Pechino Express 2025 in streaming: dove guardare le puntate

Pechino Express 2025 in streaming: dove guardarlo

Giovedì 6 marzo 2025 torna in prima serata su Sky Uno Pechino Express con una nuova edizione piena di colpi di scena condotta, come sempre, da Costantino Della Gherardesca insieme a Fru. Chi ha un abbonamento Sky attivo, può facilmente accedere ai contenuti della piattaforma scaricando l’applicazione gratuita Sky Go su smartphone, tablet o computer. L’app è disponibile su diverse piattaforme, tra cui App Store, Google Play, AppGallery e Amazon Store. Sky Go dà modo di collegare fino a 4 dispositivi contemporaneamente e di guardare le puntate in streaming, anche offline. Per chi non ha un abbonamento Sky, c’è l’alternativa di NOW, una piattaforma streaming separata che richiede un abbonamento dedicato. Su NOW, oltre ai contenuti in diretta, sono disponibili on demand anche gli episodi delle stagioni passate.

Il cast e le prime anticipazioni

La nuova edizione di Pechino Express promette di essere una esperienza indimenticabile, portando il pubblico in un viaggio mozzafiato “Fino al tetto del mondo”. Nove coppie di personaggi famosi sono pronte a mettersi alla prova in una corsa avvincente che partirà dalle Filippine, attraverserà il nord della Thailandia e terminerà nel maestoso Nepal. Tra i partecipanti, troviamo un mix di personalità diverse: Jury Chechi e Antonio Rossi, i campioni sportivi soprannominati “#medagliati”, Ivana Mrázová e Giaele De Donà, le avventuriere “#atlantiche”, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, gli affascinanti “#estetici”, Dolcenera e Gigi Campanile, i complici “#complici”, Jey e Checco Lillo, i misteriosi “#magici”, Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, i divertenti “#spettacolari”, Virna Toppi e Nicola Del Freo, gli eleganti “#primiballerini”, Samanta e Debora Togni, le unite “#sorelle”, e Nathalie Guetta e Vito Bucci, i creativi “#cineasti”. Le coppie affronteranno un percorso impegnativo, che li porterà dall’oceano cristallino delle Filippine alle vette imponenti del Nepal, passando per altipiani verdeggianti e giungle misteriose della Thailandia. Sarà una vera e propria corsa contro il tempo, una avventura che metterà alla prova la loro resistenza fisica e mentale, la loro capacità di adattamento e il loro spirito di squadra.

Chi sono tutti i vincitori di Pechino Express?

La prima stagione di Pechino Express è stata vinta nel 2012 dagli Attori Alessandro Sampaoli e Debora Villa, mentre la seconda edizione ha visto trionfare gli Sportivi Massimiliano Rosolino e Marco Maddaloni. Nella terza edizione hanno avuto la meglio i Coinquilini Stefano Corti ed Alessandro Onnis, mentre nella quarta stagione hanno trionfato gli Antipodi Antonio Andrea Pinna e Roberto Bertolini. E ancora la quinta stagione ha portato alla vittoria i Socialisti Alessandro Stigliano e Alessandro Tenace, mentre Valentina Pegorer ed Ema Stokholma “le Clubber” hanno trionfato nella sesta stagione. Nella sesta stagione hanno avuto la meglio le Signore della TV Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti, mentre la settima stagione ha portato al trionfo le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni. Nell’ottava edizione hanno vinto i Pazzechi Victoria Cabello e Paride Vitale, mentre nella nona stagione hanno trionfato gli Italoamericani Joe Bastianich ed Andrea Belfiore. L’ultima edizione dello scorso anno, quindi la decima, ha visto arrivare al primo posto i Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara.