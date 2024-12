Virgin River in streaming in italiano: dove vederlo

Virgin River in streaming in italiano: dove

La sesta stagione di Virgin River, serie TV nata dall’idea di Sue Tenney nel 2019, è pronta ad arrivare su Netflix. La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 19 dicembre. Ricordiamo ce il dramma romantico basato sui romanzi di Robyn Carr ha come protagonista Melinda Monroe, una infermiera specializzata che da Los Angeles va a vivere in una remota cittadina della California in cui conosce Jack Sheridan, l’affascinante proprietario del bar Jack’s Grill, un ex Marine dal passato complicato. La stagione numero 6 parte un mese dopo le vicende avvenute nella quinta serie per un totale di dieci episodi. Dalla prima alla sesta stagione sono tutte disponibili on demand su Netflix.

Il cast

Ecco il cast di questa stagione:

Melinda Monroe (stagione 1-in corso), interpretata da Alexandra Breckenridge

Jack Sheridan (stagione 1-in corso), interpretato da Martin Henderson

Vernon “Doc” Mullins (stagione 1-in corso), interpretato da Tim Matheson

Joey Barnes (stagione 1-in corso), interpretata da Jenny Cooper

Charmaine Roberts (stagione 1-in corso), interpretata da Lauren Hammersley

John “Preacher” Middleton (stagione 1-in corso), interpretato da Colin Lawrence

Brie Sheridan (stagione 3-in corso), interpretata da Zibby Allen

Mike Valenzuela (stagione 2-in corso), interpretato da Marco Grazzini

Ricky (stagione 1-in corso), interpretato da Grayson Maxwell Gurnsey

Denny Cutler (stagione 4-in corso), interpretato da Kai Bradbury

Dan Brady (stagione 1-in corso), interpretato da Benjamin Hollingsworth

Lizzie (stagione 2-in corso), interpretata da Sarah Dugdale

Muriel (stagione 1-in corso), interpretata da Teryl Rothery

Tara Anderson (stagione 3-in corso), interpretata da Stacey Farber

Virgin River 7 ci sarà?

Nell’attesa di vedere i nuovi episodi della sesta stagione, è stata già confermata la produzione della settima. Con il nuovo rinnovo, questa diventa la serie tv in lingua inglese più lunga prodotta da Netflix, insieme a Gracie and Frankie e Orange is The new Black, superando così House of Cards con le sue “sole” sei stagioni. Anche in questo caso Virgin River 7 avrà un totale di dieci episodi. Non sembra così strana la nuova produzione, visto che questa serie televisiva non ha costi esagerati, quindi è normale la famosa piattaforma di streaming spinga per continuare la storia. Un format economico e che ha grande successo, non a caso le prime cinque stagioni sono rientrate nella Top 10 Global English series e, nel 2021, la quinta stagione è rientrata nella top 10 in 77 Paesi. Non è escluso poi che possa arrivare anche un prequel con la storia dei genitori di Mel, interpretati da Jessica Rothe e Callum Kerr che entrano a far parte del cast della sesta stagione.