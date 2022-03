Il corso di Laurea in Scienze della Comunicazione online è tra i percorsi di studio più apprezzati dai giovani diplomati, grazie alle numerose possibilità di specializzazione e applicazione nel mondo del lavoro. Il corso risulta inoltre molto interessante anche per quei professionisti del vasto mondo della comunicazione che intendono migliorare le proprie possibilità di carriera e il proprio curriculum personale.

In Italia il corso di laurea on line in Scienze della Comunicazione viene erogato tanto dagli atenei tradizionali quanto dalle Università Telematiche Riconosciute dal MIUR: entrambi rilasciano titoli accademici equipollenti e ugualmente spendibili nei termini e nei campi previsti dalla legge.

Anche l’offerta formativa è equiparata: Vi sono infatti due cicli di studio disponibili: quello triennale o di primo livello, indirizzato a neodiplomati, e quello magistrale o specialistico, che dura due anni e al quale si può accedere se in possesso di un diploma di laurea di primo livello.

È bene precisare che attualmente una sola università telematica eroga un corso di laurea magistrale online in Scienze della Comunicazione. Entreremo maggiormente nel dettaglio di questi aspetti nella sezione dedicata alle lauree magistrali, poiché le soluzioni per chi intende proseguire gli studi di Scienze della Comunicazione on line non mancano di certo. Dopo il conseguimento della laurea triennale, è infatti possibile seguire uno dei seguenti percorsi:

Iscriversi ad un corso di laurea magistrale in un’università tradizionale

Iscriversi ad un corso di laurea magistrale di altra facoltà

Iscriversi ad un master di I livello in Comunicazione

Entrare nel mondo del lavoro

E a proposito di mondo del lavoro la laurea triennale in Scienze della Comunicazione risulta essere tra quelle che consentono un inserimento più rapido alle professioni: un laureato potrà andare infatti a ricoprire ruoli qualificato presso aziende, organizzazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati legati al mondo della cultura, del sociale, dell’informazione e del marketing. Altri ambiti di impiego riguardano la comunicazione d’impresa, l’attività promozionale, le relazioni con il pubblico, gli uffici stampa, il mondo dell’editoria e dell’organizzazione aziendale. In crescita esponenziale sono inoltre tutti gli ambiti lavorativi legati al digitale, alle ai social, e al web in generale.

Se pensi che Scienze della Comunicazione a distanza possa essere il corso di studi giusto per investire sul tuo futuro leggi con attenzione questa guida e seleziona il corso più adatto alle tue esigenze e alle tue caratteristiche.

Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione Online: le opzioni disponibili

Chi sta pensando di iscriversi a un corso di laurea telematica in Scienze della Comunicazione ha attualmente a disposizione le seguenti opzioni:

Corso di Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione (L-20)

Corso di Laurea Magistrale in Informazione e Sistemi Editoriali (LM-19)

Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale (LM-38)

Il corso di laurea Triennale in Scienze della Comunicazione (L-20) forma professionisti in possesso di competenze di base e abilità specifiche nei diversi settori della comunicazione e in grado di svolgere compiti professionali nei media, nella pubblica amministrazione, nei diversi apparati dell’industria culturale e nel settore aziendale, dei servizi e dei consumi. Grosso risalto è dato all’informazione e alla comunicazione nelle nuove tecnologie, nelle attività di comunicazione e di relazione con il pubblico in aziende private, negli enti pubblici e nel non profit.

I laureati in Scienze della Comunicazione devono possedere le abilità necessarie per attività redazionali nei diversi settori dei media e negli enti pubblici e privati e devono quindi essere in grado di utilizzare, in forma scritta e orale, due lingue straniere di cui almeno una dell’Unione Europea e acquisire competenze per l’uso efficace della lingua italiana.

Gli ambiti disciplinari del corso di Scienze della Comunicazione online riguardano la semiotica, la linguistica e l’informatica nonché le discipline sociali e metodologiche per quanto riguarda l’area di base. Le discipline caratterizzanti del corso sono invece relative alle Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione.

