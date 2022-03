La Laurea in Scienze della Formazione Online è un percorso di studi che fa riferimento alla facoltà di Scienze dell’educazione e della formazione o alla facoltà di Scienze Umanistiche.

Scienze della Formazione on line è finalizzata all’apprendimento di conoscenze e competenze attinenti al campo pedagogico e metodologico-didattico, con approfondimenti anche in ambito filosofico, antropologico, psicologico e sociologico.

Studiando Scienze della formazione a distanza potrai conseguire un titolo di laurea scegliendo tra diversi indirizzi, sia nella laurea triennale che in quella magistrale.

Se sei interessato ad un’occupazione nel settore dell’educazione, puoi conseguire la laurea telematica in Scienze della Formazione presso una delle Università Online Riconosciute dal MIUR e accedere a diversi sbocchi lavorativi all’interno di istituzioni, enti e cooperative collegati a scuole e a progetti didattici mirati, ma sarà possibile farsi strada anche nei servizi bibliotecari e all’interno di industrie specializzate nella produzione di strumenti per la divulgazione didattica.

Prima di parlare di ruoli professionali in ambito formativo, però, dobbiamo ricordare la differenza tra una laurea in Scienze della Formazione e dell’Educazione e una in Scienze della Formazione primaria.

I corsi di Scienze della Formazione Primaria preparano alla professione dell’insegnante della scuola primaria e dell’infanzia, ma attualmente nelle università telematiche non è disponibile il corso di laurea in scienze della formazione primaria online. Rimane, quindi, il corso di laurea online in Scienze della Formazione che permette di lavorare come educatore/educatrice in strutture come asili nido, comunità, ludoteche o di lavorare nei servizi sociali.

Nel corso di questa guida, scopriremo tutto quello che c’è da sapere sulla Laurea in Scienze della Formazione on line. Prosegui per approfondire tutte le opzioni disponibili all’interno di ciascuna facoltà online.

Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Online: le opzioni disponibili

Come specificato, la Laurea online in Scienze della Formazione è divisa in corsi di laurea triennali e corsi di laurea magistrali.

Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19)

Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85)

Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57)

Per la laurea triennale in Scienze della Formazione troviamo un unico indirizzo disponibile in via telematica, ovvero Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19): in questa classe di laurea, gli iscritti acquisiranno conoscenze teoriche, ma anche pratiche, nel campo del settore delle problematiche educative e della formazione.

Sono previste attività di formazione e tirocini obbligati presso scuole o uffici della pubblica amministrazione. Obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti metodologici, organizzativi e pedagogici per la gestione dei progetti educativi, dei processi di formazione continua e delle attività di insegnamento.

Chiuso il triennio da 180 CFU (crediti formativi universitari) del corso di laurea in Scienze della Formazione online, lo studente potrà valutare l’iscrizione ad un corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione, disponibile nei seguenti indirizzi:

Scienze dell’Educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57)

Scienze pedagogiche (LM-85)

Per quanto riguarda la classe di Laurea in Scienze dell’Educazione degli adulti e della formazione continua, essa forma alla promozione e organizzazione dei servizi formativi. Gli studi spaziano dalle materie pedagogiche, all’analisi dei bisogni delle organizzazioni, fino alla valutazione delle risorse umane. Anche in questo caso sono garantiti laboratori, tirocini e lavori specializzati da condurre in gruppo.

La classe di laurea in Scienze Pedagogiche prepara laureati in grado di condurre ricerche educative e di fornire consulenze nelle scuole o nelle strutture private. Le competenze richieste attingono alla filosofia, alla sociologia e alla psicologia. Fondamentali, come nel precedente corso magistrale illustrato, laboratori didattici e stage.

Occorre sottolineare che la Laurea in Scienze della Formazione online è riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e valutata dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) per cui ha affidabilità certificata e rilascia titoli con uguale valore legale rispetto ad una laurea tradizionale. Le possibilità lavorative di chi sceglierà un corso di Scienze della Formazione online sono quindi le stesse rispetto ad un percorso di studi di tipo frontale.

Stai pensando ad un corso di Scienze della Formazione online? Chiedi consiglio ai nostri esperti compilando l’apposito form a fondo pagina.

