Scienze Agrarie, o più semplicemente Agraria, rientra tra i corsi di studio più richiesti nelle Università telematiche italiane e consente pertanto di conseguire un diploma di laurea triennale o magistrale legalmente riconosciuto.

Il corso di studi in Agraria on line si caratterizza per un approccio interdisciplinare basato sulla conoscenza propedeutica nei settori della matematica, fisica, chimica e biologia, specificatamente orientata ai loro aspetti applicativi nelle scienze e tecnologie lungo l’intera filiera produttiva degli alimenti e sullo studio degli ambiti disciplinari dell’Economia e del Diritto Agrario, delle discipline forestali e ambientali, delle discipline delle scienze animali. Il corso online, inoltre, consente al laureato di conoscere i metodi disciplinari di indagine ed essere in grado di utilizzare ai fini professionali i risultati della ricerca e della sperimentazione, nonché di finalizzare le conoscenze alla soluzione dei molteplici problemi applicativi lungo l’intera filiera produttiva degli alimenti.

E a proposito di percorso di studi, anche Agraria online si divide in due cicli di studio, quello di primo livello caratterizzato da un percorso triennale, e quello magistrale, caratterizzato da una laurea specialistica di durata biennale.

Grazie al metodo didattico online potrai iscriverti a uno dei due corsi e studiare a distanza gestendo autonomamente il tuo tempo e i tuoi impegni e sarai in grado di laurearti conseguendo un titolo di studio equivalente a quello rilasciato dalle università pubbliche tradizionali.

Se sei alla ricerca di un corso di laurea in Agraria online leggi con attenzione le prossime sezioni di questa guida. Troverai tutte le informazioni relative ai corsi, alle Università che li erogano, alle modalità di immatricolazione e frequenza: avrai inoltre informazioni sul piano di studi e su quanto costa studiare in un ateneo on line. Per qualunque dubbio o per ricevere ulteriori informazioni sulla laurea telematica in Agraria ti invitiamo a compilare il form di fine pagina.

Corsi di Laurea in Agraria Online: le opzioni disponibili

Chi intende iscriversi a un corso di laurea in Agraria online ha attualmente la possibilità di scegliere tra i seguenti cicli di studi:

Corso di laurea triennale in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia (L-26)

Corso di laurea triennale in Gastronomia, Ospitalità e Territori (L-Gastr)

Corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione (LM-61)

Per quanto riguarda il percorso di studi triennale di Agraria troviamo quindi il corso di laurea in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia, che è equipollente alla laurea (L-25) in Scienze Agrarie ed è ugualmente spendibile ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici e all’iscrizione agli albi professionali.

Si caratterizza per un approccio metodologico e contenutistico del sapere trasversale che attraversa diverse aree del sapere accademico. Secondo il piano di studi del Ministero dell’Università e della Ricerca chi consegue la laurea in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari on line riconosciute dal MIUR deve:

Possedere una visione completa delle attività e delle problematiche dalla produzione al consumo degli alimenti (dal campo alla tavola), nonché la capacità di intervenire con misure atte a garantire la sicurezza, la qualità e la salubrità degli alimenti, a ridurre gli sprechi, a conciliare economia ed etica nella produzione, conservazione e distribuzione degli alimenti.

Avere padronanza dei metodi chimici, fisici, sensoriali e microbiologici per il controllo e la valutazione degli alimenti, delle materie prime e dei semilavorati.

Possedere conoscenze relative ai sistemi di gestione della sicurezza, della qualità e dell'igiene.

Conoscere i principi dell'alimentazione umana ai fini della prevenzione e protezione della salute, per un proficuo dialogo con il mondo della medicina.

Padroneggiare elementi e principi di conoscenza della legislazione alimentare, per un indispensabile rispetto della normativa vigente nonché dell'organizzazione e dell'economia delle imprese alimentari.

Avere la capacità di svolgere compiti tecnici, di programmazione e di vigilanza nelle attività di ristorazione e somministrazione degli alimenti, nonché in quelle di valutazione delle abitudini e dei consumi alimentari.

Possedere la capacità di coordinare i molteplici saperi e le diverse attività legate agli alimenti ed all'alimentazione, tenuto conto dell'unica e specifica visione completa di integrazione verticale, o di filiera (dal campo alla tavola), in specifici settori produttivi del mondo alimentare, nonché l'unica capacità di intervenire nelle diverse fasi di programmazione, produzione, controllo e distribuzione di specifiche categorie alimentari.

