Severance (Scissione) in streaming: dove vedere la serie tv

Severance (Scissione) in streaming: dove vederlo

Qualche settimana fa ha fatto il suo ritorno il thriller psicologico Severance (Scissione), la serie tv creata da Dan Erickson e diretta da Ben Stiller e Aoife McArdle. La serie è stata presentata in anteprima su Apple TV+ il 18 febbraio 2022, mentre il primo episodio della seconda stagione è stato pubblicato lo scorso 17 gennaio. Per l’appunto la visione è possibile in streaming su Apple TV+, piattaforma streaming che con abbonamento mensile oppure annuale ha una app dedicata, accessibile attraverso sia dai dispositivi Apple sia da altri dispositivi.

Trama e cast

La Lumon Industries è una società che usa una procedura medica chiamata “scissione” per separare i ricordi della vita personale dei suoi dipendenti dai loro ricordi lavorativi. In questa maniera, la loro identità “interna”, ossia quella lavorativa, non ha alcuna conoscenza della vita “esterna”, quella privata, e viceversa. Mark (interpretato da Adam Scott), uno dei dipendenti sottoposti a questa procedura, si ritrova ad essere il leader un team di colleghi. La loro routine lavorativa viene sconvolta quando un misterioso collega, precedentemente scomparso, torna all’improvviso. La sua presenza innesca una serie di eventi che spingono Mark e il suo team a intraprendere un viaggio alla scoperta della verità che si nasconde dietro il loro lavoro e la natura stessa della “scissione”. Nel cast troviamo:

Adam Scott: Mark Scout

Zach Cherry: Dylan

Britt Lower: Helly

Tramell Tillman: Seth Milchick

Jen Tullock: Devon

Michael Chernus: Ricken

Dichen Lachman: Casey/Gemma

John Turturro: Irving

Christopher Walken: Burt

Patricia Arquette: Harmony Cobel/Signora Selvig

Come finisce la prima stagione?

Nel corso di una festa aziendale, gli “interni” prendono il posto dei loro “esterni”. Mark scopre di avere una sorella e una nipotina, mentre Irving, grazie a una mappa e degli appunti trovati a casa, parte alla ricerca di Burt. Helly partecipa a un galà della Lumon Industries e si scopre essere Helena Eagan, la figlia dell’amministratore delegato della società. Non a caso la ragazza si era volontariamente sottoposta alla “scissione”, ritenendo che, in quanto membro della famiglia fondatrice, sarebbe stata la testimonial perfetta per promuovere questa iniziativa. Al galà sono presenti anche Natalie, Gabby e Angelo, pronti a sostenere e promuovere la “scissione” a livello globale. Mark vuole denunciare la Lumon Industries alla polizia, mentre Devon non è convinta e gli confessa che è stato il suo “esterno” a volersi sottoporre alla scissione per superare la morte della moglie Gemma. In realtà quest’ultima non è deceduta, ma è Casey, una collega che è sempre stata al suo fianco.