Laurea Triennale in Scienze dell’educazione online: i corsi disponibili

I corsi di laurea triennale in Scienze della Formazione online erogati dalle università telematiche sono tutti della classe L-19 (l’unica disponibile online). Di seguito l’elenco:

Scienze dell’Educazione e della Formazione (Prima Infanzia) – eCampus

Scienze dell’Educazione e della Formazione – eCampus

Scienze dell’Educazione e della Formazione (Educazione Sociale e di Comunità) – Unimarconi

Scienze dell’Educazione e della Formazione (Educatore nei Servizi per l’Infanzia) – Unimarconi

Scienze e Tecniche dell’Educazione e dei Servizi per l’Infanzia – IUL

Scienza dell’Educazione – Unifortunato

Scienze dell’Educazione e della Formazione – Unicusano

Scienze dell’Educazione e della Formazione – UniDav

Scienze dell’Educazione e della Formazione – Unipegaso

Dopo aver elencato i corsi di Laurea triennale di Scienze della Formazione on line, andiamo ora ad analizzarne le caratteristiche in base a ciascun Ateneo.

L’Università Telematica eCampus mette a disposizione i corsi di Scienze dell’educazione e della Formazione e Scienze dell’Educazione e della Prima Infanzia: il primo prepara all’approccio operativo nel campo della formazione e dell’educazione, il secondo è focalizzato sugli interventi educativi per bambini da 0 a 3 anni (quindi nidi e ludoteche).

Il corso di Scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università Telematica Guglielmo Marconi sviluppa competenze pedagogiche, metodologiche e comunicative nel settore della formazione.

L’Università Telematica IUL offre invece il corso di Scienze e tecniche dell’educazione e dei servizi per l’infanzia, consigliato a chi sia interessato a lavorare come educatore nei servi rivolti all’infanzia, come nidi, centri per il sostegno alla genitorialità, comunità infantili).

Proseguendo con l’Università Telematica Niccolò Cusano c’è il corso di Scienze dell’Educazione e della Formazione con focus sulle competenze sociali ed educative, stesso corso di laurea per l’Università Telematica Giustino Fortunato, che si occupa della formazione di educatori per bambini, per persone con deficit e per individui emarginati dalla società.

Formazione alle professioni educative di UniDav verte su discipline pedagogiche, didattiche e socio-educative, infine Scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università Telematica Pegaso che fornisce competenze di tipo sociologico ed antropologico.

Il laureato nella triennale di Scienze della formazione online potrà lavorare come educatore professionale, educatore di comunità e nei servizi sociali, educatore infantile nelle strutture scolastiche ed extrascolastiche oppure come animatori socio-educativo.

Dato che non tutti gli Atenei descritti offrono anche corsi di laurea specialistica, continua a leggere per capire quali siano le possibilità di studio che riguardano la laurea magistrale in Scienze della Formazione Online.

Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Online: le specialistiche disponibili

I corsi di laurea magistrale in Scienze della Formazione online sono erogati dalle università a distanza eCampus, UniMarconi, IUL e UniPegaso e sono:

Pedagogia – Unimarconi

Scienze Pedagogiche (Teorie e Metodologie dell’e-learning e della Media Education) – eCampus

Scienze Pedagogiche (Pedagogia della Disabilità e Marginalità) – eCampus

Scienze Pedagogiche (Pedagogia e Scienze Umane) – eCampus

Innovazione Educativa e Apprendimento Permanente nella Formazione degli Adulti in Contesti Nazionali e Internazionali – IUL

Scienze Pedagogiche – Unicusano

Scienze Pedagogiche – Unipegaso

Il corso di Scienze pedagogiche offerto dall’Università Telematica eCampus definisce la figura del pedagogista e ha tre indirizzi: Pedagogia e Scienze Umane (con sblocchi nella consulenza e nella ricerca educativa), Pedagogia della marginalità e della disabilità (per la progettazione di interventi educativi per persone ai margini della società o con disabilità) e Teorie e Metodologie dell’e-learning e della Media Education (per la formazione di studenti in grado di lavorare nei diversi ambiti di convergenza tra educazione e comunicazione, con un’attenzione particolare sull’e-tutoring e sulla didattica telematica). L’inserimento nei settori dell’educazione è anche il focus di Scienze Pedagogiche della facoltà dell’Università Telematica Pegaso.

Per quanto riguarda l’Università Telematica Unimarconi, il suo corso di Pedagogia fa riferimento alle competenze educativo-formative, ma con attenzione sugli approcci qualitativi e relazionali.