Possedere capacità di coordinare le diverse attività legate alla gastronomia

Agraria online ha per la Laurea Magistrale (LM-69) l’opzione equivalente del corso in Scienze della Nutrizione Umana (LM-61). Il corso fornisce conoscenze interdisciplinari sulle caratteristiche degli alimenti e il loro effetto sullo stato di salute, sia dal punto di vista del contenuto in nutrienti, che da quello della sicurezza in materia di igiene.

I laureati magistrali in Scienze della Nutrizione Umana online devono conoscere i principali parametri della biochimica e della biologia molecolare clinica, collegati con il fabbisogno e il metabolismo dei nutrienti e dei non nutrienti fisiologicamente attivi, nonché utili per la valutazione dello stato nutrizionale.

Nell’ambito delle discipline della nutrizione umana, i laureati magistrali nella classe di laurea LM-61 devono conoscere le tecniche di valutazione dello stato nutrizionale, i concetti di dieta bilanciata e di fabbisogno nutrizionale, oltre agli effetti metabolici delle diete ipocaloriche più diffuse.

Importanti sono anche le basi per la conoscenza della legislazione alimentare e sanitaria nazionale che regolamenta la commercializzazione e il controllo degli alimenti, degli ingredienti e degli additivi.

Segnaliamo infine il corso in Agraria online della durata triennale in Gastronomia, Ospitalità e Territori (L-Gastr) che si rivolge a quanti intendono diventare esperti in gastronomia.

Per fare ciò gli studenti devono:

avere le conoscenze di base per l’analisi critica dei sistemi gastronomici costituiti dai processi di produzione, trasformazione e consumo del cibo, nel quadro di una sostenibilità sistemica

avere una grande conoscenza dei sistemi gastronomici attraverso viaggi didattici, casi di studio sul campo e tirocini

acquisire la capacità di elaborare criticamente le informazioni connesse alle scienze gastronomiche

sviluppare una capacità di analisi critica delle modalità con cui si sviluppano, evolvono e si modificano le molteplici relazioni tra uomo e cibo nel tempo e nello spazio

Laurea Triennale in Agraria online: i corsi disponibili

Il corso di laurea triennale in Agraria online è proposto dagli atenei telematici nella sua variante di Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia (L-26). Si tratta di un percorso di studi che privilegia, come in parte abbiamo già visto, gli aspetti legati all’alimentazione umana, al commercio di alimenti, alla nutrizione e al controllo degli standard di igiene e sicurezza in materia di alimentazione umana.

Per il conseguimento del titolo di studio è necessario ottenere 180 Crediti Formativi, che vengono accumulati con la frequenza (conteggiabile anche on line, grazie ad appositi strumenti), con le attività organizzate dal corso di studi e con il passaggio della prova finale. Se stai pensando di iscriversi a una laurea triennale online in Agraria attualmente hai a disposizione le seguenti opzioni:

Università Telematica San Raffaele: Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia (L-26)

Unimercatorum: Gastronomia, Ospitalità e Territori (L-Gastr)

Vediamoli insieme più nel dettaglio, elencando le caratteristiche di ogni singolo corso.

Il Corso di Studio in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia (L-26) erogato dall’Università Telematica San Raffaele ha come obiettivo la formazione culturale, scientifica e applicativa di una figura professionale qualificata che possa operare nell’ambito delle tecnologie agro-alimentari, dell’alimentazione e della gastronomia.

Gli obiettivi specifici per la formazione di questa figura professionale si articolano e collocano nelle quattro aree disciplinari di base, delle scienze e tecnologie alimentari, delle discipline economiche e giuridiche e delle scienze gastronomiche.

Così accanto allo studio della composizione molecolare degli alimenti nonché delle relazioni che sussistono con le loro proprietà chimico-fisiche troveranno spazio le conoscenze sull’analisi delle materie prime, sui processi industriali di trasformazione e sui processi che garantiscono la conservazione e la distribuzione degli alimenti in condizioni di sicurezza igienica.

Sarà importante anche la preparazione riguardante le principali teorie economiche, commerciali e di marketing in materia di alimenti e gastronomia (compresa la conoscenza delle principali norme di legge, nazionali ed europee, che trovano applicazione nel settore commerciale e alimentare). Infine il corso fornisce le conoscenze necessarie per affrontare le tematiche della gastronomia attraverso un approccio interdisciplinare, storico-geografico e socio-antropologico, mirato a definire il cibo come elemento culturale nella vita dell’uomo e, più in generale, nelle diverse etnie.

