Oceania 2 in streaming: dove vedere l'ultima avventura di Vaiana e Maui

Oceania 2 in streaming: dove vederlo

Mercoledì 12 marzo 2025 Disney+ accoglierà l’ultima avventura di Vaiana e Maui. Oceania 2, il tanto atteso sequel del classico Walt Disney Animation Studios, ha già conquistato il pubblico, piazzandosi come il terzo film con il maggiore incasso dello scorso anno e superando il miliardo di dollari al botteghino globale. Questo risultato lo rende il quarto film di Walt Disney Animation Studios a raggiungere questo record, seguendo le orme di successi come Frozen – Il Regno di Ghiaccio, Zootropolis e Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle.

La trama

Dopo un’attesa di tre anni, il sequel di Oceania riporta sul grande schermo l’indimenticabile duo di Vaiana e Maui, pronti a salpare per una nuova, epica avventura. Accompagnati da un improbabile equipaggio di navigatori, si addentreranno in mari inesplorati e pericolosi. La scintilla che innesca questo viaggio è un invito che spinge Vaiana ad avventurarsi in acque dimenticate, intraprendendo una impresa che supera ogni sua precedente esperienza. Dietro la macchina da presa troviamo David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, mentre la produzione è curata da Christina Chen e Yvett Merino. A impreziosire ulteriormente il film, la colonna sonora con le vincitrici del Grammy® Abigail Barlow ed Emily Bear, il candidato al Grammy Opetaia Foa’i e il pluripremiato Mark Mancina, tre volte vincitore del Grammy.

Come funziona Disney+: tutti gli abbonamenti

Disney+ ha recentemente aggiornato i suoi piani di abbonamento, offrendo diverse opzioni per soddisfare le necessità di ogni utente. Per chi vuole avere una esperienza di visione più economica, è disponibile il piano Disney+ Standard con Pubblicità al costo di 5,99 euro al mese. Questo piano permette lo streaming con interruzioni pubblicitarie, qualità audio fino a 5.1 e video in Full HD 1080p, con la possibilità di riprodurre contenuti su due dispositivi contemporaneamente. Per chi preferisce un piano senza interruzioni pubblicitarie, Disney+ offre quello Standard al prezzo di 9,99 euro al mese o 99,90 euro all’anno. Questo piano include le stesse caratteristiche audio e video del piano con pubblicità, ma consente anche il download di contenuti su un massimo di 10 dispositivi. Per gli amanti dell’alta qualità, il piano Premium al costo di 13,99 euro al mese o 139,90 euro all’anno è la scelta perfetta con Dolby Atmos e una qualità video fino a 4K UHD e HDR. Inoltre, consente la riproduzione su quattro dispositivi contemporaneamente e il download su 10 dispositivi. Disney+ ha introdotto anche l’opzione Utente Extra, pensata per la condivisione dell’abbonamento con familiari e amici al di fuori del nucleo domestico (visto che da qualche mese non è più permessa la condivisione).