Chiudiamo l’analisi delle facoltà con l’Università Telematica IUL che prevede la laurea magistrale di Scienze della formazione on line in Innovazione educativa e apprendimento permanente nella formazione degli adulti in contesti nazionali e internazionali [LM-57], con lo scopo di progettare programmi educativi rivolti, per l’appunto, ad individui in età adulta, nell’ambito di iniziative europee e internazionali.

Al termine del biennio di specializzazione (pari ad un carico di 120 CFU), il laureato potrà ricoprire ruoli professionali in istituzioni ed enti pubblici e privati dedicati alla formazione continua (formazione professionale, educazione degli adulti), oltre che in aziende private. Potrà inoltre compiere attività di ricerca educativa e di consulenza nella programmazione degli interventi in campo educativo e formativo.

Prosegui la guida per scoprire nel dettaglio tutte le caratteristiche delle principali università online.

Università Telematiche con Scienze della Formazione: le facoltà online

Attualmente ci sono sette università telematiche di Scienze della Formazione:

Università Telematica Guglielmo e-Campus

Università Telematica Guglielmo Marconi

Università Telematica Giustino Fortunato

Università Telematica degli Studi IUL

Università Telematica Niccolò Cusano

Università Telematica Leonardo Da Vinci

Università Telematica Pegaso

Ciascuna università telematica scienze dell’educazione e della formazione presenta alcuni punti di forza: ad esempio, l’Università Telematica eCampus è conosciuta per l’alto numero di iscritti e la variegata offerta per quanto riguarda il numero di corsi attivi (più di 50 al momento).

Attraverso il Campus della sede centrale di Novedrate (CO), gli studenti avranno modo di provare un’esperienza che ricorda molto da vicino l’università tradizionale. Giudizi positivi riguardano l’interattività dei corsi e del sistema di e-learning.

La facoltà di Scienze della formazione dell’Università Telematica Guglielmo Marconi mira a dare solide competenze nel campo delle materie pedagogiche e metodologiche, con particolare attenzione alle esigenze educative dei contesti di riferimento. A livello di organizzazione didattica, è strutturata in modo tradizionale, ma gode di tutti i benefici di una università online: quindi flessibilità del piano di studi, abbattimento dei costi d’alloggio, ottimizzazione dei tempi.

L’Università Telematica Niccolò Cusano è finalizzata alla formazione di operatori professionali socio-pedagogici, punta sulla rieducazione, la prevenzione e la rieducazione cognitiva-funzionale. Anche Unicusano ha un proprio campus presso la sede di Roma.

L’Università Telematica IUL, con la sua facoltà di Scienze della formazione on line, concentra le attenzioni del proprio corso sui bisogni educativi e socio-assistenziali legati alle problematiche individuali. Utilizza diversi strumenti tecnologici a disposizione dello studente e le prove di profitto sono cadenzate in modo da poter organizzare in anticipo eventuali impegni lavorativi.

Formare educatori/educatrici a diretto contatto con bambini, adolescenti, anziani è l’obiettivo dell’Università Telematica Giustino Fortunato, università online con una vasta offerta formativa, alla continua ricerca del miglioramento nell’area di formazione.

UniDav si propone la missione di plasmare laureati altamente qualificati, in grado di lavorare nei servizi educativi per l’infanzia inseriti nel “Sistema integrato di educazione e di istruzione”. Questa università punta sulla continuità e sulla qualità dell’offerta socio-educativa.

L’Università Telematica Pegaso è un’università privata che è diffusa lungo tutto il territorio italiano ed è ben valutata relativamente al rapporto studente-docente. Non ha test d’ingresso e le iscrizioni sono sempre aperte, perciò è possibile iniziare il percorso accademico in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi.

Vuoi avere maggiori info sulle università online scienze della formazione? Contattaci utilizzando l’apposito form e ricevi la consulenza completamente gratuita di un nostro operatore.

Laurea online in Scienze della Formazione: quanto costa?

Veniamo ora al dettaglio dei costi di Laurea di Scienze della Formazione online. C’è subito da dire che i costi sono variabili di Ateneo in Ateneo, ma – diversamente da quanto accade nelle università tradizionali – la retta annuale da versare non cambia in base all’ISEE.

Ed ecco la spesa annuale per ciascuna facoltà telematica:

eCampus : da € 2.600

: da € 2.600 Unimarconi : da € 1.600

: da € 1.600 IUL : da € 1.816

: da € 1.816 Unicusano : da € 3.000

: da € 3.000 UniDav: da € 2.000

Unifortunato : € 2.800

: € 2.800 Unipegaso: € 3.000

Nel prezzo indicato sono inclusi materiale didattico per tutto l’anno accademico, test di autovalutazione, supporto telematico dei tutor e lezioni disponibili in qualsiasi momento. Basterà un click per accedere alla piattaforma di e-learning per riascoltare una lezione o accedere ad un libro di testo.