La laurea triennale in Agraria online in Gastronomia, Ospitalità e Territori (L-Gastr) erogata dall’Università Telematica Mercatorum concentra in maniera ancora maggiore la formazione sugli aspetti legati alla cultura del cibo, alla relazione con il territorio, alla produzione gastronomica e alla valorizzazione delle materie alimentari e delle pratiche legate alla sostenibilità.

Il laureato diventa dunque un esperto dei processi produttivi, dei legami tra cibi e territori, delle loro valenze socio-culturali, economiche e ambientali, sa valorizzare nuovi prodotti e concepire nuove esperienze gastronomiche e modalità di consumo, ha una spiccata sensibilità verso l’innovazione di processo e di prodotto e la qualità alimentare, come verso i rapporti tra cibo e salute.

Il corso prevede tre diversi indirizzi di studio:

Profilo Statutario

Profilo Enologico

Profilo Turismo

In particolare, il corso con indirizzo enologico fornisce una solida preparazione di base tecnico-scientifica di natura fisico-matematica e chimico biologica per la coltivazione della vite e della produzione del vino, consentendo di affrontare gli aspetti della sicurezza, della qualità e della salubrità dei prodotti vitivinicoli e degli interventi atti a ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale.

Qualunque indirizzo si scelga, gli sbocchi professionali situano l’esperto in un’area d’eccellenza che necessita di professionisti in grado di operare in numerosi contesti legati alla conoscenza di produzioni e preparazioni gastronomiche, alla promozione, comunicazione e valorizzazione della cultura enogastronomica italiana in modo innovativo, anche legato allo storytelling e al multimedia.

Laurea Magistrale in Agraria Online: le specialistiche disponibili

La Laurea Magistrale è un ciclo di studi specialistico di secondo livello che mira ad approfondire le competenze della laurea triennale di primo livello e a specializzare lo studente in un’area professionale.

Attualmente per la laurea in Agraria on line sono disponibili i seguenti corsi di studio, riferibili entrambi alla classe di laurea (LM-61):

Università San Raffaele: Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione – Nutraceutica (LM-61)

Università San Raffaele: Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana (LM-61)

Come puoi notare, il corso di laurea magistrale in Agraria on line è erogato dalla sola Università Telematica San Raffaele, e dispone di due indirizzi di specializzazione, per i quali sono necessari, oltre al diploma di laurea triennale, i seguenti requisiti di base:

almeno 20 CFU nell’Area Biologica, Biochimica e Medico Clinica;

almeno 20 CFU nell’Area Giuridica, Economica e Matematico Statistica

almeno 20 CFU nell’Area Tecnologia sicurezza e chimica degli alimenti

È inoltre richiesto un livello B1 di Inglese.

Il curriculum in Scienze della Nutrizione – Nutraceutica (LM-61) si sviluppa attraverso un percorso atto a fornire una preparazione volta all’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze nell’ambito dell’alimentazione e nutrizione in una prospettiva funzionale alla nutraceutica. Particolare attenzione è rivolta al tema degli integratori alimentari, agli alimenti funzionali e medicali e ai nutraceutici.

Il laureato magistrale della Classe LM-61 – Nutraceutica avrà quindi conoscenze specifiche inerenti il valore nutrizionale degli alimenti, nonché le funzioni terapeutiche e le proprietà dei medesimi e potrà trovare impiego nel settore dell’Alimentazione e della Nutrizione umana e delle Scienze della vita (biologia) o potrà inserirsi in aziende alimentari, dietetiche, farmaceutiche e in laboratori di controllo e sperimentazione di tecnologie alimentari.

Con gli stessi sbocchi lavorativi e occupazionali ma con una differente base didattica lo studente può scegliere anche l’indirizzo in Scienze della Nutrizione Umana (LM-61), che offre insegnamenti selezionati per l’inserimento professionale del laureato e finalizzati ad un elevato livello di approfondimento delle basi conoscitive già maturate. Le materie di studio si integrano in un’ottica multidisciplinare al fine di offrire un percorso formativo che abbracci le tematiche inerenti la nutrizione in tutte le sue sfaccettature.

Gli ambiti disciplinari a cui appartengono gli insegnamenti del corso riguardano l’Area Biochimica, la caratterizzazione degli alimenti e gestione del sistema agroalimentare e la Nutrizione umana. Il corso si articola in 120 CFU, con insegnamenti suddivisi in due anni di corso. È previsto un tirocinio e la laurea è subordinata alla discussione di una elaborato finale o tesi.