La laurea magistrale Scienze della Comunicazione online più attinente al percorso di studi è quella in Informazione e Sistemi Editoriali (LM-19).

Si tratta di un corso particolarmente interessante per chi lavora o intende lavorare nel mondo dell’editoria e del giornalismo (trasversalmente a tutti i media, dalla carta stampata ai new media passando per radio e televisione) con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche, alla multimedialità, così come al mercato dei prodotti editoriali di consumo.

Questa prosecuzione al corso di laurea on line in Scienze della Comunicazione consente di trovare impiego presso i settori delle relazioni pubbliche, dei gruppi editoriali, del marketing, dei new media, della produzione e post produzione di contenuti.

Afferisce invece alla classe di laurea (LM-38) il Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale. Come abbiamo avuto modo di anticipare nel precedente capitolo, non si tratta di un biennio di studi specifico per Scienze della Comunicazione, tuttavia questo percorso di studi consente una prosecuzione a chi è in possesso della laurea triennale (L-20).

Il corso di laurea si incentra sulle conoscenze di natura linguistico-letteraria cui affianca quelle di ambito sociale, giuridico e delle relazioni internazionali. Diventa così possibile un percorso che coniuga lingue moderne, comunicazione e relazioni internazionali.

I campi d’impiego vanno dall’intermediazione linguistica e culturale allo sviluppo di contenuti multiculturali. I laureati nel corso di laurea in Scienze della Comunicazione che decidono di seguire (LM-38) possono trovare impiego anche nell’ambito della traduzione, nella consulenza presso enti pubblici o privati nel campo delle lingue e del multiculturalismo.

Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione online: i corsi disponibili

Chi sta pensando di frequentare un corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione online ha a disposizione varie opzioni. Le Università che erogano il corso inoltre consentono di poter scegliere tra vari indirizzi interni allo stesso corso, a conferma della ricchezza di contenuti e possibili sbocchi professionali della disciplina. Vediamo insieme un elenco di tutti i corsi disponibili:

eCampus: Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione – Influencer (L-20)

eCampus: Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione – Digital Entertainment and Gaming (L-20)

eCampus: Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione – Digital Marketing (L-20)

eCampus: Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione – Istituzionale e d’Impresa (L-20)

IUL: Laurea Triennale in Comunicazione Innovativa, Multimediale e Digitale (L-20)

Uninettuno: Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione (L-20)

Unicusano: Laurea Triennale in Comunicazione Digitale e Social Media (L-20)

Mercatorum: Laurea Triennale in Comunicazione e Multimedialità (L-20)

L’Università Telematica eCampus eroga il corso di laurea triennale online in scienze della comunicazione (L-20) con la possibilità di scegliere tra 4 percorsi distinti:

Comunicazione istituzionale e d’impresa

Digital Marketing

Digital Entertainment and gaming

Influencer

In generale il corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione on line, erogato dalla Facoltà di Giurisprudenza, intende formare un professionista esperto in comunicazione e informazione, con una preparazione di base multidisciplinare finalizzata alla comprensione, all’analisi e all’utilizzo degli strumenti della comunicazione moderna in tutte le sue dimensioni: pubblicità, marketing, comunicazione d’impresa, e-commerce. Lo studente che si laurea in Scienze della Comunicazione deve conoscere i linguaggi e il funzionamento dei media tradizionali, di quelli nuovi e della comunicazione d’impresa.

Il percorso specifico in Comunicazione Istituzionale e d’Impresa fornisce una preparazione pensata in particolare per favorire lo sviluppo di competenze legate alle funzioni comunicative all’interno delle imprese e delle istituzioni. Si caratterizza per una didattica dei saperi trasversali che va dalla presenza di discipline sociologiche, informatiche e semiotiche, alle materie filosofiche, politologiche e semiotiche, con marcata attenzione ai linguaggi della comunicazione.

Il corso di laurea Digital Marketing online mira a fornire una preparazione di base multidisciplinare con l’obiettivo di favorire in particolare lo sviluppo di competenze legate al marketing digitale e al mondo dei social media. Nel secondo anno in particolare materie di studio come Tecniche di marketing digitale, Marketing digitale avanzato, Diritto dell’informazione e della comunicazione, Metodologia della ricerca sociale, Sociologia della comunicazione e dell’informazione, forniranno agli studenti la base per la propria professionalità.