Questo significa poter studiare da qualsiasi luogo, purché ci sia un dispositivo con accesso ad Internet. Costi aggiuntivi dovranno essere considerati in caso di lezioni frontali con i tutor o per lo spostamento fisico in una delle sedi convenzionate nel giorno degli esami.

Da notare che nei costi di una Laurea in Scienze della Formazione online manca la voce che ha invece maggior incidenza nel caso di iscrizione ad una facoltà “classica”: l’affitto. Studiare da casa, oltre che un grosso risparmio di tempo, comporta quindi anche un notevole risparmio su quei costi fissi che risultano invece inevitabili come studente fuori sede.

Considera, poi, che ci sono convenzioni, esenzioni ed agevolazioni che possono limare ulteriormente le uscite. Vuoi suggerimenti relativi ai costi laurea online scienze della formazione? Contattaci tramite apposito form.

Qual è la migliore Università Telematica con Scienze della Formazione?

Delle sette università riconosciute dal MIUR di cui vi abbiamo parlato, qual è la migliore Università Telematica Scienze della Formazione online? La risposta è estremamente soggettiva, ma ci sono parametri che possono aiutare lo studente in una scelta per nulla facile.

Potremmo considerare, per esempio, la frequenza minima di videolezioni da seguire prima di poter sostenere un esame, fattore che avrà notevole importanza nel caso in cui abbiate già un lavoro o impegni vari vi portino ad avere poco tempo da dedicare allo studio nel corso della giornata.

eCampus, UniMarconi, Unicusano, Unidav e l’Università Telematica IUL non impongono obbligo di visualizzazione delle lezioni video. L’Università Telematica Giustino Fortunato fissa un limite minimo che è la visualizzazione del 60% del totale delle video-lezioni previste, percentuale che sale all’80% del caso dell’Università Telematica Pegaso.



Se consideriamo poi la modalità d’esame, l’Università Telematica eCampus propone principalmente esami scritti a risposta chiusa, mentre per l’Università Telematica Guglielmo Marconi e IUL, gli esami sono orali o scritti a risposta aperta. Orali oppure scritti a risposta multipla o ancora a risposta aperta alle quali rispondere in un tempo massimo di 90 minuti sono le modalità dell’Università Unicusano. Sistema misto per UniDav e Unifortunato (orali, scritti a crocette o entrambi), UniPegaso prevede prove orali e/o scritte (a risposta multipla) stabilite a discrezione del docente.

Infine, possiamo valutare i corsi di laurea: Unicusano, Unifortunato e UniDav hanno solo corsi per la Laurea Triennale in Scienze della Formazione online; eCampus, Unimarconi, IUL e UniPegaso offrono invece anche il corso di laurea magistrale.

Passiamo ora alla logistica: continua la lettura del prossimo paragrafo per scoprire quali sono le principali sedi della facoltà di Scienze della Formazione Online.

Scienze della Formazione online nelle principali città italiane

Studiare online è un modo sempre più utilizzato da chi vuole intraprendere un percorso di laurea. È bene sapere, intanto, che lo studente dovrà recarsi fisicamente presso uno dei poli convenzionati solo per sostenere gli esami, discutere la tesi o eventualmente per lezioni individuali da concordare con il docente. In seguito alle normative anti-Covid, la maggior parte degli esami viene sostenuta a distanza. Ma dove sono collocate le principali sedi delle università telematiche? Continua a leggere per scoprire tutte le sedi di Roma, Milano, Torino e Napoli.

Scienze della Formazione Online a Roma: sedi e atenei online

Scienze della Formazione online a Roma è disponibile nelle seguenti facoltà:

eCampus , in via Matera, 18

, in via Matera, 18 Unimarconi , presso la sede ufficiale di Via Plinio, 44, oppure per le attività didattiche in presenza anche in via Paolo Emilio, 29.