Università Telematiche con Agraria: le facoltà online

Attualmente solo due delle undici Università telematiche legalmente riconosciute dal MIUR erogano corsi di laurea di Agraria on line o didatticamente affini:

Università Telematica San Raffaele

Università Mercatorum

Entrambe le Università telematiche adottano un modello di didattica a distanza improntato su un alto livello di flessibilità e libertà di gestione delle fasi di studio e verifica e basato sull’utilizzo di una piattaforma telematica.

Al momento dell’immatricolazione infatti allo studente viene fornito un account col quale accedere ai servizi dell’Ateneo da remoto, senza limitazioni di tempo. Vi sono tuttavia delle differenze e delle prerogative tipiche di ogni Università telematica, che andiamo ad analizzare.

L’Università Telematica San Raffaele eroga corsi universitari di primo e secondo livello nonché corsi singoli e master. I suoi titoli di studio sono equivalenti a quelli delle università pubbliche che erogano i propri corsi in presenza. Istituita con decreto ministeriale 08/05/2006 conta oggi quattro facoltà e numerosi corsi singoli e master: è infatti possibile studiare Scienze dell’amministrazione Scienze motorie, Architettura moda e design e, appunto, Scienze dell’alimentazione e gastronomia.

La Facoltà di Agraria online eroga i corsi triennali e magistrali in Scienze dell’Alimentazione ed è caratterizzata da una struttura flessibile dell’ambiente interattivo capace di potenziare la creatività e le inclinazioni dei singoli studenti, promuovendo la motivazione, la gestione autonoma e la personalizzazione dei tempi d’apprendimento.

L’Università Telematica Mercatorum, o Unimercatorum, è l’università delle Camere di Commercio Italiane. Non sorprende quindi che il fulcro e la caratteristica principale di questo ateneo risiedano nella ricerca costante per l’innovazione e la preparazione per il mercato dell’impresa e del lavoro.

L’università privata Mercatorum offre infatti percorsi misti di studio online e di applicazione pratica attraverso stage e altre forme di formazione attiva. Il corso di Gastronomia, Ospitalità e Territori non è incluso in una facoltà di Agraria online ma fornisce una serie di saperi di base equipollenti e prepara lo studente ai concorsi pubblici della medesima area.

Laurea online in Agraria: quanto costa?

Il costo di un corso di laurea online in Agraria può variare tra i 2.500€ e i 4000€ : al costo della retta occorre infatti aggiungere alcune voci di spesa che andiamo ad elencare. In generale possiamo dire che al costo dell’immatricolazione ai corsi di Agraria online potrebbero aggiungersi quelli riguardanti la tassa regionale per il diritto allo studio. Possono inoltre essere previsti dei costi di segreteria e costi legati a bolli per il rilascio di certificati e titoli di studio.

I costi delle università online di agraria, tenendo presenti le rette standard, sono i seguenti:

Università Telematica San Raffaele € 2.500

Unimercatorum: Gastronomia, Ospitalità e Territori € 4.000

Il costo di ogni singolo corso deve essere corrisposto per ogni annualità secondo le modalità che gli Atenei comunicano: in ogni caso sono in genere possibili rateizzazioni.

L’Università Telematica San Raffaele propone per i suoi corsi di laurea in Agraria a distanza il pagamento dell’importo in un’unica soluzione o rateizzato in tre parti con due rate da € 1.000 e un saldo di € 500. Accanto a questa cifra occorre aggiungere 140 euro annui per la tassa relativa al diritto allo studio.

Anche l’Università Telematica Mercatorum prevede la possibilità di un pagamento rateizzabile per i suoi corsi, cui occorre aggiungere euro 50 per il pagamento del bollo e dei diritti di segreteria ed euro 140 per la tassa regionale per il diritto allo studio.

Esiste poi, per i costi della laurea on line in Agraria, un’altra tipologia di agevolazioni e sconti, riguardanti enti, associazioni di categoria convenzionati con gli atenei, con la possibilità veder ridotta in maniera sensibile la rata da corrispondere annualmente.

Va inoltre ricordato che anche nelle università telematiche può essere garantito il diritto allo studio per individui con comprovata situazione di disabilità permanente superiore al 66%, come stabilito dalla legge 104/92. Tuttavia non tutti gli atenei applicano in egual misura la stessa politica in tema di agevolazioni.

Qual è la migliore Università Telematica con Agraria?

Attualmente l’offerta di corsi telematici di Agraria è piuttosto limitata, ma possiamo senz’altro dire che, anche se per motivi diversi, sia San Raffaele che Mercatorum possono essere considerate due ottime soluzioni.