Il curriculum in Digital Entertainment and Gaming del corso laurea triennale in Scienze della Comunicazione online mira a fornire una preparazione di base multidisciplinare finalizzata alla comprensione, all’analisi e all’utilizzo degli strumenti della comunicazione moderna in tutte le sue dimensioni: pubblicità, marketing, comunicazione d’impresa, e-commerce e altro. L’obiettivo è favorire in particolare lo sviluppo di competenze legate al marketing digitale e al mondo dei social media.

L’indirizzo della classe di corso (L-20) in Influencer del corso di laurea in Scienze della Comunicazione fornisce le competenze e gli strumenti necessari per affrontare adeguatamente quello che potremmo definire il nuovo marketing, quello social, “influenzale”, che sta progressivamente scalzando il marketing tradizionale. Il corso di laurea influencer abbraccia numerose discipline, dal marketing alla filosofia, dalla sociologia ai Linguaggi dei nuovi media, Etica della comunicazione, Social media marketing.

Il corso di laurea telematica in Comunicazione innovativa, multimediale e digitale afferente alla classe di corso (L-20) in Scienze della Comunicazione erogato dall’Università Telematica IUL ha l’obiettivo generale di formare laureati in possesso di un’adeguata padronanza delle basi scientifiche e dei concetti essenziali delle discipline umane e sociali connesse ad una specifica competenza nell’area della comunicazione, dei media, delle tecnologie e delle culture digitali, dei sistemi di informazione e dell’industria culturale.

Il percorso formativo costituisce la base per accedere alle lauree magistrali che preparano professionalità nel campo del giornalismo, dell’industria culturale e della comunicazione digitale, dell’educazione digitale e della ricerca applicata ai media.

Anche l’Università Telematica Uninettuno eroga il corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione online (L-20). Due gli indirizzi disponibili:

Istituzioni pubbliche e media digitali

Comunicazione digitale d’impresa

Il piano di studi comune dei due indirizzi si propone di affrontare la realtà dei media nella loro complessità, venendo così incontro alle esigenze dettate da una pluralità di contesti professionali. Per affrontare lo studio dei linguaggi comunicativi e delle tecnologie digitali, Uninettuno adotta strategie di confronto e di integrazione tra discipline teoriche dell’area umanistica e sociologico-massmediologica, e discipline di carattere più tecnico-operativo che consentiranno di sviluppare competenze pratiche e creative nei vari campi della comunicazione, con particolare attenzione alle nuove professioni della comunicazione digitale.

Anche l’Università Telematica Niccolò Cusano organizza un corso di Laurea Triennale in Comunicazione Digitale e Social Media (L-20) che mira a formare esperti in grado di affrontare le questioni specifiche relative al contesto mediale di riferimento e alle dinamiche sociali, culturali, giuridiche, tecnologie ed economiche ad esso correlato. Si tratta del corso di Laurea denominato Comunicazione Digitale e Social Media e prepara laureati in possesso di un’adeguata padronanza dei paradigmi disciplinari delle scienze umane e sociali, dotati di specifiche competenze nell’area delle tecnologie digitali, dei sistemi di informazione e dei diversi settori dell’industria culturale e dei relativi consumi, con riferimento ai media “mainstream” e digitali (editoria, giornali, cinema, radio, televisione, piattaforme web, blog, social), anche con attenzione al campo degli eventi culturali e della comunicazione istituzionale e d’impresa.

Il corso di Laurea Triennale in Comunicazione e Multimedialità (L-20)organizzato da Mercatorum si contraddistingue per una solida e ampia preparazione culturale e un’adeguata padronanza dei metodi di analisi delle informazioni e dei dati, da utilizzare anche alla luce di un contesto sociale in profonda e costante trasformazione per impulso della digitalizzazione dei processi comunicativi. Il corso prepara laureati in grado di operare nei diversi settori della comunicazione in ambito pubblico e privato presso istituzioni, associazioni, enti, aziende, editori, testate giornalistiche, agenzie creative di comunicazione e di organizzazione di eventi culturali, centri media, concessionarie pubblicitarie.

Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione Online: le specialistiche disponibili

Come abbiamo già anticipato, solo una delle Università Telematiche Riconosciute dal MIUR, ovvero Unicusano, eroga un percorso di Laurea Magistrale Online in Scienze della Comunicazione: il corso in Comunicazione Digitale (LM-19). Un percorso affine, atto al conseguimento della laurea specialistica, può essere quello riferibile alla classe di studio in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale (LM-38). I corsi di laurea magistrale attualmente disponibili sono pertanto i seguenti:

Unicusano: Laurea Magistrale in Comunicazione Digitale (LM-19)

Unimarconi: Laurea Magistrale in Lingue Moderne e Comunicazione Internazionale (LM-38)

Il corso di laurea magistrale in Comunicazione Digitale erogato dall’Università Telematica Niccolò Cusano ha lo scopo di fornire agli studenti avanzate competenze professionali per affrontare gli attuali scenari tecnologici e comunicativi. Dal marketing digitale ai social network, dai metodi di ricerca sociale e mediale all’analisi semiotica dei prodotti culturali. Il Corso di Studi magistrale in Comunicazione Digitale è fruibile interamente online grazie alla piattaforma e-learning fornita dall’Università Niccolò Cusano. I laureati possono svolgere funzioni di elevata responsabilità nel campo delle imprese mediali, con specifico riferimento all’area della ideazione, produzione, diffusione e gestione di contenuti e servizi destinati sia all’off-line, sia all’on-line, ricoprendo ruoli sia di tipo organizzativo e gestionale, sia tipo creativo e progettuale.

Il Corso di Laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione internazionale (LM-38) erogato dall’Università Telematica Guglielmo Marconi fornisce elevata competenza (scritta e orale) in almeno due lingue con particolare riferimento ai discorsi e ai lessici specialistici. La formazione interdisciplinare consente al laureato di operare con funzioni di elevata responsabilità nell’ambito internazionale e sovranazionale, contribuendo al processo di integrazione economica, sociale e politica, nel rispetto delle individualità culturali. Il Corso mira a formare figure professionali che con funzioni di elevata responsabilità operino nell’ambito delle relazioni internazionali presso amministrazioni pubbliche o private, istituzioni internazionali e dell’Unione Europea, enti di ricerca e di studio, organizzazioni ed enti non governativi, imprese ed aziende nazionali e multinazionali, settori dell’informazione e del turismo.

In chiusura di sezione desideriamo ricordare che la Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione consente l’accesso alle classi di concorso previste per legge per l’insegnamento nelle scuole superiori.

Università Telematiche con Scienze della Comunicazione: le facoltà online

Attualmente in Italia 6 degli 11 atenei online riconosciuti dal MIUR erogano il corso di laurea in Scienze della Comunicazione:

eCampus

Unimarconi

IUL

Uninettuno

Unicusano

Mercatorum

Gli Atenei online citati rilasciano titoli accademici legalmente riconosciuti ed equivalenti a quelli delle università tradizionali. Tutti seguono il modello della didattica a distanza, con videolezioni da integrare con dispense e materiale di studio (fornito dalle facoltà) ed esercitazioni fruibili in qualunque momento da web. Per le prove d’esame occorre in genere recarsi presso la sede del proprio ateneo più vicina: questo aspetto però è soggetto a variazioni e a regolamentazioni determinate dai DPCM in materia di Covid-19. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche.

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi, meglio nota come Unimarconi, è stata riconosciuta dal MIUR con D.M. 1 marzo 2004. L’Ateneo unisce metodologie di formazione on line con attività di formazione in presenza (attualmente limitata come da DPCM relativi all’Emergenza Sanitaria) attraverso lezioni, seminari, laboratori, sessioni tematiche di approfondimento al fine di raggiungere i migliori risultati di apprendimento e di formazione umana e culturale per lo studente. L’Ateneo è sottoposto ai controlli da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario).