, presso la sede ufficiale di Via Plinio, 44, oppure per le attività didattiche in presenza anche in via Paolo Emilio, 29. Unifortunato , in via XX settembre 68/B

, in via XX settembre 68/B IUL , in Via Guidubaldo del Monte, 54 e (polo tecnologico) in Via Conca d’Oro, 221 – Athens School Italia

, in Via Guidubaldo del Monte, 54 e (polo tecnologico) in Via Conca d’Oro, 221 – Athens School Italia Unicusano , in Via G. Parini, 7

, in Via G. Parini, 7 Unipegaso, in Piazza Castello, 99

L’UniDav non ha sede a Roma e in nessun’altra città, visto che la sua unica sede centrale si trova a Chieti.

Scienze della Formazione Online a Milano: sedi e atenei online

Scienze della Formazione Online a Milano (ad eccezione di UniDav) è disponibile nelle seguenti facoltà:

eCampus in via Privata Chioggia, 4

in via Privata Chioggia, 4 Unimarconi , in via Guido Cavalcanti, 5

, in via Guido Cavalcanti, 5 G. Fortunato , in Galleria del Corso, 2

, in Galleria del Corso, 2 IUL , in Viale Sarca 336/f

, in Viale Sarca 336/f Unicusano , in via Bergamo, 11

, in via Bergamo, 11 UniPegaso, in via Santa Maria Valle, 2

Scienze della Formazione Online a Torino: sedi e atenei online

Scienze della Formazione online a Torino è disponibile nelle seguenti facoltà:

eCampus , in Galleria S. Federico, 16/C

, in Galleria S. Federico, 16/C IUL , in Corso Vittorio Emanuele II, 70

, in Corso Vittorio Emanuele II, 70 Unicusano , in Via G. Parini, 7

, in Via G. Parini, 7 UniPegaso, in Piazza Castello, 99

Unimarconi, UniDav e Unifortunato non hanno una sede nel capoluogo piemontese.

Scienze della Formazione Online a Napoli: sedi e atenei online

Scienze della Formazione online a Napoli è disponibile nelle seguenti facoltà:

eCampus , in P.zza G. Bovio, 22

, in P.zza G. Bovio, 22 Unimarconi , in Via Alfonso d’Avalos, 25

, in Via Alfonso d’Avalos, 25 IUL , in Via Guglielmo Melisurgo, 4

, in Via Guglielmo Melisurgo, 4 Unicusano , nel Centro Direzionale Napoli – Isola G, 1 scala D 5° piano int. 31

, nel Centro Direzionale Napoli – Isola G, 1 scala D 5° piano int. 31 UniPegaso, in via Santa Chiara 49C, Piazza S. Maria la Nova 44, via Giovanni Porzio presso il Centro Direzionale – Isola F2 – I Piano, nonché a San Giorgio a cremano (Na) Napoli Corso Roma, 43/47, a Giugliano in Campania (Na) in via Verdi e a Somma Vesuviana (Na) in via Filippo D’Aragona, 3

Unifortunato e UniDav non hanno una sede in Campania.

Ma perché scegliere un corso di Scienze della Formazione online?

Arriviamo ora a vedere tutti i vantaggi di un percorso di studio online rispetto ad un percorso più tradizionale.

Partiamo dal fatto che non ci sono test d’ingresso, che le sessioni d’esame sono numerose e stabilite con largo anticipo e che ad ogni studente è assegnato un tutor personale che potrà aiutarlo e consigliarlo.

Ma il punto fondamentale è la personalizzazione del piano di studi: poter accedere alle lezioni in qualsiasi momento, riduce a zero lo spreco di tempo tra un impegno e l’altro. In qualsiasi posto tu sia, puoi connetterti alla piattaforma virtuale e sfogliare slide ed e-book forniti gratuitamente dalla facoltà telematica. Questo significa non dover rinunciare ad un lavoro o potersi organizzare facendo in modo che impegni familiari o altro non rallentino la costruzione della nostra carriera lavorativa.

Poi il risparmio sui costi: uno dei vantaggi più grandi, soprattutto considerando la durata di un corso di laurea (almeno triennale, più la possibilità di continuare con il biennio della magistrale) è quello di dover fare a meno di pagare affitti, bollette e spostamenti verso e dalla facoltà. Il costo medio vita dello studente fuori sede è di circa € 1.000 al mese, nulla a che vedere insomma con quella di uno studente iscritto da casa presso una delle università online riconosciute dal MIUR.

Ora che sai tutto su Scienze della Formazione Online, non resta che compiere il primo passo: iscriverti. Se hai bisogno di aiuto, ricordati che i nostri consulenti sono a tua disposizione. Compila il form e sarai ricontattato nel più breve tempo possibile.