenze non lontano da dove si vive. Vediamo gli indirizzi di riferimento nelle principali città italiane.

Giurisprudenza online a Roma: sedi e atenei online

Scienze Giuridiche e Giurisprudenza online a Roma hanno molte sedi, che favoriscono lo studio e i contatti con gli atenei. Ecco gli indirizzi:

Unimarconi : via Plinio, 44 (sede centrale); via Paolo Emilio, 29 (sede d’esame)

: via Plinio, 44 (sede centrale); via Paolo Emilio, 29 (sede d’esame) Unitelma Sapienza : via Regina Elena, 295

: via Regina Elena, 295 eCampus : via Matera, 18

: via Matera, 18 IUL : via Guidubaldo del Monte, 54 (sede territoriale Indire); Via Conca d’Oro, 221 (polo tecnologico)

: via Guidubaldo del Monte, 54 (sede territoriale Indire); Via Conca d’Oro, 221 (polo tecnologico) Unifortunato : via Casilina, 233

: via Casilina, 233 Uninettuno : via Sandro Sandri 45, Roma (Polo attivo per i soli studenti ELIS); Via Ostiense 159, Roma (c/o Università degli studi Roma Tre)

: via Sandro Sandri 45, Roma (Polo attivo per i soli studenti ELIS); Via Ostiense 159, Roma (c/o Università degli studi Roma Tre) UniDav: ha sede solo in Largo Teatro Vecchio, Chieti

Unicusano : via Don Carlo Gnocchi, 3 (sede centrale); via Artigianato 2/A, Colleferro

: via Don Carlo Gnocchi, 3 (sede centrale); via Artigianato 2/A, Colleferro Mercatorum: Piazza Sallustio, 21

Unipegaso: via di S. Pantaleo 66, via Panisperna 207 e Corso della Repubblica, 253

Giurisprudenza online a Milano: sedi e atenei disponibili

Gli atenei che erogano Scienze Giuridiche online e Giurisprudenza online a Milano hanno numerose sedi d’esame. Ecco l’elenco degli indirizzi:

Unimarconi: via Guido Cavalcanti, 5

Unitelma: via Giosuè Carducci, 39

eCampus: via privata Chioggia, 4

Unifortunato: Galleria del Corso, 2

Uninettuno: Via Carlo Bo 1, Milano, c/o Università IULM

Unicusano: via Bergamo, 11

Mercatorum: via Santa Maria Valle, 2

Unipegaso: via Santa Maria Valle, 2

Giurisprudenza online a Torino: sedi e atenei disponibili

Se vuoi studiare scienze giuridiche o Giurisprudenza online a Torino hai a disposizione i seguenti atenei:

Unitelma: via Treviso, 12

eCampus: Galleria S. Federico, 16/c

Unicusano: Via G. Parini, 7

Mercatorum: via Nino Costa, 8

Unipegaso: Piazza Castello, 99

Per gli altri atenei gli studenti piemontesi dovranno recarsi presso le sedi milanesi

Giurisprudenza online a Napoli: sedi e atenei disponibili

Scienze giuridiche e Giurisprudenza online a Napoli dispongono delle seguenti sedi:

Unimarconi: via Alfonso d’Avalos, 25

Unitelma: via San Giovanni della Salle, 1

eCampus: P.zza G. Bovio, 22

Unicusano: Centro Direzionale Napoli – Isola G.1 Scala D, piano 5 int.31

Mercatorum: Piazza Santa Maria La Nova, 44

Unipegaso: via Santa Chiara 49C, Piazza S. Maria la Nova 44, via Giovanni Porzio presso il Centro Direzionale – Isola F2 – I Piano, nonché a San Giorgio a Cremano (Na) in Corso Roma, 43/47; a Giugliano in Campania (Na) in via Verdi; a Somma Vesuviana (Na) in via Filippo D’Aragona, 3

Perché scegliere un’Università di Giurisprudenza online?

L’iscrizione al corso di laurea telematica in Giurisprudenza consente di ottenere un titolo di studio in tutto e per tutto equivalente a quello che si ottiene con un corso di studi in presenza, tradizionale. I corsi di laurea online sono, come già abbiamo avuto modo di dire in questa guida, equiparati dal MIUR a quelli delle università statali e consentono di accedere oltre che alle selezioni per l’impiego, ai concorsi nazionali previsti per legge.

Flessibilità è la parola d’ordine: il corso di laurea in Giurisprudenza o Scienze Giuridiche on line è perfetto quindi per studenti e lavoratori che non hanno la possibilità di seguire le lezioni in presenza ed è particolarmente adatto per tutti quegli studenti lavoratori che hanno necessità di gestire il tempo da dedicare allo studio in base alle proprie necessità. Grazie alle facoltà online è possibile dunque coniugare impegni didattici e vita privata, lavoro ed esami e sarà più semplice terminare il corso di studi nel tempo stabilito.

Studiare in un’università telematica consente di avere accesso alle lezioni in qualunque momento, senza limitazioni, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. Ciò è possibile grazie alle piattaforme telematiche che ogni Ateneo online ha sviluppato in base alla propria esperienza e alle proprie prerogative: ogni studente è dotato di username e password per l’accesso alla piattaforma e a tutti i materiali didattici in essa contenuti.

La sua attività, per quanto concerne le esercitazioni o la visione delle videolezioni, viene registrata e monitorata, ed è valida nel computo dei crediti formativi (che devono essere 180 alla fine del percorso triennale e 300 al termine di quello magistrale a ciclo unico) da accumulare per il passaggio degli esami.

Le università telematiche però offrono anche altri vantaggi: le iscrizioni ai corsi sono infatti aperte tutto l’anno, non necessitano di test d’ingresso e il requisito fondamentale è il possedimento di un diploma di scuola superiore.

Le prove finali relative ai singoli esami devono in generale essere sostenute con modalità in presenza: occorre però considerare che il periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19 che stiamo vivendo obbliga gli atenei a optare per soluzioni differenti e in linea con quanto viene di volta in volta comunicato dagli organi superiori.