Nata nel 2006 l’Università Telematica eCampus è oggi tra le più grandi del panorama nazionale e dispone oggi di 5 facoltà e 60 corsi di laurea che servono oltre 50.000 iscritti e di una rete di sedi d’esame diffusa in tutto il territorio. La metodologia di studio a distanza può essere alternata (se possibile in base alle norme anti-covid) alla frequenza presso i campus dell’ateneo: il principale si trova a Novedrate (CO), un complesso di oltre 20.000 metri quadri che consente attività in presenza. La facoltà di Scienze della Comunicazione non è presente: i corsi di laurea triennale sono erogati dalla facoltà di Giurisprudenza.

L’Università degli Studi IUL nasce con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2005 e rilascia titoli di studio aventi valore legale. Si tratta di un’università telematica pubblica non statale sottoposta ad accreditamento e controllo da parte dell’ANVUR. L’offerta formativa di IUL risponde pertanto ad un preciso quadro normativo, a garanzia della qualità formativa in continuo accrescimento, costantemente monitorata attraverso valutazioni, autovalutazioni e audit. Iscrizioni aperte tutto l’anno e grande flessibilità nella costruzione del percorso di studio fanno di IUL una scelta perfetta per studenti e lavoratori che intendono conseguire una laurea a distanza in Scienze della Comunicazione.

L’Università Telematica Internazionale Uninettuno è un ateneo che fonda la sua attività attraverso i poli tecnologici distribuiti sul territorio nazionale ed internazionale, supportando le attività didattiche e di apprendimento per le singole facoltà e garantendo sempre uno standard formativo eccellente. Fondata il 15 aprile 2005 con decreto ministeriale vanta oggi più di 15.000 iscritti provenienti da oltre 160 Paesi e rilascia titoli riconosciuti in Italia, in Europa e in alcuni paesi dell’area Mediterranea. La Facoltà di Scienze della Comunicazione eroga il solo corso di laurea triennale.

L’Università Telematica Niccolò Cusano è un ateneo non statale con sede a Roma, legalmente riconosciuto dal MIUR. Il modello didattico si caratterizza per una gestione della formazione blended (o mista) e quindi sia in presenza che on line. Gli studenti e le studentesse possono frequentare l’ateneo Unicusano come farebbero se fossero iscritti in un’Università tradizionale, ma possono anche decidere di seguire i corsi online o ancora di alternare la modalità di frequenza, tutto in assoluta libertà. Naturalmente in questo periodo occorre tenere ben presenti le restrizioni che potrebbero esserci in questo periodo di emergenza sanitaria. Oltre alla laurea in Scienze della Comunicazione (L-20) l’ateneo propone anche un biennio di specialistica in Comunicazione Digitale (LM-19).

L’Università Mercatorum, o Unimercatorum, è l’università telematica delle Camere di Commercio Italiane. Fulcro principale di questo ateneo è la ricerca costante per l’innovazione e la preparazione per il mercato dell’impresa e del lavoro. L’università privata Mercatorum offre infatti percorsi misti di studio online e di applicazione pratica attraverso stage e altre forme di formazione attiva. Eroga solamente il corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione online (L-20).

Laurea online in Scienze della Comunicazione: quanto costa?

La laurea online in Scienze della Comunicazione ha costi che possono variare da ateneo ad ateneo. Se sei interessato a un corso telematico ma ti stai chiedendo quali sono i costi leggi con attenzione la tabella riportata qui sotto:

eCampus : da € 2.600

: da € 2.600 Unimarconi : da € 1.600

: da € 1.600 IUL : da € 1.816

: da € 1.816 Uninettuno : da € 1.900

: da € 1.900 Unicusano : da € 4.000

: da € 4.000 Mercatorum: € 3.000

I costi per la laurea online in Scienze della Comunicazione sono da intendersi per ogni annualità e possono essere generalmente corrisposti in un’unica soluzione o a rate. La forbice di costi interna ad uno stesso corso può riguardare o meno la possibilità di accedere a sconti e agevolazioni: ogni ateneo infatti stipula delle convenzioni con enti e associazioni di categoria che possono abbassare in maniera notevole la retta annuale. Il corso può inoltre prevedere costi aggiuntivi per quanto riguarda le spese di segreteria, le tasse regionali e i bolli necessari per i certificati.

