The Day of the Jackal in streaming: dove vedere la serie tv

The Day of the Jackal in streaming: dove vederlo

Basato sull’omonimo romanzo di Frederick Forsyth, “The Day of the Jackal” è una serie tv britannica, ideata da Ronan Bennett e diretta da un team di registi tra cui Brian Kirk. Con un cast di vere star che include Eddie Redmayne, Lashana Lynch e Úrsula Corberó, la serie è stata presentata in anteprima su Sky Atlantic lo scorso 7 novembre. Con un abbonamento Sky attivo quindi basta scaricare l’app Sky Go sullo smartphone, tablet o PC per vedere le puntate anche in streaming (si può trovare su App Store, Google Play, AppGallery o Amazon Store). L’app dà modo di collegarsi in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo su un massimo di 4 dispositivi. Chi non ha l’abbonamento di Sky, può provare con NOW, la piattaforma streaming che mette a disposizione dei propri iscritti un catalogo ricco di serie TV.

Trama e cast

Uno spietato assassino, chiamato lo Sciacallo, uccide il politico Manfred Fest con un colpo di fucile da una distanza di ben tre chilometri. L’omicidio, meticolosamente pianificato, si svolge all’interno di un palazzo di uffici, in cui lo Sciacallo si finge un addetto alle pulizie. L’agente segreto Bianca Pullman, esperta in balistica, viene coinvolta nelle indagini. Seguendo la traccia di un’arma unica nel suo genere, usata anche da un terrorista irlandese, la Pullman scopre che solo un cecchino eccezionale come l’ex militare Alexander Duggan, dato per morto in Afghanistan, poteva compiere una operazione del genere. Ecco il cast completo:

Eddie Redmayne: lo Sciacallo

Lashana Lynch: Bianca Pullman

Úrsula Corberó: Nuria

Chukwudi Iwuji: Osita Halcrow

Khalid Abdalla: Ulle Dag Charles

Lia Williams: Isabel Kirby

Eleanor Matsuura: Zina Jansone

Sule Rimi: Paul Pullman

Ben Hall: Damian Richardson

Jonjo O’Neill: Edward Carver

Puchi Lagarde: Marisa

Jon Arias: Álvaro

Charles Dance: Timothy Winthorp

Nick Blood: Vincent Pyne

Patrick Kennedy: Teddy

Come finisce la serie tv?

La prima stagione di The Day of the Jackal ha un totale di dieci episodi già trasmessi tutti in Italia. In attesa della seconda stagione che è stata già confermata, vi ricordiamo cos’è successo nell’ultima puntata della prima. L’ormai ex agente MI6 Bianca decide di vendicare la morte del collega e di uccidere lo Sciacallo. Infiltrata nel mondo criminale, scopre molte cose sull’assassino e su una ricca famiglia spagnola. Dopo una serie di inseguimenti e scontri, Bianca riesce ad affrontare lo Sciacallo in una villa di lusso. In un finale tragico, Bianca viene ferita. Lo Sciacallo riesce a scappare, ma viene braccato dai suoi nemici. Nel frattempo, all’MI6, Kirby assume il comando ma il suo doppio gioco viene scoperto. Che fine avrà fatto lo Sciacallo?