Il giudizio deve infatti rispondere, oltre che a criteri oggettivi riguardanti la qualità del servizio e dell’offerta didattica, alle aspettative e alle necessità del singolo studente. Un Ateneo dunque si rivelerà più adatto di un altro per questioni territoriali, come ad esempio per la presenza di una sede fissa vicina all’abitazione dello studente, o per la qualità della propria piattaforma di studio. O ancora un’università può essere più adatta di un’altra in virtù di sconti e agevolazioni che rendono il rapporto qualità-prezzo piuttosto conveniente.

Quest’ultimo è ad esempio il caso dell’Università Telematica San Raffaele, che grazie a un costo di base di partenza relativamente contenuto e alla possibilità di ottenere agevolazioni e sconti si colloca senza dubbio come la migliore università online con Agraria per quanto riguarda il rapporto tra qualità del servizio e costo.

L’Università Telematica Mercatorum, di contro, si fa apprezzare per l’alto livello della didattica unito a una ricerca costante di interazione pratica con il mondo della produzione e del lavoro. È pertanto da considerarsi la migliore Università di Agraria online per chi ricerca una linea comune tra formazione e professione.

Agraria online nelle principali città italiane

Le Università telematiche godono in generale di una diffusa rete di sedi ed enti presso i quali si appoggiano per fornire ai propri studenti un numero elevato di punti di raccordo e d’esame. Avere a disposizione una sede del proprio ateneo vicino a casa agevola una serie di comunicazioni e semplifica l’accesso ai servizi.

Vediamo insieme dove trovare le Università telematiche con Agraria nelle principali città italiane.

Agraria Online a Roma: sedi e atenei online

Chi intende studiare Agraria online a Roma ha a disposizione le sedi di entrambi gli atenei che erogano il corso e non avrà pertanto difficoltà legate alla logistica.

San Raffaele: via di Val Cannuta,247

Unimercatorum: Piazza Mattei, 10 o Piazza Sallustio, 21

Agraria Online a Milano: sedi e atenei online

Studiare Agraria online a Milano può rivelarsi agevole per gli studenti, giacché entrambi gli atenei dispongono di una sede:

San Raffaele: via Daverio, 7

Unimercatorum: via Santa Maria della Valle, 2

Agraria Online a Torino: sedi e atenei online

San Raffaele non è presente a Torino con una sua sede. Pertanto chi vuole studiare Agraria online a Torino presso questo ateneo dovrà, quando possibile, recarsi presso la sede milanese. L’Università Mercatorum ha un proprio punto didattico:

Mercatorum: via Nino Costa, 8

Agraria Online a Napoli: sedi e atenei online

Gli studenti campani o che ruotano attorno al capoluogo partenopeo hanno la possibilità di una sede delle università che erogano il corso di Agraria online a Napoli solo per quanto riguarda Mercatorum:

Unimercatorum: Piazza S. Maria La Nova, 44

Non sono pochi però che, vista la vicinanza, scelgono come punto di riferimento le sedi degli atenei a Roma.

Perché scegliere un’Università di Agraria online?

L’iscrizione al corso di laurea telematica in Agraria presso gli Atenei San Raffaele e Unimercatorum consente di ottenere un titolo di studio in tutto e per tutto equivalente a quello che si ottiene con un corso di studi in presenza, tradizionale.

I corsi di laurea online sono infatti equiparati dal MIUR a quelli delle università statali e consentono di accedere oltre che alle selezioni per l’impiego, ai concorsi nazionali previsti per legge, come ad esempio quelli per l’insegnamento.

Il corso di laurea in Agraria on line è perfetto quindi per studenti e lavoratori che non hanno la possibilità de seguire le lezioni in presenza. È particolarmente adatto inoltre per tutti quegli studenti lavoratori che hanno necessità di gestire il tempo da dedicare allo studio in base alle proprie necessità.

Grazie alle facoltà online sarà possibile dunque coniugare impegni didattici e vita privata, lavoro ed esami e sarà più semplice terminare il corso di studi nel tempo stabilito.

Studiare in una università telematica infatti consente di avere accesso alle lezioni in qualunque momento, senza limitazioni, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. Ciò è possibile grazie alle piattaforme telematiche che ogni università online ha sviluppato in base alla propria esperienza e alle proprie prerogative:

Ogni studente è dotato di username e password per l’accesso alla piattaforma e a tutti i materiali didattici in essa contenuti. Si tratta comunque di strumenti didattici all’avanguardia in grado di formare e valutare la preparazione in assoluta autonomia senza perdite di tempo. Le iscrizioni ai corsi sono aperte tutto l’anno: requisito fondamentale è il possedimento di un diploma di scuola superiore. Le prove finali relative ai singoli esami devono in generale essere sostenute con modalità in presenza.