Qual è la migliore università telematica con Scienze della Comunicazione?

Sembrerebbe una risposta scontata, ma la migliore Università telematica con Scienze della Comunicazione è quella che maggiormente si confà alle tue esigenze. Gli atenei telematici, grazie alla grande flessibilità del metodo didattico, sono in grado di adattarsi alle tue esigenze e di rendere il corso di studi in linea con le tue necessità e con i tuoi impegni. La presenza di docenti disponibili e tutor dedicati facilita la fase di orientamento e guida passo dopo passo il tuo percorso, evitando perdite di tempo o rallentamenti dovuti a questioni burocratiche.

Tra gli aspetti che puoi tenere in considerazione per scegliere la migliore università con Scienze della Comunicazione online vi sono senz’altro la didattica, le modalità di fruizione delle lezioni e degli esami, la presenza nel tuo territorio dell’ateneo. Altri aspetti determinanti sono dati dalla ricchezza di indirizzi per uno stesso corso e dal costo della retta.

L’Università Telematica eCampus si fa apprezzare ad esempio per l’offerta didattica che prevede ben 4 curricula diversi che ti consentiranno di scegliere la laurea online in scienze della comunicazione con un indirizzo specifico e altamente professionalizzante. Importante in eCampus anche la vasta presenza sul territorio nazionale, con numerose sedi in quasi tutte le regioni.

L’Università Telematica Guglielmo Marconi viene spesso menzionata dagli ex studenti per la qualità del corso di laurea magistrale e per il rapporto qualità prezzo davvero interessante.

L’Università Telematica Unicusano permette di completare il percorso universitario in Scienze della Comunicazione all’interno dell’ateneo, offrendo infatti sia un corso di laurea triennale che uno magistrale.

L’Università Telematica IUL si fa invece apprezzare soprattutto per l’esperienza formativa, che si giova della collaborazione di docenti altamente qualificati ed esperti e di una piattaforma didattica on line comoda e funzionale.

Se sei alla ricerca di una università con un’alta valutazione da parte dell’ANVUR puoi optare per l’Università Telematica Uninettuno, ateneo apprezzato per la qualità accademica e per il contatto diretto tra studenti e insegnanti.

Scienze della Comunicazione online nelle principali città italiane

Le Università telematiche godono in generale di una diffusa rete di sedi: avere a disposizione una sede del proprio ateneo vicino a casa agevola una serie di comunicazioni e semplifica l’accesso ai servizi, ai contatti con la segreteria didattica e, quando possibile, alle sessioni d’esame.

Scienze della Comunicazione online è un corso che trova buona diffusione: non è quindi affatto difficile riuscire a trovare il corso adatto alle proprie esigenze non lontano da dove si vive. Vediamo la distribuzione nelle principali città italiane.

Scienze della Comunicazione online a Roma: sedi e atenei

Chi intende iscriversi a un corso di Scienze della Comunicazione online a Roma ha a disposizione numerose opzioni:

Unimarconi – Via Plinio, 44

– Via Plinio, 44 eCampus – via Matera, 18

– via Matera, 18 IUL – Via Guidubaldo del Monte 54 (sede territoriale Indire) o Via Conca d’Oro 221 (Polo Tecnologico)

– Via Guidubaldo del Monte 54 (sede territoriale Indire) o Via Conca d’Oro 221 (Polo Tecnologico) Uninettuno , Corso Vittorio Emanuele II, 39 (sede centrale) o presso le seguenti sedi distaccate: via Sandro Sandri, 45 via Ostiense 159 via Nomentana 335 via Oriolo Romano 257 via del Pellegrino 155

, Corso Vittorio Emanuele II, 39 (sede centrale) o presso le seguenti sedi distaccate: Unicusano , Via Don Carlo Gnocchi, 3

, Via Don Carlo Gnocchi, 3 Mercatorum, Piazza Mattei, 10 o Piazza Sallustio 21

Scienze della Comunicazione online a Milano: sedi e atenei

Iscriversi a Scienze della Comunicazione online a Milano consente di appoggiarsi a una discreta rete di sedi. Questo consente, quando possibile (dati i disagi dovuti all’emergenza sanitaria in atto causata dal Covid -19) di sostenere gli esami in presenza.

Unimarconi – Via Guido Cavalcanti, 5

eCampus – Via Privata Chioggia, 4

IUL – Viale Sarca 336/f, Edificio 16, Scala H (c/o Consorzio Farsi Prossimo)

Uninettuno – Via Carlo Bo, 1

Unicusano – Via Bergamo, 11 (sede d’esame)

Mercatorum – via Santa Maria Valle, 2

Scienze della Comunicazione a Torino: sedi e atenei online

Chi studia Scienze della Comunicazione online a Torino può disporre delle seguenti sedi fisiche:

eCampus – in Galleria S. Federico, 16/C

IUL – Corso Vittorio Emanuele II, 70 (sede territoriale Indire)

Uninettuno – Corso Duca degli Abruzzi, 24 (C/O Politecnico di Torino)

Unicusano – via Ottovio Revel, 20

Mercatorum – via Nino Costa, 8

Scienze della Comunicazione online a Napoli: sedi e atenei

Chi sta pensando di iscriversi ad un corso di laurea online in scienze della comunicazione a Napoli ha a disposizione un vasto numero di sedi. Eccole nel dettaglio:

Unimarconi – Via Alfonso d’Avalos, 25

eCampus – P.zza G. Bovio, 22

IUL – Via Guglielmo Melisurgo, 4 (sede territoriale Indire)

Uninettuno – Via Claudio 21, Napoli (c/o Università Federico II Napoli)

Unicusano – Piazzetta Matilde Serao, 40

Mercatorum – Piazza Santa Maria La Nova, 44

Perché scegliere un’Università di Scienze della Comunicazione online?

L’iscrizione al corso di laurea telematica in Scienze della Comunicazione consente di ottenere un titolo di studio in tutto e per tutto equivalente a quello che si ottiene con un corso di studi in presenza, tradizionale. I corsi di laurea online sono infatti equiparati dal MIUR a quelli delle università statali e consentono di accedere oltre che alle selezioni per l’impiego, ai concorsi nazionali previsti per legge.

Il corso di laurea in Scienze della Comunicazione on line è improntato alla ricerca della flessibilità: è perfetto quindi per studenti e lavoratori che non hanno la possibilità di seguire le lezioni in presenza ed è particolarmente adatto per tutti gli studenti lavoratori che hanno necessità di gestire il tempo da dedicare allo studio in base alle proprie necessità. Grazie alle facoltà online è possibile dunque coniugare impegni didattici e vita privata, lavoro ed esami e sarà più semplice terminare il corso di studi nel tempo stabilito.

Studiare in una università telematica consente di avere accesso alle lezioni in qualunque momento, senza limitazioni, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. Ciò è possibile grazie alle piattaforme telematiche che ogni Ateneo online ha sviluppato in base alla propria esperienza e alle proprie prerogative: ogni studente è dotato di username e password per l’accesso alla piattaforma e a tutti i materiali didattici in essa contenuti. La sua attività per quanto concerne le esercitazioni o la visione delle video lezioni viene registrata e monitorata, ed è valida nel computo dei crediti formativi da accumulare per il passaggio degli esami.

Le università telematiche però offrono anche altri vantaggi: le iscrizioni ai corsi sono infatti aperte tutto l’anno, non necessitano di test d’ingresso e il requisito fondamentale è il possedimento di un diploma di scuola superiore.

Le prove finali relative ai singoli esami devono in generale essere sostenute con modalità in presenza: occorre però considerare che il periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19 che stiamo vivendo obbliga gli atenei a optare per soluzioni differenti e in linea con quanto viene di volta in volta comunicato dagli organi superiori.

